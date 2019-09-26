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Также: Портников, Украина, США, Россия, Война, Колонки, Европа, Мир, Политика, Российско-американские отношения | Персоны: Виталий Портников, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин

статья Разговор не о том

Виталий Портников, 26.09.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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Скандал, который начался в Соединенных Штатах после появления информации о давлении президента страны Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского, не был бы столь показателен, если бы оба участника пресловутого телефонного разговора не избегали бы самой важной темы, о которой они только и должны разговаривать.

Эта тема - совместная борьба с российской угрозой. Эта тема - Владимир Путин.

В телефонном разговоре, стенограмма которого после начала скандала стала достоянием гласности, Трамп и Зеленский говорят о чем и о ком угодно. Байден, Меркель, Макрон, Джулиани, даже роскошные апартаменты Trump Tower, в которых во время пребывания в Соединенных Штатах останавливался украинский "человек из народа". Только не Путин!

При этом, заметим, разговор президентов изначально не должен был дойти до чужих ушей. По идее, его участники должны были бы говорить о том, что их волнует на самом деле. Они и говорят о том, что их волнует на самом деле. Представьте себе, что вы ничего не знаете о нападении России на Украину, о войне, об аннексии Крыма. И вы читаете стенограмму этого разговора. Вы поймете, что действительно является главной проблемой Украины? Коррупция? Отсутствие "новых людей" во власти? Реформы? Или все же война?

К чести Зеленского, он все же вспоминает о санкциях - когда нужно поддержать Трампа в его критике европейцев. Но Зеленский, в отличие от Трампа, говорит о войне и с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. А Трамп критикует европейских коллег просто за недостаточную помощь Украине - так, будто Украина просто бедная отсталая страна, которой недостаточно помогают жадные соседи. А не жертва агрессии.

И Трамп прав, когда говорит, что ему нечего скрывать, что в стенограмме телефонного разговора с Зеленским нет ничего особенного. Он и публично говорит украинскому президенту практически то же самое, что говорил ему по телефону. Во время долгожданной совместной встречи американский президент выражает надежду, что Зеленский и Путин вместе "решат свои проблемы". Но это не их проблемы, мистер президент! Это - нарушение международного права, первое такое в Европе со времен Ялтинской конференции, участником которой был президент Соединенных Штатов. Это - нарушение европейских границ, гарантированных Хельсинкским актом, подписанным президентом Соединенных Штатов. Это - нарушение гарантий Украины, обеспеченных подписанным президентом Соединенных Штатов Будапештским меморандумом.

Именно поэтому то, что происходит между Россией и Украиной, это не проблема Зеленского и Путина, не проблема России и Украины, не проблема Европы. Это проблема миропорядка, гарантированного в том числе и усилиями Соединенных Штатов.

Это проблема Америки.

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Виталий Портников, 26.09.2019
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Виталий Портников

Запад перестал стрелять

Виталий Портников, 16.05.2019

К традиционным "доброжелателям" в ПАСЕ, которые считают, что самое главное - диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского и его команды решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы.

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