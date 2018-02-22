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"Будете убивать – дадим деньги" – в таком духе обращается сегодня официальная Москва к президенту Януковичу. Таким образом старается держать его в тонусе, и украинская трагедия усугубляется с каждым днем и обретает всемирный масштаб. Однако, рискуя огорчить своих российских друзей и болельщиков, окончательно расчеловечиться он все никак не может.
"Будете убивать – дадим деньги" – в таком духе обращается сегодня официальная Москва к президенту Януковичу. Таким образом старается держать его в тонусе, и украинская трагедия усугубляется с каждым днем и обретает всемирный масштаб. Однако, рискуя огорчить своих российских друзей и болельщиков, окончательно расчеловечиться он все никак не может.
Януковича сдали почти все. Неделю назад его приказам повиновались, и вот на тебе: партия надела очки и обнаружила, что приказы–то преступные. Малоумный, но законно избранный президент Украины внезапно оказался и лгуном, и трусом, и кровавым палачом, и изменником. Вчера еще гарант Конституции, он сегодня никто, человек без лица, одинокий затравленный беглец в поисках пристанища и убежища.
Януковича сдали почти все. Неделю назад его приказам повиновались, и вот на тебе: партия надела очки и обнаружила, что приказы–то преступные. Малоумный, но законно избранный президент Украины внезапно оказался и лгуном, и трусом, и кровавым палачом, и изменником. Вчера еще гарант Конституции, он сегодня никто, человек без лица, одинокий затравленный беглец в поисках пристанища и убежища.
Четыре года назад Виктор Янукович бежал в Россию. Сейчас обстоятельства его исчезновения из Киева, а потом и с украинской территории рассматривают в суде по обвинению в государственной измене, показания дают бывшие и действующие политики, включая нынешнего президента Украины. Но без главных участников процесса - самого Януковича и Владимира Путина - суд все равно не сможет ответить на самый главный вопрос: почему он бежал?
Конечно, спустя четыре года Янукович может казаться слабым, беспомощным и полностью утратившим поддержку населения и силовых структур. Четыре года назад так не казалось. Да, после расстрела протестующих на Майдане - легендарной "Небесной сотни" - оппозиционеры были ожесточены, многие не принимали достигнутого при международном посредничестве соглашения о досрочных выборах главы государства и требовали немедленной отставки Януковича. Но сил для реального штурма президентской резиденции у Майдана не было даже тогда. Если бы силовики хотели, они в случае попытки такого штурма отстояли бы Межигорье. Но они не хотели, они даже не пытались. Они просто взяли и ушли - хотя никакого штурма не было. Почему они ушли?
Хорошо, предположим, что и Янукович, и - самое важное - его охрана понимали, как после убийства людей настроен Киев, и могли не считать пребывание в столице - и охрану того, кого так ненавидят киевляне, - безопасным делом. Но на востоке страны настроения были совсем другие. Майдан вовсе не воспринимался там в качестве общенационального протестного движения, местные майданы были немногочисленны, их участников избивали и убивали. Зато именно из жителей восточных областей формировался Антимайдан. Янукович отправился не куда-нибудь, а в Харьков - крепость Антимайдана. Глава областной администрации Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес считались главными вербовщиками "титушек" для противостояния с майдановцами. В Харькове готовился региональный съезд в поддержку президента. Но перед приездом Януковича в Харьков Добкин и Кернес съездили в Россию, а вернувшись, фактически отказали президенту в поддержке и свернули съезд. Почему они его предали?
Тогда Янукович отправился не куда-нибудь, а на родину, в Донецк, - но и там не нашел поддержки у местных элит, всегда внимательно следивших за мановением руки самого богатого человека страны Рината Ахметова. Ахметов общался с Януковичем, но скорее равнодушно. Янукович бежит и из Донецка. Теперь ему остается только Крым - и Россия.
Утверждать, что Януковичу некуда было деться просто потому, что в Киеве была уже другая власть и его могли задержать в любой момент, значит переоценивать возможности этой новой власти. Когда только появится возможность, силовики в Крыму, Донецке и Луганске перестанут подчиняться ей и перейдут на сторону никому не известных "ополченцев" и диверсантов из России. Почему же они не защитили своего президента, а какого-то там уже практически забытого Болотова или Аксенова готовы были защищать?
Потому что приказа не было. Потому что приказ должен был поступить не из Киева, а из Москвы. А в Москве были заинтересованы только в одном - "выкурить" Януковича с Украины, получить "легитимного" в заложники. Ради этого нагнеталась напряженность в последние дни Майдана, ради этого срывались все планы по поддержке Януковича на востоке. Янукович должен был попасть в клетку - и клетка захлопнулась.
Зачем? Наверняка мы узнаем об этом только спустя годы, когда получим доступ к архивам упраздненной ФСБ. Но в целом логика ясна: только с полностью послушным, лишенным какой-либо внутренней опоры президентом страны можно было расчленить Украину, создать на востоке марионеточный режим и с его помощью восстановить влияние уже на всей остальной территории. В конце концов, оказавшийся в России Янукович уже начал действовать: подписал представление о назначении нового главы правительства Крыма, что позволило "легитимизировать" Аксенова, подготовить аннексию полуострова и попросить о вводе российских войск. Не Кернес, не Добкин, не Ахметов должны были вернуть Януковичу его власть - а российские оккупанты, рассчитывавшие на цветы и марши. Вот почему Москва не давала действовать даже тем, кто был с ней заодно, - и спасла их. О Януковиче вспоминают, только когда идет суд. А Кернес до сих пор мэр, Добкин создает новую партию, Ахметов все еще богаче всех остальных.
Вернуть Януковича не удалось только потому, что российская власть недооценила готовность украинцев защищать свое государство - полуразрушенное, неэффективное, но все еще способное опереться на народный энтузиазм. Вот этот-то самый энтузиазм, недоступный для понимания ни Януковичу, ни Путину, ни кому-либо еще, кто живет ради лишнего миллиарда, роскошной резиденции или возможности самоутверждения во власти, и спас тогда Украину. Столь тщательно распланированное бегство превратилось в фарс, а выражение "легитимный" стало напоминать уголовную кличку, а не приставку к должности. Янукович окончился.
Началась война.
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