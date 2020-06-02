Реклама

В Белоруссии - массовые протесты после ареста ютубера Сергея Тихановского. Его жена Светлана идет в президенты. Выборы назначены на 9 августа. Встретившись с председателем КГБ Валерием Вакульчиком, президент заявил, что не допустит массовых беспорядков в ходе избирательной кампании. Своих оппонентов Александр Лукашенко назвал "ветродуями", предупредив "всех этих майданутых", что не позволит им продать страну.

У слова "ветродуй" много значений, но Лукашенко явно имел в виду болтунов-предателей, на что и указал своему собеседнику - человеку с непроницаемой физиономией, внезапно озаряемой детской искательной улыбкой. Александр Григорьевич сообщил, что знает, "с какой стороны дуют ветры на нашу белорусскую землю", и далее, сославшись на "газету соседней страны", близко к тексту ее процитировал. Речь шла о московском "Коммерсанте", где нового лидера белорусской оппозиции блогера Сергея Тихановского, до выборов не допущенного, сравнивали с Владимиром Зеленским и Николом Пашиняном.

Простая схема, которую батька разъяснял чекистскому генерал-лейтенанту и телезрителям, сводилась к тому, что Россия в лице Тихановского и прочих смутьянов готовит Майдан. Силами КГБ и других карательных ведомств батька повелевал дать отпор этим негодяям. Чтобы, прибавлял он, совсем уж не выбирая выражений, "разного рода шайки и банды уголовников не бродили по стране с засученным рукавами и люди, не дай бог, не подумали, что гестапо вернулось, война началась".

Все это вызывало, конечно, немалый комический эффект - если не учитывать драматизм происходящего и тот несомненный факт, что в Кремле живо интересуются белорусскими выборами и разрабатывают сценарии, связанные с устранением Лукашенко. Тем не менее слушать его, воображая при этом конкретного Путина с печеньками и собирательного Гиркина в эсэсовской форме, было, как бы поточнее сказать, интересно. Земляков он пугал всерьез и задачу перед Вакульчиком ставил нетривиальную.

Однако спешить с выводами, предполагая, что национальный белорусский лидер намеревается, как в былые времена, пересажать всех лидеров оппозиции, а то и задействовать против них эскадроны смерти - с такими заключениями торопиться не стоит.

Разумеется, имя истинного врага ему давно известно, как минимум с весны 2014 года. Но враг этот слишком силен и коварен, чтобы в конфликте с ним не искать союзников там, где батька их нередко находит, остро полемизируя с Москвой. То есть на Западе. А западные лидеры едва ли захотят хоть как-то его поддержать, если потенциально террористический режим Лукашенко обрушится с жестокими репрессиями на несогласных, которые уже выстраиваются в километровые очереди, чтобы поучаствовать в сборе подписей за Светлану Тихановскую - жену отстраненного от выборов Сергея.

Потому, отказывая белорусским бунтовщикам в праве приравнивать себя к Зеленскому и Пашиняну, самих этих демократически избранных политиков Александр Григорьевич нахваливает. Талантливые, говорит, люди, а "главное - патриоты своей страны". В отличие, как легко догадаться, от Тихановского или Статкевича, превентивно арестованных вместе с некоторыми их сторонниками. Потому Лукашенко пока особо не зверствует, а только стремится нагнать страху на фрондеров, располагаясь в одном кадре со своим гэбешником. Потому, сравнивая братьев по Союзному государству с немецко-фашистскими захватчиками, к недовольным землякам он обращается с увещевательными речами.

Есть, по его словам, "шесть точек в Минске", где дозволено "дебатировать". А еще на кухнях можно бухтеть, подсказывает белорусам великодушный несменяемый вождь. Нет, он не жаждет крови и даже на сей раз боится ее проливать, чтобы не давать повода гуманистам в Кремле ввести войска, защищая преследуемый и самый разделенный в мире народ. Как это уже случалось в Крыму и Донбассе. А тут ведь и повод впервые может найтись, если Лукашенко, не сдержав эмоций, прибегнет к массовым избиениям белорусов, выходящих ныне на улицы под возмутительными лозунгами типа "Стоп таракан".

Обиднее же всего, что никого кроме себя за политическое пробуждение соотечественников он винить не может. Это ведь он, по причине врожденного упрямства и тупости, погнал их на всякие субботники и парады, пренебрегая смертельной опасностью эпидемии. Он назначил предельно близкую дату президентских выборов. Он не ввел никаких ограничений на передвижение граждан по улицам и площадям. Вот они и выходят, иногда в масках, чтобы скрывать лица от Вакульчика, иногда и без них. Лукашенко расплачивается за собственные глупые преступные ошибки, и страшнее всего то обстоятельство, что не ведает ныне, откуда ждать удара.

Не исключено, что завтра уже миллионные толпы белорусов по всей стране выйдут свергать его безо всяких подсказок из Москвы. Не исключено, что поучаствует в этой акции и российская агентура; было бы даже странно, если бы в Кремле не попытались воспользоваться моментом и прихватить под шумок еще одну губернию. Не исключено, наконец, что и сидящий напротив него таинственный председатель могущественной спецслужбы, выпускник Высших курсов военной контрразведки КГБ СССР, тоже участвует в заговоре, и на кого тогда батьке опереться?

Впрочем, опыт бесконечного долгого наблюдения за его карьерой склоняет к мысли, что вывернется он и на сей раз. Назло врагам и белорусам, которых Лукашенко сегодня опять закошмаривает и уговаривает смириться с неизбежным. Парадоксальным образом используя методы российской пропаганды и против России, и против оппозиции, и против своего народа.