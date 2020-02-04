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Под таким слоганом рекламируется продукция шоколадной фабрики в Самаре. Почему фабрика "Россия" щедрая, если ее шоколадки продаются за деньги, а не раздаются даром, всегда было непонятно. Теперь же у этого слогана появилась издевательская интерпретация.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 3 февраля на совещании с вице-премьерами, что коронавирусная инфекция добавлена в перечень особо опасных заболеваний. По его словам, это "позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин".

Что касается карантина, то возражений здесь нет. Больного любой действительно опасной инфекцией необходимо оградить от контактов со здоровыми людьми. Их надо изолировать и лечить, как это уже происходит в России с двумя китайцами, у которых выявлен коронавирус. Но что значит депортация?

Как понимать это заявление Мишустина? Практика избавления от больных действительно существовала и раньше. В иные времена как от социального балласта избавлялись и от стариков. Геронтоцид известен от времен Спарты и древних германцев до североамериканских индейцев, австралийских аборигенов и северных народностей Российской империи. С больными тоже не церемонились, особенно во времена опустошавших Европу эпидемий. Но то была варварская эпоха или жестокое Средневековье. В наши времена от некоторых категорий больных таким диким способом избавлялись разве что в нацистской Германии.

Проблема не в том, что у г-на Мишустина варварское мышление и лечению больных людей он предпочитает депортацию. Тут ничего не поделаешь - советское воспитание и опыт государственной службы. Проблема в том, что он совершенно безбоязненно объявляет о своем намерении нарушить действующие законы.

Депортация иностранцев регулируется законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и возможна при незаконном въезде в страну и нарушении визового режима. Что нарушают люди, заболевшие коронавирусной инфекцией? На основании какого закона Мишустин собрался депортировать больных людей?

Более того, намерения Мишустина попадают под действие Уголовного кодекса, статья 125 которого предусматривает наказание до года лишения свободы за оставление в опасности: "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу..."

Кроме того, распоряжение о депортации больных должно будет квалифицироваться следственными органами как "воспрепятствование оказанию медицинской помощи". За это тоже предусмотрена уголовная ответственность: статья 124.1 УК РФ - до 2 лет лишения свободы, а в случае смерти больного - до 4 лет.

Тот факт, что депортация будет распространяться только на иностранцев, для Уголовного кодекса значения не имеет. Нигде в законах не говорится, что иностранцам или лицам без гражданства можно отказывать в экстренной медицинской помощи только потому, что они граждане другой страны. Да и как бы дико выглядела такая норма в законодательстве! Особенно учитывая всеобщую практику обязательного медицинского страхования при посещении других стран.

Теперь вопрос: зачем это делается? Эпидемиологического смысла в депортации нет ровно никакого, потому что больной уже выявлен, он уже заразен и гораздо легче и эффективнее тут же на месте изолировать его в карантине и лечить, чем депортировать общественным транспортом в другую страну. Да даже если самолетом Военно-космических сил - риск распространить вирус гораздо выше, чем при немедленном стационировании. Сомнительно и то, что лечение иностранцев ляжет непосильным бременем на государственный бюджет (если их страховка не покроет все расходы). Так зачем все это?

За этими бессмысленными, но решительными мерами видится восторженная любовь воспитанников советского государства и его славных карательных органов к решениям сильным, резким и бесчеловечным. В прямом смысле слова бесчеловечным - решениям, в которых судьба конкретного человека не учитывается. Его как бы и нет в той системе координат, которая определяет государственную политику. Эти ребята, забравшиеся на самую вершину власти, легко оперируют такими понятиями, как народ или государство, а если думают о конкретных людях и их интересах, так это только о своей семье, собственном доме и валютных счетах в банках процветающих стран.