Реклама

Сенатор Андрей Климов - один из ведущих российских специалистов, занятых борьбой с иностранным вмешательством в наши внутренние дела. Запомнилось, например, как весной прошлого года он, председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета, разоблачал происки Вашингтона и "его традиционных союзников", мечтающих погубить Россию и с этой целью воздействующих на молодежь. Как обвинял иностранные СМИ, числом 12 штук, в том, что они пытались повлиять на результаты президентских выборов в РФ. Хуже того. Представителю Пермского края открывалось, что американцы и европейцы начиная аж с 2011 года стремились не допустить Владимира Путина на пост президента России. Как все знают, у врагов ничего не вышло, но можно себе вообразить, чего натерпелись Путин, Климов, члены его комиссии и другие многочисленные единомышленники. Да мы и сами видели слезы в глазах гаранта, когда ему удалось-таки, одолевая препоны и невзгоды, прорваться в Кремль на третий срок.

Короче говоря, Андрей Аркадьевич глубоко погружен в тему и оттого следует прислушаться к его сегодняшним речам. Запад не унимается, сообщает сенатор, чему свидетельством свежая история: протестные акции в столице. Конечно, иной, с позволения сказать, наблюдатель заявит, что виной тому федеральные и столичные власти, не допускающие к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Климов горько посмеется над ним, то ли простачком, то ли агентом западного влияния. Ибо отстаивающему суверенитет доподлинно известно, что к шествиям по улицам родного города москвичей подталкивали "некоторые представители дипломатического корпуса", а "органы государственной пропаганды ряда иностранных стран" эти демонстрации потом "недобросовестно освещали". Да и среди самих участников всенародных якобы гуляний глава временной комиссии заприметил "лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства". А за их спинами - чужеземных кукловодов, которые, вы не поверите, "специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, PR- и GR-технологиях".

В отличие от всеведущего сенатора, Элла Памфилова - человек в этих делах не слишком осведомленный. Так сложилась жизнь бывшего министра в правительстве Гайдара, бывшего руководителя СПЧ, бывшего омбудсмена, ныне председателя Центризбиркома, что впрямую с коварными заговорщиками она не сталкивалась. Однако и у нее нет сомнений в том, что за постоянной критикой, звучащей в адрес ЦИК и по ее адресу, скрываются некие темные силы. "Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено... но не боюсь, пусть ищут, - рассказывает Элла Александровна. - Каждый должен отрабатывать".

Картина тут складывается простая и ясная. Выслушав сенатора, мы понимаем, что на улицах Москвы не каких-то там обыкновенных граждан избивают, но подготовленных заграничными спецслужбами и подкупленных бунтовщиков. Еще мы, радуясь своей сообразительности, постигаем, за что их что потом сажают, судят и приговаривают, и нечего этих людей жалеть. Однако расслабляться рано, поскольку враги не дремлют, и вот вам пожалуйста: деньги из их мутных источников по-прежнему текут рекой, и на эти средства проводится кампания по дискредитации честного имени Эллы Памфиловой и ее сослуживцев. Гармоничная в целом складывается картина.

Тем не менее остаются у нас, прозревших и почти обо всем догадавшихся, кое-какие вопросы. В частности, у сенатора хотелось бы выпытать, что называется, имена и явки иностранных граждан и организаций, желающих сформировать депутатский корпус в МГД с последующим Майданом и отрешением от должности законно избранного Владимира Владимировича. Увы, спрошенный вчера Климов путался в показаниях и не мог вспомнить, что за "американская лоббистская структура с мудреным названием" более всего нам вредит. Хотя помнил же, что "там 900 сотрудников", что они буквально на днях "обрабатывали членов Совета по правам человека при президенте России", а также "профессорско-преподавательский состав некоторых наших очень уважаемых московских вузов". Все помнил, а как их звать - забыл. И в том же духе высказывалась Памфилова, не пожелавшая предать огласке конкретные фамилии тех, кто покусился на ее доброе имя и замахнулся на Центризбирком. Странно, согласитесь, что они не хотят нас обо всем проинформировать, оказав заодно помощь следствию по делу о национал-предательской сущности столичных протестов.

Странно на фоне происходящего выглядит и то, что официальный Запад в лице своих госдепов, канцлерамтов и прочих правительственных учреждений почти не реагирует на события в Москве. Сколько ни старается Мария, допустим, Захарова уличить американцев с их прихвостнями во вмешательстве, дискуссии до сих пор ограничиваются мелкими скандалами с посольскими сайтами, где указываются маршруты шествий, которых следует избегать, и с русской службой немецкой радиостанции, не имеющей никакого отношения к правительству ФРГ. Максимум, что позволяют себе высокопоставленные иностранцы, - это выражение озабоченности.

А вообще ни Меркель, ни Макрон, ни, естественно, Трамп в наши скорбные внутренние дела не впутываются, и это слегка снижает пафос громких разоблачительных речей. Хотя, может, потому и не впутываются, чтобы напакостить Климову, Памфиловой, Захаровой и глухо молчащему Владимиру Владимировичу, который, вероятно, потому и молчит, что ему практически не с кем разговаривать. И это, пожалуй, самое гнусное из всего, что творят сегодня Вашингтон и его традиционные союзники, мечтающие погубить Россию.