О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.279967.html
Также: Портников, Беларусь, Россия, Общество, Колонки, Европа, Политика, Мир, Украина | Персоны: Виталий Портников, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Виктор Янукович, Светлана Тихановская

статья Иллюзия ошибки

Виталий Портников, 17.09.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская считает, что в Кремле сделали выводы из украинских ошибок и по отношению к Беларуси не будут предприняты действия, которые Владимир Путин предпринял по отношению к Украине. Тем более что "белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации".

Главная проблема Светланы Тихановской и многих других белорусских оппозиционеров в том, что они не понимают логики Путина. Это с точки зрения Тихановской Путин совершил ошибку в своих действиях во время и после украинского Майдана - настроил против себя дружественный народ, оккупировал часть территории соседней страны, превратился в изгоя, редкий визит которого в одну из стран цивилизованного мира превращается в событие.

А с точки зрения Путина, никаких ошибок допущено не было. Он в очередной раз продемонстрировал россиянам, в какой кошмар превращаются попытки бороться с авторитарным режимом, чем они оборачиваются - войной, кризисом, потерей территорий. Он наказал тех, кто осмелился поднять руку на его ставленника. Он остановил дрейф Украины в сторону Запада, создал территориальные проблемы, которые с каждым годом решить будет все труднее и труднее, превратил украинскую власть в заложника этих проблем и сейчас уверено продолжает курс на дестабилизацию этой власти, дестабилизацию самой взбунтовавшейся страны. И цель этой дестабилизации очевидна - возвращение украинцев в стойло, превращение их "никогда не существовавшей" страны в колонию, а там и в часть Российской Федерации.

Об украинских обидах Путин не думает, он воспринимает их как часть западной и националистической пропаганды. И поэтому последовательно, даже после исчезновения российских телеканалов из украинского медиапространства, старается установить контроль над этим пространством с помощью своих союзников. Что же касается изгнания из "группы восьми" и постоянных западных претензий, так они для Путина - естественная реакция врагов на его успешные попытки защитить российскую сферу влияния от западной экспансии. Было бы намного хуже, если бы он остался в G8, а Украина уже была бы в НАТО и в Европейском Союзе. Вот это было бы настоящее поражение, которое история и Россия Путину бы не простили. А так все развивается замечательно. Западные политики могут выступать со своими смешными заявлениями, украинцы могут Путина ненавидеть, но только никуда они не денутся. Рано или поздно сдадутся. Он над этим работает.

Именно поэтому в ситуации с Беларусью Путин действует в точности по украинскому сценарию. Он не переваривает Лукашенко на дух, но дает ему деньги. Точно так же, как он на дух не переваривал Януковича, не доверял ему, но деньги дал. Эти деньги должны были помочь Януковичу справиться с протестами. С Лукашенко все точно так же. Чего Путин точно не хочет допустить, так это чтобы власть в соседней стране изменилась в результате протестов, чтобы решал народ, а не диктатор, каким бы мерзким и ненадежным этот диктатор ни казался самому Путину.

Именно поэтому российский президент всегда нервно реагировал на любое крушение авторитарных режимов. Милошевич, Мубарак, Каддафи, Янукович, теперь Лукашенко - в каждом таком народном восстании ему видится собственная судьба. Совершить ошибку для Путина - это позволить восстанию победить, а жизни после восстания - улучшиться. Вот чего он не должен допустить, чтобы не создавать прецедента для россиян.

Поэтому участникам белорусских протестов не стоит тешить себя иллюзиями о том, что Путин сделал какие-то там выводы. Им следует готовиться к долгому противостоянию с Лукашенко, а в случае поражения Лукашенко - к долгому и упорному противостоянию с Путиным, который задействует против них всю мощь российской политической, военной и экономической машины. И еще неизвестно, какое противостояние для белорусов окажется более изнурительным. Украинский опыт демонстрирует, что собственного диктатора гораздо проще одолеть, чем взбесившийся Кремль.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 17.09.2020
статья Статьи по теме
Виталий Портников

У белорусов два врага

Виталий Портников, 27.08.2020

После Крыма, после Донбасса у белорусов не должно было остаться сомнений относительно намерений Кремля по отношению к их стране. Но, как видим, сомнения остаются. И остаются иллюзии. И нет понимания самого главного - что Владимир Путин такой же враг белорусского народа и его государственности, как и Александр Лукашенко.

Василий Парфенков. Фото: svaboda.org

"Будем рубиться"

10.09.2020

Чем наглее Кремль "разруливает" ситуацию в Минске, тем актуальнее для белорусов опыт украинцев и помощь с их стороны. Белорусские добровольцы Донбасса, которым на родине грозит тюрьма за участие в АТО, готовы вернуться, чтобы дать отпор агрессору вместе с украинскими братьями по оружию. "У нас общий враг - империя", - говорит Василий Парфенков, бывший белорусский политзек, раненный в Донбассе.
Фото и Видео
51157
Play
НАТО об отравлении Навального
51155
Play
Урок ненависти к карателям
51149
Play
Марш новой Беларуси
51147
Play own
Чай не первый: отравление Навального
Реклама


﻿
Выбор читателей
статья Беларусь: упущенный шанс
Фрагмент марки БНР
статья Батька, Папа и хасиды
Папа римский Франциск. Кадр видео
новость Смерть Тесака
Максим Марцинкевич (Тесак) на оглашении приговора. Кадр трансляции Life
статья История без "искажений"
Михаил Калужский. Фото: В. Дударев/"Томский обзор"
РЕКЛАМА
новость Псковский десант в Беларуси
Псковские десантники. Фото пресс-службы МО РФ
новость Навальный возвращается
Алексей Навальный в больнице. Фото из личного Инстаграма
новость Крымским татарам дали от 13 до 19
Фигуранты второго бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир"
статья Воззвание к русским "братьям"
Виталий Портников
новость Встреча Путина и Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
статья Провал с "Новичком" и не только
Виталий Портников
новость Новое дело против Полюдовой
Дарья Полюдова в Мосгорсуде 20.02.2020. Фото: Грани.Ру
статья Курилы: от Сталина до Путина
Церемония капитуляции на борту "Миссури"
в блоге Режиссер об ошибке Хрущева
26
новость Герои против Лукашенко
Задержания на Марше героев. Фото: tut.by
новость "Новичок" в Совбезе ООН
Василий Небензя. Кадр видео ООН
новость Успех Навального в Сибири
Сергей Бойко. Фото: "Коалиция Новосибирск 2020"
новость Исторические посадки
Александр Бастрыкин. Кадр видео
статья Зачем белорусам Майдан
Виталий Портников
новость Следствие ведут отравители
Джузеппе Конте. Кадр видео Reuters
статья Кто отравил Навального
Навальный пьет чай в аэропорту Томска