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статья И кончены все споры

Илья Мильштейн, 06.06.2020
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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Голосование в стране, где честных выборов и прочих электоральных мероприятий нет и быть не может, - это всегда испытание для оппозиционно настроенных граждан. Уважение к процедуре диктует необходимость ни в коем разе ее не бойкотировать. Чрезмерно острое нежелание чувствовать себя дураком, втянутым в нелепую игру, предписывает иной стиль электорального поведения. Никуда не ходить, ни за кого не голосовать. При наличии общественного темперамента вступать в яростные прения с теми, кто уговаривает народ прийти к урнам. Отсюда все эти наши диспуты, возникающие всякий раз, как на горизонте замаячит что-нибудь предвыборное. Демократически настроенные граждане годами изводили себя в непримиримых спорах, вырабатывая эффективную методику игры с шулерами либо отказываясь признавать ее эффективность.

Тепeрь эти содержательные дискуссии утратят принципиальный характер. Хотя бы на время. Время, оставшееся до 25-го, что ли, июня, когда начнется плебисцит, посвященный обнулению президентских сроков Владимира Путина. Вообще-то назначенный на 1 июля.

Дело в том, что это событие обещает стать уникальным за всю историю проведения подобного рода мероприятий. И не надо нам тут подбрасывать про Северную Корею или выборы тов. Сталина депутатом городского Совета Костромы в феврале 1953 года. Во всех подобных случаях можно говорить об укоренившейся традиции и о привычных уже обстоятельствах, сопутствующих избранию на безальтернативной основе лучших людей страны. В сравнении с той фантастической реальностью, которую власть ныне каждодневно создает, агитируя за "поправки" или комментируя подготовку к голосованию, любой анекдот про брежневскую Конституцию покажется пресноватым. Что называется, кто Путина обнулял, тот в цирке не смеется.

Ошеломителен весь сюжет - от начала и до конца, который уже близок.

С самой что ни на есть преамбулы к Основному закону, которую мы читали вместе с легкоатлеткой Исинбаевой, в ходе работы над его улучшением открывшей для себя увлекательнейшую книжку - Конституцию. Незабываема та минута, когда на трибуну нижней палаты парламента вышла первая в мире женщина-космонавт и предложила, в рамках тотального обновления всей нашей жизни, обновить и Владимира Владимировича. Неизгладим из сердец наших тот миг, когда в Думу срочно явился гарант и, в честь дня рождения Терешковой, с ее предложением согласился. Но только при условии, ежели и зорькинский суд, который принято именовать Конституционным, даст добро. И как этот суд, прилюдно подтираясь невзрачной брошюрой из личной библиотеки Исинбаевой, вскоре опубликовал документ, суть которого сводилась к тому, что Путину можно все. И как любимый, но скромный вождь, перед зорькинским судом склонивший голову, все-таки настоял на том, чтобы продление президентских сроков одобрил и народ. Вступавший уже в эпоху глобального карантина, из-за которого руководству невдолге пришлось переносить и голосование, и даже парад Победы - но о том тогда еще никто не ведал.

К слову, исключительность происходящего более всего проявляется именно в этом - никто и никогда до сей поры не участвовал в плебисците во время чумы. А россияне поучаствуют. Никто и никогда еще не использовал пандемию коронавируса для того, чтобы фактически отстранить независимых наблюдателей от участия в "референдуме", - а Кремль использует. Никто и никогда не узаконивал прямую уголовщину, дозволяя гражданам голосовать абсолютно бесконтрольно и без предъявления паспорта, а ЦИК узаконил. Никто и никогда не сгонял население к урнам и не призывал их проголосовать как надо, чтобы не помереть всей страной. Никто и никогда, вдохновенно трудясь в начальственных кабинетах над методичками, не додумывался до того, что триумф верховного правителя следует воспринимать как "праздник победы над эпидемией". Не обращая внимания на тех, кто там еще заболел и погиб.

И этот сногсшибательный праздник обессмысливает любимые наши разборки насчет того, твари мы равнодушные или право имеем проголосовать за и против. То есть вялые дискуссии ведутся, куда ж без них, но, похоже, и самым лютым спорщикам сегодня понятно, что ситуация к диспутам не располагает. На фоне эпидемии в особенности. Перед обществом стоят совершенно другие задачи.

Громко протестовать против узурпации власти вот этим Путиным, от которого уже не тошнит, а рвет. Вести хронику текущих событий, фиксируя в подробностях небывалый коронавирусный государственный переворот. Терпеливо выслушивать безумные речи руководящих товарищей, которыми они сопровождают свои безумные дела. Без устали комментировать и разъяснять стране и миру, что у нас творится и до чего мы уже дошли. А дискутировать, по совести говоря, ну совершенно не о чем, и это, пожалуй, единственная хорошая новость в потоке бесконечно скверных инфекционных новостей. Утомительные, разъединяющие оппозицию препирательства обнуляются вместе с Путиным, так что одной проблемой в нашей жизни становится меньше. За что стоило бы ему сказать спасибо, но мы, люди неблагодарные, промолчим.

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Илья Мильштейн, 06.06.2020
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Осажденные скрепы

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Россиянам предлагается прийти проголосовать не для того, чтобы продолжить путинское правление - оно и так продолжится, а для того, чтобы помочь Владимиру Владимировичу сохранить "скрепы" в достойном состоянии. Хотите ли вы жить в ужасной развратной стране, где президент Путин, а геи усыновляют детей? Или вы все-таки хотите жить в процветающей прекрасной стране, где президент Путин, а геи не усыновляют детей?
Агитация за плебисцит. Фото: Грани.Ру

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Илья Мильштейн, 02.06.2020

Предстоящее "всенародное голосование" сопровождается неуклюжей агитационной кампанией. Отдать голоса за вечного Путина россиян призывают мастера культуры, врачи, покорители космоса, спецдепутаты, спецжурналисты и прочая обслуга режима. В ход идут спекуляции на коронавирусной и детской темах, гомофобия, мракобесие, шантаж. Несколько примеров этой продукции - в обзоре Ильи Мильштейна.

Приказано ликовать

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Встретившись в режиме видеоконференции с министром обороны Шойгу, президент Путин приказал ему начать подготовку к параду Победы. "Мы сделаем это 24 июня", - объявил главнокомандующий. Марш "Бессмертного полка" переносится на 26 июля. Плебисцит с парадом решили не совмещать. Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена. Комментарий Ильи Мильштейна.
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