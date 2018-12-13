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статья Дешевле, чем у китайцев

Виталий Портников, 13.12.2018
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
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Странно вспомнить, что несколько лет назад китайский интернет с его тщательно отобранными сайтами и местными аналогами ведущих западных сервисов вызывал у россиян разве что усмешку - вот, мол, до чего могут додуматься коммунисты! Но оказалось, что для ограничения гражданских свобод в самой России никакие коммунисты не нужны.

Вначале хозяином российского интернет-пространства стал Роскомнадзор, принявшийся запрещать неугодные сайты (я сейчас пишу этот текст для одного из таких сайтов), так что разрешенные, включая даже русскоязычные сайты западных информационных корпораций, обречены на самоцензуру - и до этого никакие коммунисты бы не додумались! Но оказалось, что лишить людей информации не так просто, что наглядно проявилось в истории с блокировкой Телеграма.

Затем появились наказания за репосты, выглядевшие столь безумно, что о декриминализации заговорил сам Путин. И вот подоспел новый законопроект - о штрафах и 15 сутках за "оскорбление государства", а заодно общества, символики и органов власти. Если этот закон будет одобрен, любого интернет-пользователя, любого журналиста в России можно будет привлечь за банальное хулиганство. Что такое в депутатском понятии "государство"? Людовик XIV считал, что государство - это он. Но в России государство - это не Россия. И даже не Путин - вернее, не только Путин. Любой мелкий чиновничек, любой депутатишка из бандитов, любой губернаторишка из охранников, любой гаишник мнит себя государством. Даже собака Путина мнит себя государством! Для того чтобы в России никого не оскорбить, нужно просто выключить компьютер!

И это еще не все, чего они хотят. Ещe одна идея - карать за "недостоверную информацию под видом правдивых сообщений". То есть, попросту говоря, за правду. Если телевидение и Путин говорят, что "нас там нет", - а они там есть, если украинские корабли нарушают воображаемую границу России в Керченском проливе, - а ее там нет, если "Крымнаш" - а он не ваш, если Абхазия и Южная Осетия - независимые государства, а весь мир считает их Грузией, если Майданы организовывает Госдеп, а людей на площадях замечать не велено, - то что такое тогда "недостоверная информация"? Весь российский официальный эфир состоит из "фейковых новостей", лжи, оскорблений и агрессии. Правду можно выискать разве что в интернете - но депутатишки хотят за это штрафовать.

Сооружение унылой страны лжецов происходит опережающими темпами - и не по-китайски. По-китайски - это тратить миллионы на ограничение информационного пространства, создавать свой мир, в котором находятся пользователи, отделенные от всего остального мира новой китайской стеной. Но рунет - это дешевая китайская стена, это запугивание, аресты и штрафы. И пока государство - это они, так и будет.

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Виталий Портников, 13.12.2018
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