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Российско-украинская война в эпоху коронавируса - тема весьма специфическая. Понятных для нас, постсоветских граждан, исторических примеров не подберешь. Все происходит впервые.

Отчасти было бы похоже, если бы пандемия обрушилась на мир в разгар советско-финской, допустим, войны и тов. Сталин притормозил бы свои дивизии и даже приостановил призыв в Красную армию, но и этот пример сильно хромает. Поскольку полноценных боевых действий на территориях ОРДЛО и в приграничных населенных пунктах давно уже не ведется; локальные перестрелки, правда, продолжаются, но это уже привычная и неизбежная деталь местного ландшафта.

При этом цели у воюющих сторон и посредников остаются прежними.

Участвующие в переговорах "четверки" западные лидеры, как бы соглашаясь с условиями принципиально невыполнимого плана Штайнмайера, надеются на то, что рано или поздно Россия просто уйдет из Донбасса. Сперва ее национальный лидер уйдет, а потом она, уже без него, не захочет убивать братьев. После чего война прекратится сама собой. "Партия мира" президента Зеленского пытается вести диалог с Кремлем, решая практически нерешаемую задачу. То есть стремясь договориться с Путиным и не стать в обозримые сроки фигурантом дела о государственной измене. Что же касается упомянутого Путина, то его планы в отношении Украины не изменились с 2004 года.

С тех пор, как в соседней стране победила Оранжевая революция и стало известно, что "Владимир Владимирович никогда не простит своего унижения" на Майдане. Удобный случай взять реванш за тогдашнее поражение представился десять лет спустя, отсюда и Крым, и Донбасс. Он мстит врагам, вытягивает им жилы и не прощает.

Тем не менее пандемия вносит коррективы в переговорный процесс, и это, пожалуй, выгодно всем участникам. У Меркель и Макрона имеется уважительная причина для того, чтобы пореже беседовать с Путиным об Украине и расстраиваться, всякий раз убеждаясь в абсолютной непрошибаемости российского президента. Ошибки Зеленского, согласившегося учредить некий Консультативный совет, в котором представители Киева будут напрямую общаться с деятелями ОРДЛО, и упорствующего в этом намерении, не оборачиваются для него серьезными неприятностями. Ибо большинству громадян сейчас не до политики. Оккупанту коронавирус тоже не мешает претворять в жизнь давние замыслы насчет Украины. Вытягивать жилы из соседей при личных встречах или в режиме онлайн - не все ли равно?

Проявляется это по-разному.

Бывает, в рамках бессмысленных, более всего нужных Кремлю "нормандских" телефонных конференций, в ходе которых российская сторона внезапно взыскует гласности. Как это было на днях, когда посланники Москвы выступили с интересными предложениями. Пусть тайное станет явным, потребовал Дмитрий Козак, призвав собравшихся публиковать информацию о встречах Трехсторонней контактной группы на специально созданном для этих утечек сайте. Что могло бы стать еще одной формой давления на украинское общество, потому как любой вербальный промах малоопытных киевских переговорщиков тут удалось бы зафиксировать и обнародовать. Напротив, Козаку и его людям волноваться было бы совершенно не о чем: россияне в массе своей едва ли даже догадываются о том, что их полпреды ведут какие-то дискуссии в забытом нормандском формате. И что бы там данные полпреды ни сказали - расколу российского социума это не послужит. Раскалываться там особо некому.

А еще случается, что в приграничных районах происходят события вообще немыслимые во времена глобального карантина. Из "народных республик" в города и села Ростовской области прибывают битком набитые народом автобусы, откуда выходят люди, желающие получить российские паспорта. При том что в области, как почти повсюду в РФ, введен режим самоизоляции. Заполонившим пункты выдачи аусвайсов счастливцам вручают документы, и радость этих людей нельзя с ними не разделить. Они бегут от войны и от той жизни, которую устроило им марионеточное начальство. К ним, русскоязычным, мечтающим о нормальных зарплатах и пенсиях в стране, которую называют Родиной, вопросов нет.

Недоуменные вопросы возникают у жителей Новошахтинска, Покровского, Гукова, Красного Сулина, которых наказывают власти, если они даже небольшими толпами собираются на улицах. А пришельцев почему-то не штрафуют. Тяжелое чувство владеет и нами, независимыми наблюдателями, узнающими о том, как российское руководство подвергает смертельному риску подведомственный ему самый разделенный в мире народ. Известно, что на пропаганде это начальство никогда не экономило и людских жизней ради победы в войне не жалело, но здесь вроде иная история. Дорогих соотечественников буквально гонят на убой, и не под пули и бомбы проклятых бандеровцев, а в подразделения УФМС, где их могли бы принять и попозже. Когда кончится эпидемия. А то ведь именно с точки зрения пропагандистской все выходит очень нехорошо. Свои убивают своих.

Единственное, что служит, как бы сказать, оправданием этому живодерству - беспрецедентность творящегося на Земле. Все делается методом проб. Оттого иногда получается подло, но неглупо, как с этими ловушками, куда заманивают Зеленского и его необстрелянных соратников. А иногда - и бесконечно подло, и по-дурацки, как в Ростовской области. Подставляя одних, новоявленных, россиян и озлобляя других, которые теперь вот силятся постичь, к чему "такая спешка в условиях пандемии", как говорит один из местных, вопрошая корреспондентку "Новой газеты", и не исключено, что когда-нибудь он это поймет. И очень глубоко осознает. Вместе с миллионами граждан РФ - но не раньше, чем они идентифицируют проклятый вирус, двадцать лет подряд летающий над страной, и захотят навсегда покончить с этой заразой.