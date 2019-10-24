Реклама

Украинская община Мюнхена собрала 56 тысяч подписей под петицией о признании Голодомора в Украине геноцидом. Петиция была размещена на сайте немецкого Бундестага и 21 октября была рассмотрена на открытом заседании петиционного комитета германского парламента. Выступивший на заседании министр по делам Европы Михаэль Рот заявил, что МИД Германии считает необходимым петицию отклонить по формальным признакам. Министр назвал Голодомор "ужасающей катастрофой, которая привела к миллионам смертей", но не согласился с определением "геноцид".

Реакция на это была предсказуемо бурной, особенно в Украине. Украинцы пострадали от Голодомора - искусственно вызванного голода - больше любого другого народа Советского Союза. Из общего числа примерно 7 миллионов погибших в СССР в 1932-1933 годах около 3 - 3,5 млн пришлось на украинское крестьянство. Еще около 1,3 млн человек погибли в Казахстане, 1 млн на Кавказе, 0,5 млн в Поволжье и около миллиона в других регионах СССР.

Можно ли назвать эти злодеяния коммунистической власти геноцидом? Нельзя. У геноцида свое жесткое определение. "Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" определяет геноцид как "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую" (выделено мной. - А.П.). В 1932-1933 годах коммунисты уничтожали людей не по национальному признаку, а по классовому. Острие массовых репрессий было направлено против крестьянства, а не против украинцев, казахов, русских или народов Кавказа. Поэтому истребление миллионов людей нельзя назвать геноцидом. Это был советский социализм в действии.

Более того, истреблением миллионов людей руководила коммунистическая верхушка в Москве, но исполнителями этих преступлений чаще всего были национальные кадры компартии на местах. Они руководствовались в первую очередь классовым чутьем и революционной сознательностью, и в последнюю - национальной нетерпимостью. Масса оставшихся от тех времен документов свидетельствует о том, что Сталин и его окружение стремились уничтожить крестьянство как класс, а не украинцев как нацию. Поэтому по всей стране больше всего пострадало именно сельское население, а не городское. Понятно и то, почему больше всего жертв оказалось в Украине - земля там была самая плодородная, крестьянство - самое зажиточное и самостоятельное.

Не следует упрощать историю и представлять Голодомор в виде межнационального конфликта и попытки одной нации истребить другую. Это выглядит как намерение снять ответственность (увы, уже только историческую) с коммунистического режима, его вождей и исполнителей в России, Украине, Казахстане и других регионах Советского Союза. Коммунизм, как и всякая другая преступность, не имеет национальности. Эти отходы человеческой истории претендовали на весь мир, без различия рас и наций. В отличие, кстати, от немецких нацистов, социализм которых имел расовую подоплеку, а не классовую, как у большевиков. Обе эти социалистические идеологии принесли миру войны, разрушения, страдания и гибель десятков миллионов людей.

Министр по делам Европы Германии Михаэль Рот не оправдывал массовые убийства, он лишь указал на необходимость дать им правильное наименование. Точно так же повела себя и Парламентская ассамблея Совета Европы, в 2010 году отказавшаяся признать Голодомор в Украине геноцидом.

Надо отметить, что около 20 стран, включая такой оплот демократии, как США, признали голод в Украине 1932-1933 годов геноцидом. Думаю, это было актом политической поддержки Украины. В нынешнем российско-украинском противостоянии мои симпатии всецело на стороне Украины. Но все же точность и чистота юридических формулировок не должны страдать из-за политических симпатий и предпочтений.