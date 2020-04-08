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На этой неделе 15 правозащитных организаций из разных стран призвали так называемые власти ЛНР и ДНР в связи с эпидемией коронавируса обеспечить доступ Международному Красному Кресту ко всем удерживаемым лицам как в "официальных" СИЗО и колониях, так и в тайных тюрьмах (благодаря рассказам бывших узников мы теперь знаем о жестоких пытках в бывшем арт-центре "Изоляция" в Донецке).



На сегодняшний день под контролем "ДНР" находятся один СИЗО в Донецке, один исправительный центр и 12 колоний, под контролем "ЛНР" - 9 колоний, два исправительных центра и одно учреждение исполнения наказаний в Луганске. В начале войны в них содержалось около 16 тысяч человек. Две из этих колоний - женские.



Зоны, захваченные "сепаратистами" в мае-декабре 2014 года, погрузились в хаос и беспредел: рейды боевиков, расправы над зэками, артобстрелы, побеги. Тюремное насилие, помноженное на ужасы войны и оккупации. А теперь к донбасским зэкам пришел коронавирус.





МАСКИ-ШОУ БЕЗ МАСОК

РОДИНА И СВОБОДА

Власти "ЛНР" и "ДНР" бодро отчитываются о карантинных мерах. Как стало известно "Граням", по крайней мере формально такие меры вводятся и в местах лишения свободы на оккупированных территориях. Сидящий в Енакиевской ИК-52 Донецкой области "пожизненник" Максим (здесь и далее имена заключенных изменены. -) сообщил нам, что в его колонии ввели запрет на свидания, даже краткосрочные и через стекло.Тем не менее, жалуется Максим, в камерах у осужденных в нарушение карантинного режима ежедневно проводят обыски силовики без масок. "Ходят по 6-10 человек без масок, вытворяют (обыскивают камеры. - Ред.) по 40 минут, по часу, после бани стоим голыми в коридоре", - говорит собеседник "Граней".Руководит обысками первый замначальника колонии Юрий Китарь. Он же, утверждает Максим, угрожал "завести маски-шоу" к зэкам.Обыски проходили три дня подряд - 25, 26 и 27 марта. 30 марта около 20 заключенных написали жалобы в "администрацию главы ДНР". Две таких жалобы попали в распоряжение "Граней". "", - пишет один из зэков.", - говорится в жалобе другого заключенного, инвалида III группы. По его словам, тюремщики во время обысков ломают плинтус, отрывают линолеум и кафельные плитки в камерах. "", - пишет он. Как указывает пожилой заключенный, Китарь говорил ему, что в случае жалоб осужденных "в любые инстанции и по любому поводу" "появится много взысканий и пострадают многие от масок-шоу, а жалобы в инстанции ДНР не выйдут за пределы учреждения".В ИК-52 всю колонию обслуживает один фельдшер. После того как зэки написали жалобы, медик стала ходить в маске и перчатках. "Ни мази, ни бинтов. Таблетки - парацетамол и от давления какая-то маленькая и все", - описывает наш источник медицинскую оснащенность колонии.Санитарная ситуация в ИК-52 еще не самая плохая: в ИК-60 в Славяносербске Луганской области вообще нет врачей. "", - цитирует Страна.ua одного из заключенных.При этом питание и бытовые условия в колониях чудовищные, зэкам не выдают предметы первой необходимости. Рассчитывать можно только на передачи от родных. "Туалетную бумагу, мыло, порошки, шампунь, бритвы, нитки - все привожу я. И одежду тоже. Варю им кашу, картошку", - рассказал "Граням" волонтер из Донецкой области.В большинстве мест заключения на захваченных территориях условия содержания могут быть приравнены к пыточным, отмечает правозащитница Александра Матвийчук из киевского Центра гражданских свобод: "". Практикуется множество видов истязаний и издевательств. "" - говорит Матвийчук.", - добавляет правозащитница.По наблюдениям наших собеседников - упомянутого Максима и Геннадия, недавно освободившегося из ИК-124 в Донецке, почти все зэки, находящиеся в колониях ОРДЛО и осужденные еще при законных украинских властях, либо поддерживают Украину, либо просто хотят перевестись на подконтрольную украинским властям территорию. "За ДНР единицы тут, в основном все просятся, чтоб увезли, потому что тут беспредел", - уверен Максим.Последний раз зэков переводили 12 сентября прошлого года - тогда на украинскую территорию из "ЛНР" были возвращены 54 осужденных. Всего с декабря 2018 года из "ЛНР" возвращены 373 заключенных, из "ДНР" - 13. Луганские боевики передают заключенных активнее донецких. В ноябре 2018-го украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала , что всего с просьбой о переводе на подконтрольную Украине территорию к ней обратились 895 осужденных. Далеко не всем удается отправить бумаги в Киев в отсутствие нормальной связи.В конце марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал , что, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается процесс обновления списков заключенных для возвращения на подконтрольную территорию. "", - пообещал Ермак.Зэки стремятся покинуть ОРДЛО еще и потому, что по украинским законам многие из них уже должны быть свободны. Украинские суды нередко сокращают им сроки - в частности, по действовавшему до недавнего времени "закону Савченко" один день в СИЗО засчитывался за два дня лишения свободы (закон продолжает применяться в отношении осужденных, совершивших преступление до 20 июня 2017 года). "ЛНР" и "ДНР" отказываются исполнять решения украинских судов, ссылаясь на отсутствие "договора с Украиной" об их признании.В такой ситуации оказался и Геннадий: он был арестован еще в 2011 году, в 2012-м украинский суд вынес ему обвинительный приговор. В 2018 году находящийся в Бахмуте апелляционный суд Донецкой области сократил ему срок - он должен был выйти на свободу в конце лета того же года, но в итоге просидел до февраля 2020-го.

По нашим данным, у оккупационных властей есть правило - не передавать заключенных с местной регистрацией (они считаются "гражданами республик"), а также из Крыма.

Разумеется, самое опасное для зэка в донбасской колонии - вслух поддерживать Украину. Геннадий вспомнил два случая, когда зэки в ИК-124 публично заявляли о своей позиции. В марте 2017 года, по его словам, несколько заключенных в присутствии офицеров охраны высказали мнение, что "было бы лучше, если б была Украина в Донецке, и ДНР им не нравится". После этого администрация колонии распространила по баракам листовки, в которых цитировались статья 325 "УК ДНР" о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" и "закон ДНР" о "противодействии экстремистской деятельности". По 1-й части 325-й статьи можно получить до 4 лет колонии.











В другой раз, рассказывает Геннадий, один из заключенных написал "какой-то краской" "Єдина країна" (единая страна. - укр.) на стене технической постройки в промзоне. "Эта надпись была, и никто на нее внимания не обращал. Какая-то комиссия зашла, и обратили внимание на эту надпись. И после этого человека нашли", - описывает он ситуацию. Как стало известно "Граням" из другого источника, за эту надпись зэку дали 10 суток штрафного изолятора. По словам Геннадия, автора граффити заставили писать объяснительную - он должен был указать, "причастен ли к каким-то политическим организациям".





ВЕРТУХАЙСКИЕ ГАСТРОЛИ

Пытки на зоне уготованы не только украинским патриотам. Среди зэков ОРДЛО, опрошенных правозащитниками в 2018 году, к 65 процентам хотя бы раз применяли насилие, а 30 процентов систематически страдали от бесчеловечного обращения.По крайней мере часть экзекуций осуществляет тюремный спецназ - причем, судя по всему, российский. Об одном случае массового избиения заключенных в ИК-60 в Славяносербске Луганской области стало известно от зэка, отбывающего пожизненный срок. Он сообщил, что в один из мартовских дней 2017 года в колонию зашел "российский ОМОН" и избил всех осужденных, находившихся на втором этаже. "Два трупа. Одному написали инфаркт, другому инсульт", - передает наш источник. По словам зэка, российский спецназ в то время бывал в колонии регулярно: "На заключенных просто тренируются". Согласно отчету украинских правозащитников, рейды "тюремного ОМОНа" в эту колонию проводились один-два раза в месяц.В том же докладе говорится о регулярных, раз в 3 месяца, визитах "тюремного ОМОНа" с последующим избиением зэков в ИК-19 в Красном Луче Луганской области. В один из визитов силовики носили российские шевроны, в дальнейшем на них не было никаких знаков различия.Еще в 2016 году было зафиксировано участие в войне в Донбассе как минимум одного действующего сотрудника спецназа ФСИН. Тогда украинская хакерская группировка Falcons Flame опубликовала данные со взломанного телефона члена отряда спецназа "Мангуст" ГУФСИН по Ростовской области Николая Рейхенау. В его телефоне были фотографии как с фсиновских тренировок, так и из зоны боевых действий, где он позировал с оружием. Согласно справке, выданной фсиновцу, он с 1 июля по 30 октября 2015 года находился в составе "управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР". Возможно, экзекуции украинских зэков считались "спецоперацией".В Донбассе российские силовики не раз избивали и украинских пленных. Как сообщил "Граням" глава Украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков со ссылкой на очевидцев, "в основном это были представители личной охраны российских кадровых офицеров".Максим рассказывает об избиениях зэков в ИК-52: "".

По словам Геннадия, в 2014-2016 годах зэков в его колонии били по малейшему поводу и регулярно пытали. В пытках, по утверждению нашего собеседника, участвовали двое сотрудников ИК-124 - первый замначальника колонии Сергей Никишаев и Виктор Лобанов. Жертвами часто становились заключенные, которые ждали "переброса" через забор с воли наркотиков и были застигнуты за этим. В любую погоду их могли на целый день посадить в клетку во дворе колонии без воды и еды.

Нашему собеседнику отдельно запомнился случай, когда контролер застиг зэка за курением в бараке и позвал на вахту, где надзиратели заковали его в наручники и стали избивать. Тогда весь отряд зэков, около 100 человек, пошел на второй этаж, где находится администрация. К ним вышел начальник колонии. "И когда его (избитого - Ю.И.) привели,у него через все лицо проходила красная полоса от удара резиновой палкой", - рассказывает Геннадий. После вмешательства начальника экзекуцию прекратили.



Украинские правозащитники отмечают общее смягчение режима в донецких и луганских колониях по сравнению с первыми годами оккупации. Администрация ИК-124 теперь действует другими методами - активно фабрикует взыскания в отношении неугодных зэков. Так, у одного из них нашли в тумбочке окурки (он никогда не курил) и за это на несколько месяцев отправили в помещение камерного типа, а затем продлили срок в ПКТ якобы за общение с “людьми отрицательной направленности” (хотя он все это время находился в камере один).





ХОЗЯЕВА ЗОНЫ

ИК-124 боевики захватили 9 мая 2014 года, разоружив охрану. "Они зашли в колонию, выбили двери "оружейки" и забрали оттуда оружие", - рассказывал один из узников этой колонии в 2017 году. Администрация учреждения, отмечает Геннадий, "сильно не сопротивлялась", захват произошел "чисто формально".

Украинские власти несколько раз неудачно пытались эвакуировать заключенных из Енакиевской ИК-52. Окончательно она перешла под контроль боевиков зимой 2015 года, во время боев за Дебальцево. В это время в колонии три-четыре месяца фактически не было администрации, вспоминает Максим: "Тут вообще никого не было, все потикали, тут три офицера было на всю зону. И потом просто пришли ДНР, они приняли присягу и стали назад вертаться на работу".

124-ю колонию обстреляли 10 августа 2014 года. Как следует из отчета украинских правозащитников, в результате обстрела один осужденный погиб, 10 были ранены, был разрушен барак и повреждена промзона. Охрана в это время разбежалась и оставила ворота открытыми, рассказал Геннадий. Более 100 заключенных воспользовались этим и бежали. Многим из них удалось добраться до Мариуполя, но украинские военные задержали их и отправили обратно (формально колония на тот момент еще не перешла под контроль "ДНР", несмотря на майский захват; тюремщики еще не сменили нашивки).

По словам Геннадия, 10 августа после обстрела и массового побега в колонию вошли военные "ДНР" и стали загонять оставшихся осужденных по баракам, при этом стреляли им под ноги. Затем заключенных стали вербовать: "Начали записывать потом, кто хочет в ряды ДНР". Геннадий говорит, что на фронт отправились два-три зэка, не больше. В других колониях заключенных тоже записывали на фронт, но на войну уходили единицы.





Енакиевская колония. Кадр видео "Минюста ДНР"



В 2014-2015 годах боевики неоднократно заходили на территории колоний, били заключенных и издевались над ними. Геннадий знает о таком случае, произошедшем в ИК-27 в Горловке Донецкой области 16 сентября 2014 года: "Зашли вооруженные люди и открывали огонь в людей, которые стояли на коленях. Одного убили, другому прострелили колено". Бывший заключенный из этой колонии рассказывал "Медиазоне" страшные подробности событий того дня. О похожем визите в ИК-52 в Енакиево (тоже Донецкая область), сообщает и "пожизненник" Максим: "К нам в колонию заходили россияне, из автоматов стреляли, кричали: "Слава ДНР! Мы вас защитим!".

И Максим, и Геннадий уверены: только Москва может облегчить участь донбасских зэков, повлияв на оккупационные власти, - Украину они "не боятся".