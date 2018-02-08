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"Это не я пришел в Дагестан, сюда пришла Россия". Такие слова СМИ приписывают исполняющему обязанности главы кавказской республики Владимиру Васильеву на фоне "антикоррупционной" кампании, развернутой российскими силовиками против руководства Дагестана.

Слово "антикорупционная" я беру в кавычки совершенно сознательно. Сама борьба с коррупцией в одном из субъектов Российской Федерации выглядит комично хотя бы уже потому, что коррупцией, как ржавчиной, пронизана вся Россия - государство фактически легализованной коррумпированной пирамиды, на вершине которой находится Владимир Путин. Аресты и посадки отдельных губернаторов, чиновников и их окружения на этом фоне выглядят скорее напоминанием об абсолютной зависимости местной элиты от Кремля и завершенности вертикали, в которой нет места несогласованным поступкам и недоделанным деньгам - однако отнюдь не борьбой с коррупцией.

Потому что для того, чтобы победить российскую коррупцию, необходимо для начала демонтировать сам коррупционно-олигархический капитализм, который является сутью современной российской государственности. А другой государственности - и, самое главное, желания созидать такую государственность - ни у российской власти, ни у российского населения просто нет.

Однако с Дагестаном - особая история. Конечно, это коррумпированный бантустан, в котором именно коррупционные потоки - и ничто другое - обеспечивали клановую стабильность и относительный межнациональный мир. Потому что Дагестан - это сложное образование, очень сложное. Сложнее разве что Ливан - и то я не уверен. Так вот, то, что происходит в Дагестане, - это вовсе не желание победить коррупцию. Это желание преобразовать коррумпированный доминион, "государство в государстве", в коррумпированную же колонию Кремля. Или, если уж совсем неполиткорректно: если до сегодняшнего дня Дагестан грабили сами дагестанцы, то теперь будут грабить москвичи и их прямые ставленники.

Или мы в самом деле считаем, что генерал-губернатор Васильев будет ходить по Махачкале весь в белом и с чистыми руками? И даже если он сам будет весь в белом, в чем будут те, кто под ним? Как будет функционировать без коррупции сама система - в путинской России? Зачем Кремлю нужен Дагестан, если с него нечего взять? Зачем Кремлю тогда нужна сама Россия?

Но дело не только в этом, а еще и в упорном создании еще одного потенциального очага ненависти и унижения, в демонстрации "туземцам", что ими может править только "белый генерал", этакий Ермолов или Скобелев из милиции, а сами они - проворовавшиеся дикари, не то что кристально честные "кремлевцы". Конечно, сейчас все получится - как может не получиться при таком прессе власти. Конечно, в случае удачи можно превратить в колонии и другие фактически обособившиеся национальные республики - от кавказских до поволжских и сибирских. Но меня беспокоит не то, что происходит с возможностями российской власти, пока она сильна. Меня волнует то, что произойдет, когда эта власть ослабеет, - а ведь она обязательно ослабеет, просто не бывает тотально сильной власти, и история России это блестяще доказывает.

Понимают ли эти "борцы с коррупцией", какое горе они накликают на голову этой самой России - и на головы несчастных русских, которые еще имеют неосторожность жить на национальных окраинах и оказываются заложниками новой кремлевской колонизации?