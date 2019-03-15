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Проясняются причины вчерашней ракетной атаки на Тель-Авив. Они вовсе не в предстоящих парламентских выборах в Израиле, как намекают некоторые конспирологи. ХАМАС, террористическое правительство Газы, пытается переключить повестку дня с внутренней на внешнеполитическую. Что может быть лучше войны, даже и проигрышной, чтобы люди пренебрегли тяготами повседневной жизни и в очередной раз сплотились вокруг защитников их мифически прекрасного будущего. Чтоб они не протестовали против отвратительного настоящего.

Волна массовых акций протеста прокатилась вчера с утра по крупным городам сектора Газы. Демонстранты протестовали против систематических задержек зарплат, против ошеломительно высокого уровня безработицы, превысившего, по последним данным, 50 процентов. Демонстрации прошли в Джебалии, Хан-Юнисе, Дейр-эль-Балахе, лагере палестинских беженцев Эль-Буредж и Рафахе. Полиция и служба безопасности ХАМАСа применяли против демонстрантов силу, включая огнестрельное оружие. Наиболее яростные столкновения с полицией произошли в Джебалии и Дейр-эль-Балахе. Сообщается о десятках арестованных и пострадавших. Журналистам было запрещено фотографировать и снимать на видео акции протеста.

ХАМАС обвиняет в подстрекательстве к беспорядкам своего главного политического соперника - движение ФАТХ, возглавляемое руководителем палестинской администрации в Иудее и Самарии Махмудом Аббасом. Но эти политические игры - объяснения на уровне детского сада. Этому мало кто поверит. Причина уличных протестов - в провальной внутренней политике ХАМАСа. Военно-террористическое руководство сектора Газы не в состоянии решать ни социальные, ни экономические, ни гуманитарные проблемы. Это не их профиль. Единственное, что они по-настоящему любят и умеют делать, это организовывать антиизраильский террор и позировать перед телевизионными камерами в камуфляже, масках и с автоматами в накачанных руках. Это их стиль, это их жизнь. Подростковый уровень интеллектуального развития формирует политику полуторамиллионного народа, претендующего на государственный суверенитет.

Западные и некоторые арабские страны напрямую или через специализированные программы ООН обеспечивают сектор Газы продуктами питания, медикаментами, строительными материалами, организуют школьное образование и здравоохранение. Израиль поставляет в Газу электричество, а через посредников - деньги! У палестинцев Газы что-то вроде коммунизма - можно не работать и получать все необходимое.

Загвоздка лишь в том, что аппетиты террористов, получивших власть в Газе, меньше не становятся. Они растут, что вполне естественно для человеческой натуры. Западной помощи стало не хватать. Поэтому до конечного потребителя в секторе Газы халявных благ доходит все меньше и меньше. Чем обычно кончаются такие истории? Совершенно верно - акциями протеста. Это трудно представить западному человеку, но легко - любому выжившему в тоталитаризме: чтобы при террористическом режиме выйти протестовать на улицу, надо иметь очень сильный мотив и настоящую смелость.

Именно это и случились утром 14 марта в секторе Газа. Надо полагать, ХАМАС испытал отчаяние и ярость. Воинствующий антисемитизм вдруг перестал быть национальной скрепой - люди хотят достойно жить и работать. Обеспечить им это ХАМАС не может по двум причинам. Во-первых, чтобы вкладывать дармовые западные деньги в экономику, надо отказаться от воровства гуманитарной помощи и разрушить отлаженную систему коррупции. Во-вторых, придется поделиться властью с теми, кто умеет управлять, строить и планировать будущее. И что тогда делать бойцам террористического фронта? Переквалифицироваться в управдомы? Это решительно невозможно.

Поэтому ХАМАС предпринял шаг, испытанный до него в подобных ситуациях множеством других диктаторов. Военный конфликт - вот что сплотит народ, отвлечет его от горестей и заодно даст властям возможность применять чрезвычайные меры. Правда, на настоящую войну с Израилем у ХАМАСа сил нет, но на разовый обстрел ракеты всегда найдутся. Сверхзадача террористов - получить ответный удар с как можно большим количеством жертв среди своего населения. Это даст повод призвать палестинцев к единству перед лицом врага и в очередной раз предстать перед Западом в образе невинной жертвы, остро нуждающейся в финансовых дотациях и гуманитарной помощи.

Трудно сказать, сработает ли эта схема в очередной раз. В том, что Запад раскошелится, сомнений нет. Но согласятся ли обездоленные палестинцы и дальше отказываться от надежды на достойную жизнь в обмен на ненависть к евреям? В конце концов, как бы ни была сильна антиизраильская пропаганда, палестинцы прекрасно видят, насколько успешна жизнь их арабских братьев в Израиле, которые имеют все гражданские права, работу, социальную поддержку и даже свое представительство в Кнессете. Разница между демократией в Израиле и террористической анархией в Газе всем хорошо заметна. В век интернета это уже трудно утаить.

Палестинцам все-таки придется решать вопрос: оставаться ли и дальше под властью ХАМАСа или попытаться построить удобное для жизни государство. Удобное для всех палестинцев, а не только для террористической верхушки.