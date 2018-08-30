О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.272430.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.272430.html
Также: Портников, Президент, Госдума, История, Право, Экономика, Колонки, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Владимир Ульянов (Ленин), Наталья Поклонская

статья Добрый дедушка

Виталий Портников, 30.08.2018
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Реклама
статья Статья

Развязка зла

Однако совершенно другое впечатление производит на зрителей зрелище, про которое их заблаговременно извещает, к примеру, пресса. Разнюхавшая гриппозными носами, что на следующей неделе благодетель наш собирается подкорректировать страшную реформу. То есть намерен, закосив под бога из машины, выйти к микрофонам где-то в Сибири и нечаянно осчастливить народ.

Илья Мильштейн
24.08.2018

Мы, советские октябрята и пионеры, не успели познакомиться с дедушкой Владимиром Ильичом Лениным - дедушку нам заменяла мумия из мавзолея, - но точно знали из смешных детских книжек и учительских рассказов, каким добрым был старичок из Горок. То детишек на елку пригласит, то с печником пошутит, то просто будет кричать "расстрелять! расстрелять!" - и заразительно смеяться. Чудо какой дедушка! Только мертвый, хоть и вечно живой.

Положительное отличие дедушки Владимира Владимировича от дедушки Владимира Ильича именно в том, что он не в мавзолее, а рядом. Он не вечно живой, он просто живой, хотя иногда так и не кажется. Он может выступать по телевизору и проявлять свою доброту, так сказать, в реальном времени. И бывшие советские октябрята и пионеры, которые успели стать российскими пенсионерами или ожидают присвоения этого почетного звания, могут оценить всю доброту дедушки Владимира Владимировича уже сейчас, при его жизни. Не нужно ходить в мавзолей и там плакать, созерцая тело любимого вождя. Можно смотреть телевизор и радостно восхищаться. И говорить простое человеческое спасибо.

Ведь добрый дедушка не напрасно ждал, когда наглые бояре проявят себя во всей срамоте и попробуют повысить пенсионный возраст россиянкам на страшные восемь лет. Ждал, пока все они, антинародные, за исключением разве что прокурор-красавицы Поклонской, все одобрят, за все проголосуют. А потом показал всю свою доброту. Женщин, сказал дедушка, нужно беречь, это ж вам не тлетворный Запад, где сразу и не разберешь, кто идет, мужик или баба. Поэтому возраст им будет повышен на какие-то ничтожные пять лет.

А мужиков, конечно, надо уважать - они сильные, русские мужики, они ж ого-го, не америкосы какие-то! Поэтому им не нужно таких поблажек, как женщинам, это будет пропаганда гомосексуализма среди детей и юношества. У мужиков будет нормальное мужское повышение. И этим нужно гордиться, а женщин нужно любить, а народы Севера нужно уважать. Если ты эскимос или многодетная мать, то живи на пенсии. А если ты мужик, настоящий русский мужик, то зачем она тебе вообще нужна, эта пенсия? Руки-ноги есть?

Вон добрый дедушка Владимир Владимирович ни на какую пенсию - даром что военный пенсионер - не собирается. И помогает другим остаться в активной жизни. А деньги, которые пошли бы на растительное существование настоящих мужиков и их любимых жен, тратит правильно и осмысленно. Спасает шахтеров Донбасса. Моряков Севастополя. Детей Сирии. Президента Центральноафриканской Республики. Да мало ли кого можно спасти.

Добрый дедушка Владимир Владимирович - он же неуемный в свой доброте, у него тут и дети на елке, и мост в Крым, и обстрел Украины - словом, все, что можно придумать и даже больше. Дедушка Владимир Ильич имел почти такую же неисчерпаемую фантазию, так же любил детей, женщин и русских мужиков, пока не попал в мавзолей.

Хорошо, что дедушка Владимир Владимирович пока с нами.

Комментарии 55 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 30.08.2018
новость Новости по теме
29.08.2018 Путин: Параметры пенсионной реформы немного смягчим →
20.07.2018 Путин: Мне не нравится ни один вариант пенсионной реформы →
19.07.2018 Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении →
Фото и Видео
46768
Play own
Обменять всех на всех!
46545
Play own
"Новое величие": Крюков объявляет голодовку
46507
Play own
Петербург: жестокий разгон акции 9 сентября
46510
Play own
Столкновения на Большой Дмитровке
Реклама


Выбор читателей
статья Голодовка Сенцова: 132-й день
Олег Сенцов, 09.08.2018. Источник: ФБ-страница Людмилы Денисовой
новость Как Асад не дозвонился
Башар Асад и Владимир Путин. Кремль, 20.10.2015. Фото: kremlin.ru
новость ЦПЭ охотится на школьниц
Камилла Брайловская. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Американцы петушатся
383
статья Спасти Сенцова: ВИДЕО
Пикет у администрации президента в поддержку Сенцова. Кадр "Граней"
РЕКЛАМА
статья Россия уходит в астрал
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Сбербанк теряет валюту
Штаб-квартира Сбербанка России. Фото: mos.ru
в блоге Максима Соколова распылят
383
в блоге Солдат Шумков: улики
12461
новость Неудавшееся бегство Ассанжа
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
новость Антивирусный патриотизм
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Волнения в КБР: молчание властей
Противостояние в Кёнделене. Кадр видео "Кавказского узла"
новость Австрийское дело Воротникова
Олег Воротников в Австрии. Кадр НТВ
новость Хакасия: едрос Зимин слился
Виктор Зимин. Фото: r-19.ru
новость Петров и Боширов: голландский эпизод
Александр Петров и Руслан Боширов. Источник: Metropolitan police
в блоге Закрытый суд над "врагом народа"
25645
в блоге Все равно нам не верят
383
новость Новые старые санкции
Евгений Пригожин. Источник: rupolit.net
новость Гибель группы Джемаля: опасный отчет
Михаил Ходорковский. Кадр "Радио Свобода"
новость Эстония: срок за работу на ГРУ
Харьюский уездный суд. Фото: err.ee