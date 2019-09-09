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Но пораженья от победы никто не может отличить...

Нет, кое-кто, конечно, может. Например, Алексей Навальный явно победил Андрея Метельского, а Илья Яшин - Валерию Касамару. Соответственно, Метельский и Касамара рыдают и бьются в истерике. И это наша победа? Нам надо праздновать? Эти победы настолько мелочны, что хорошо видны только специалистам - борцам за места в Мосгордуме, политологам, социологам и журналистам. Всем остальным это до лампочки, что наглядно продемонстрировала и низкая явка избирателей на устроенное властями шоу - около 22%.

Наверное, внутри политической тусовки кипят действительно нешуточные страсти, но рядовому московскому избирателю абсолютно все равно, какие кому проплачены деньги за депутатские кресла и какое ворье из какой провластной партии будет отсиживать в Мосгордуме следующую пятилетку. В самом деле, что мы имеем на сегодняшний день в сравнении со вчерашним?

В уходящей думе было 27 депутатов от "Единой России", 10 - от избирательного объединения "Моя Москва" (второй вариант ЕР), четыре коммуниста из КПРФ, один из "Родины" и один независимый. В нынешней будут: 20 представителей "Единой России", стыдливо скрывавших свою партийную принадлежность, 13 коммунистов, четверо от "Справедливой России" (еще один вариант ЕР) и четверо яблочников. Еще четыре мандата получат самовыдвиженцы неясной ориентации.

Каждый из прошедших в думу действительно может считать это своей победой. А мы? Нам надо считать победой то, что хрен заменили на редьку? Она слаще? Коммунисты лучше единоросов? Яндиев лучше Касамары? Смешно!

Ну ладно, "Яблоко" лучше остальных. Однако четверо яблочников так и останутся демократической декорацией в путинской Мосгордуме. Они и раньше, уже в путинские времена, были депутатами в московском парламенте, но кто-нибудь помнит что-то выдающееся, сделанное ими? Разве что консолидированное с ЕР голосование за мэра Москвы Юрия Лужкова в 2007 году.

Выигрыш видится в другом: приняв участие в грязноватом политическом мероприятии, часть демократической оппозиции показала власти свои возможности. Используя протестные настроения в обществе, они отодвинули от кормушки одних жуликов и помогли занять их места другим. Это, может быть, не очень умная, но весьма успешная игра. Политическая капитализация игроков несомненно возрастет. Но на конечном результате это, разумеется, никак не скажется. Мосгордума как была инструментом путинской политики, так и останется.

Все это довольно привычно для нас, да вот только заплачено за эту игру в "выборы" свободой более десятка арестованных и уже приговоренных к тюремным срокам участников московских протестов. Это уже серьезно. Ответственных людей, даже политиков, такая плата обязывает к достойному поведению. А можно ли считать достойным сначала призывать людей выходить на улицу с требованием допустить к выборам незарегистрированных депутатов, а не добившись регистрации, призывать тех же людей голосовать за мерзавцев и проходимцев?

Показательно, что московские протесты проводились под лозунгом "Допускай!", а не с требованиями честных выборов. Потому что для организаторов протестов были важны не столько честные выборы, сколько амбициозное противостояние с "Единой Россией", политическое самоутверждение и прохождение в структуры московской власти. Ради этого и был использован протестный потенциал. И это тоже не впервые происходит в российской истории. Протестными настроениями можно воспользоваться, и даже не один раз, но настоящего успеха такая политика не приносит. Только частные выигрыши и маленькие локальные победы, которые мало кто может отличить от поражения.