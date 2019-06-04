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Также: Мильштейн, Российско-американские отношения, Мир, Президент, Колонки, США, Политика, Россия | Персоны: Илья Мильштейн, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров

статья Знают истину фейки

Илья Мильштейн, 04.06.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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Президент Трамп не является приверженцем Третьей мировой войны. Президент Путин тоже вроде не спешит увлекать вслед за собой в рай десятки миллионов соотечественников, слегка, вероятно, сомневаясь в том, что они все туда попадут и вместятся. Между тем ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном до того скверная, что очень востребованы хорошие новости, пусть даже и фейковые. Они требуются для того, чтобы хоть немного разрядить обстановку в дискуссиях Кремля с Белым Домом. Изобретать их, эти новости, весьма непросто.

Тем не менее изредка некие креативные господа в обеих столицах берутся за дело, и тогда мы с нескрываемым изумлением и робкой надеждой читаем о том, как, допустим, в Санкт-Петербурге солидарными усилиями ЦРУ и ФСБ был предотвращен теракт. Путин благодарит Трампа, тот, раскланиваясь, извещает публику о том, до чего он рад был оказать посильную помощь России, в Лэнгли вяло огрызаются, не желая принимать поздравления и отсылая любопытствующих к начальству, - так сооружается хорошая новость про РФ и США. В течение нескольких дней все ее обсуждают, чтобы потом навсегда забыть и вернуться к привычным безнадежным диспутам, санкциям и взаимному бойкоту. Но все-таки этот умопомрачительный сюжет об эффективном сотрудничестве иностранных агентов с нашими где-то в подсознании застревает и там обретается. До лучших, как говорится, времен.

Имеется и сложность в производстве подобных fake news. Проблема сводится к тому, что такие новости должны быть серьезно подготовлены, предпочтительней всего на высшем уровне. И согласованы до деталей, дабы избежать неожиданных противоречий в их истолковании и прочих нелепых косяков. Иначе хорошая миротворческая новость может обернуться полной своей противоположностью.

Громыхнувший по свету вчерашний твит Дональда Трампа, согласно которому "Россия проинформировала нас об отзыве большинства своих людей из Венесуэлы", теоретически мог бы стать хорошей новостью. Но только при условии, что это удивительное сообщение из Москвы было как следует обговорено с Путиным в рамках закулисных торгов. Типа «Крым ваш – Каракас наш». Однако похоже на то, что американский президент, более всего озабоченный тем, чтобы от него наконец отстали с обвинениями в работе на русских, эти сверхсекретные сведения почерпнул не от заокеанского партнера, но из газет. В частности, The Wall Street Journal извещала своих читателей о том, что из тысячи российских специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военных и обеспечением контрактов на поставку оружия, в стране осталось лишь несколько десятков.

К слову, это может даже оказаться правдой - хорошая новость о том, что Владимир Владимирович не намерен отправляться в рай в обнимку с Мадуро. Но это такая правда, которая, будучи высказана вслух, для Москвы неприемлема, поскольку содержит в себе нечто унизительное для Путина. Получается, мы сдаем своих верных друзей, и хотя в Кремле заметно уже устали поддерживать режим полоумного союзника, сдавать его в открытую российское начальство едва ли хочет. Наверное, Трамп поторопился с изложением своих планов и тайных договоренностей с президентом РФ, потому и вышла неловкость. Вышло так, что новость, какая бы она ни была, фейковая или настоящая, не послужила делу мира и краткосрочной разрядки в отношениях между Россией и США.

Наоборот, известная склонность порывистого Трампа сперва сочинить твит, а потом подумать спровоцировала очередной скандал. Так что Сергею Лаврову, сдерживающемуся из последних сил, приходится опровергать хорошую новость и сваливать вину на неких ни в чем не повинных "советников, которые кладут на стол американскому президенту" якобы непроверенную информацию. При том что Трампа можно обвинять в чем угодно, только не в том, что он прислушивается к каким-то там советникам. В итоге сделка по обмену Венесуэлы на Украину, о которой столько говорится в последние месяцы, может сорваться.

Впрочем, нет худа без добра, если верны слухи об этой позорной сделке. Плохо другое. Хаос в дискуссиях двух сверхдержав продолжается, усугубляясь, и уповать нам сегодня следует лишь на неожиданные, хорошие и согласованные новости из Вашингтона и Москвы. Продлится же этот хаос неопределенно долго - как минимум до тех пор, пока в Кремле сидит Путин, а в Белом Доме его закадычный партнер. Быть может, по прошествии лет мы будем вспоминать эту эпоху со странной смесью отвращения и смеха. Однако не исключено, что некому и нечего будет вспомнить.

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