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Также: Мильштейн, Президент, Общество, Право, Колонки, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин

статья Путь исправления

Илья Мильштейн, 24.01.2020
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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Споры насчет "всенародного голосования" за конституционные поправки едва начались, но уже ясно, каким будет их пропагандистское сопровождение со стороны Кремля. Всякого, кто усомнится в необходимости изменений Основного закона, обвинят не только в том, что он продался нашим исконным врагам и пляшет под дудку западных кукловодов. Такого национал-предателя еще и упрекнут в бессердечии. Глубинному малоимущему народу объяснят, что разные там критиканы и скептики в действительности не о Конституции хлопочут, а желают оставить его без гарантированной оплаты труда не ниже прожиточного минимума и по-доброму индексированных пенсий.

В этом смысл пакетного плебисцита. Хотите зарплату на пару копеек побольше, на уровне МРОТ - голосуйте и за международные законы, подконтрольные Зорькину. Мечтаете о пенсионных надбавках - соглашайтесь на органы местного самоуправления "в единой системе публичной власти". Берите, товарищи, дефицитный горошек в одном свертке с малосъедобной дрянью. Товар с нагрузкой, как в советские времена.

Одновременно, конечно же, будет развернута агитационная кампания и в пользу всех прочих поправок. На уровне патриотическом - вокруг приоритета российского законодательства, поскольку своеобычная суверенная демократия тем и отличается от скучной и заурядной, что обнесена забором. На уровне правозащитно-бюрократическом - в связи с данной президенту привилегией инициировать отставку высокопоставленных судей, ибо репутация у наших судов очень скверная. Особенно интересно будет наблюдать, как агитпроп станет нахваливать Путина за отмену "двух сроков подряд". Это окажется непростой задачей. Однако и с ней люди, занятые в каждодневном производстве политически безукоризненных речекряков, наверняка справятся. Они ведь это умеют как никто: быстренько раскумекать, что сказал начальник, и немедленно обнаружить в сказанном ростки гениальности.

Что им можно противопоставить? Помимо митингов, дозволенных и запрещенных вопреки Конституции, а также одиночных пикетов, авторских колонок, записей в блогах и других акций гражданского неповиновения. По большому счету, то есть задавшись целью склонить людей к мысли проголосовать против поправок и достигнув этой цели, - нечего противопоставить. Известно же, как у нас считают голоса даже в тех случаях, когда избирателю сильно не нравится предложенный властью кандидат, а исключения лишь подтверждают правило. К тому же тут придется убеждать граждан в массе своей выступить практически против национального лидера, что представляется проблемой пока нерешаемой. В общем, сложные юридические новации в одном пакете с социальными пряниками население у гаранта купит.

Тем не менее за грядущие пару-тройку месяцев, дарованных россиянам на переваривание и обсуждение президентских законотворческих прозрений, многое можно успеть. Хотя бы попытаться растолковать соотечественникам, в чем заключены сокровенные тайны путинского послания народу. Для чего ему, сверх того, чтобы царствовать покомфортней, нужна ваша поддержка.

Например, приоритет Зорькина над ЕСПЧ - это же не только про Ходорковского и про дело об уничтожении малайзийского "Боинга", которое ждет своего часа в Гааге. Это и про вас тоже, дорогие россияне, чьи победы в Европейском суде, ежели обсуждение поправок пройдет на ура, окажутся под вопросом. И недаром же Путин заявил неделю назад, что в Страсбурге в отношении РФ принимаются "явно неправовые решения", потому что "у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны". А мы, дескать, терпим, но больше не будем терпеть. Разумеется, он врал, как обычно, прибавляя еще, будто все приговоры ЕСПЧ исполняются государством, но главная беда не в том, что врал. Главная беда в том, что и вы, вслед за ограбленным владельцем ЮКОСа и родственниками пассажиров сбитого гражданского самолета, можете не увидеть денег, которые вам присудят европейские судьи. По меньшей мере каждый вердикт после успешного "референдума" будет подвергаться еще более длительному и пристрастному, чем теперь, изучению кремлевскими клерками. И если они сочтут, что злые судьи Россию обидели, то наше родное законодательство, как говорится, восторжествует над заграничным, враждебным, чужим.

Это коснется тысяч и тысяч граждан, столкнувшихся с беззакониями в российских судах. Что же касается фактического упразднения органов местного самоуправления, то это коснется миллионов. Это затронет всякого гражданина или группу граждан, до сих пор худо-бедно отделенных от городского и федерального руководства и стремящихся быть хозяевами в своем дворе, в своем районе. Распоряжаясь местным бюджетом без активного участия в этом процессе вышестоящих органов. Вовлечение муниципалитетов в единую систему публичной власти означает, что туда, в ваши дома и дворы, влезет начальство, заправляя, вероятно, и деньгами, и человеческими судьбами.

Соглашаясь с этим, вы сильно осложняете себе и без того нелегкую жизнь. Не надо бы соглашаться.

Есть надежда, что если в течение весьма краткого времени, которое отпущено нам на осознание происходящего, будут громко и отчетливо сказаны все эти слова, то граждане как минимум призадумаются о том, какие поправки им навязывают. За какие гроши у них отбирают остатки гражданских прав. Какой ценой предлагают оплатить пожизненное правление любимого Владимира Владимировича. Цена эта высока, и когда удастся хотя бы приблизить россиян к пониманию того, за что их призывают проголосовать, то и плебисцит окажется делом полезным. А конституционные права вернем себе со временем, окончательно уяснив, зачем они нужны и что без них человек обращается в идеального раба, одобряющего любые издевательства над собой и над законом.

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Илья Мильштейн, 24.01.2020
в блоге Блоги
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Дерьмометр 23.01.2020
в блоге Равнение на Россию
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На смех и поруганье

Александр Скобов, 22.01.2020

Проворачивая в режиме спецоперации очередную шулерскую аферу, кремлядь оскорбляет и унижает отнюдь не только незадачливых ельцинских либералов, а всех и каждого. Весь многонациональный российский народ. И это мы можем спросить с нашей Конституции за все ее недостатки и добиться их исправления. А кремлядь тянуть к ней свои грязные лапы не может.

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Юрий Тимофеев, 20.01.2020

Чтобы остаться у власти, Путин решил перекорежить Конституцию. Общество в оцепенении. В минувшие выходные начались первые публичные протесты. 29 февраля Марш Немцова должен превратиться в мощную политическую акцию. Почему пока лишь 200 человек вышли на защиту Конституции? Отвечают Юлия Галямина, Сергей Давидис, Олег Козловский, Александр Черкасов.
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