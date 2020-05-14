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статья Эффект сребреника

Виталий Портников, 14.05.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Молдавский президент Игорь Додон, один из главных союзников Кремля на постсоветском пространстве, неожиданно для себя и для своих российских покровителей оказался на пороге потери той огромной власти, которую он, вопреки конституционным нормам, получил после краха режима олигарха Влада Плахотнюка и в особенности после выхода промосковской партии социалистов из коалиции с проевропейскими политическими силами.

Правительство, которое Додон создал в союзе с бывшими соратниками Плахотнюка, на грани отставки. Не сможет Молдова и получить экономическую помощь от Москвы, которая должна была стать главным козырем Додона на предстоящих президентских выборах. Правомерность получения этой помощи была поставлена под сомнение молдавским Конституционным судом. Собственно, именно решение Конституционного суда в свое время помогло Додону стать президентом - когда суд возвратил общенародные выборы главы государства. И тот же суд пытался заблокировать создание коалиции пророссийских и проевропейских сил. После краха режима Плахотнюка новые коалиционные партнеры добились отставки старого состава судей и создали новый, независимый Конституционный суд. И вот теперь оказалось, что судьи восприняли свою независимость в буквальном смысле слова. Что они и в самом деле независимы от Додона. И от Путина заодно.

Но дело, конечно же, не только в самом суде. В Кремле никак не могут понять, что на постсоветском пространстве давно уже прочерчены "красные линии", переход через которые означает потерю суверенитета. Одна из таких линий - российские сребреники. Все прекрасно понимают: Путин дает деньги не для того чтобы помочь, а для того чтобы подчинить. Российский рубль - такое же оружие Кремля, как российский газ или российский танк. Танк уже стоит неподалеку от Кишинева, в приднестровских Бендерах или Тирасполе. Газ давно уже используется для усиления российского влияния в небольшой стране, от которой Москва к тому же отхватила часть территории. Остался рубль. И тут уже молдавским элитам пришлось объединяться против своего слишком ретивого президента, вознамерившегося стать российским губернатором. Рубль - это была последняя капля.

Стоит вспомнить, что такой же оглушительный эффект получение российского кредита имело для предшественника молдавского президента в нелегком деле обслуживания кремлевских интересов - четвертого президента Украины Виктора Януковича. Именно после того как Янукович, уже отказавшись от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, договорился с Путиным о помощи, он утратил ту поддержку, которую еще имел в политических и предпринимательских кругах, и заставил олигархов примириться с неизбежностью победы Майдана. Потому что губернатор не нужен никому - ни сторонникам цивилизованного пути развития своих стран, ни тем, кто уверен, что "Техас должны грабить техасцы", ни даже тем, кто хочет хороших отношений с Россией, но не превращения своей страны в российский бантустан.

Губернатор нужен только Путину.

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Виталий Портников, 14.05.2020
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Виталий Портников

Ловушка для Молдовы

Виталий Портников, 21.11.2019

Сейчас в Молдове пророссийский президент, пророссийский спикер, пророссийское правительство - и это при том, что у пророссийских сил нет большинства в молдавском парламенте. Оказалось, что для перемены курса не нужно даже повторять успех украинских "слуг народа". Как такое могло произойти?
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