Зарегистрироваться | Войти через:
Заветная мечта национал-предателя - суд над путинским режимом, то есть руководством страны, его подручными и прихлебателями. Причем в полном соответствии с юридическими нормами, которые содержатся в УК РФ, и в особенности с законами, принятыми в посткрымские времена. Заранее содрогаясь, вообразим себе эти суды, обвинения, приговоры.
Скажем, по статье, карающей за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, пройдут многие, начиная с самого Владимира Владимировича и кончая создателями тех мультиков, которые стали украшением его прошлогоднего обращения к нации. За организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем сядут и полководцы, и повар с поварятами, и тысячи покуда безымянных героев. О том, сколько губернаторов, депутатов, чиновников, журналистов пострадают, уличенные в разжигании ненависти к социальной группе "вменяемые россияне" и оскорблении чувств верующих в человеколюбие, страшно даже подумать. Да, они ужасно кровожадны, эти либералы, и только прикидываются гуманистами.
Между тем свести счеты с лучшими людьми нашей страны, их подручными и прихлебателями они пытаются уже сегодня, задолго до наступления эпохи так называемой демократии и люстраций. Бывает, сочиняют какой-нибудь разоблачительный видеоролик и требуют, чтобы запечатленный на нем коррупционер со всеми его поместьями, самолетами, яхтами и коллекционными часами был немедленно задержан. Невзирая на лица, будь то хоть премьер-министр, хоть олигарх, хоть сенатор, хоть кто. Или травят, не подберу другого слова, бывшую спортсменку, брошенную на молодежную политику, которая всего-то и сказала детям, что начальство непричастно к их появлению на свет. Чистую правду сказала, а ее потом уволили. Или настаивают на том, чтобы следователи и сотрудники тюремного ведомства, подвергающие заключенных пыткам, предстали перед судом, и даже иногда добиваются своего. Словно уже и нет никакого Путина, а на дворе как минимум оттепель с присущими ей развенчанием культа личности, осуждением чрезмерных зверств и не ведающими своей судьбы палачами.
Или вот свежий пример.
Труженики того подразделения Минобороны, в котором служат наиболее альтернативно одаренные офицеры, придумали новую потеху. Под стать прежним забавам, типа взятия игрушечного рейхстага под Москвой или рок-фестиваля, сопровождаемого танковым парадом и драками десантников. Теперь они запустили по российским городам агитационный поезд под названием "Сирийский перелом". Акция, приуроченная ко Дню независимости той территории, которую еще контролирует Башар Асад, символизирует российско-сирийское боевое братство и общие наши победы. Оттого передвижная эта выставка буквально набита режущим, рвущимся, катящимся и летающим железом, которому еще месяц суждено колесить по родной стране - от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, оттуда до Мурманска и опять в Москву. И на каждой буквально станции - веселые развлечения для публики: осмотр трофеев, запись на военную службу по контракту...
Однако не дремлют и либералы. В соцсетях подсчитывают, сколько бабла вложено в эту затею, и не стесняются в выражениях, исчислив ориентировочную сумму. А самые непримиримые пацифисты уличают организаторов представления в различных беззакониях и обращаются к силовикам. Краснодарские адвокаты Алексей Аванесян, Кондрат Горишний и Юлия Федотова прямо так и пишут: мол, креативщики из Минобороны РФ "не позаботились о соблюдении требований законов "О противодействии террористической деятельности", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и "О противодействии экстремисткой деятельности"". Всех, кто разделяет их позицию, они призывают вместе с ними донести это обращение до прокуроров. С тем чтобы никто из преступников не ушел от ответа.
И здесь, конечно, чудятся нам страшные картины. Батальоны Росгвардии, окружившие поезд и захватывающие в плен несчастных экскурсоводов. Спецназ на Арбатской площади, выводящий из здания альтернативно одаренных офицеров - весь отдел. Шойгу в наручниках. Почему-то Пригожин рядом с ним, тоже закованный. Мстится нам, что сбылись мечты национал-предателей и жертвами антиэкстремиского законодательства стали вернейшие из национал-патриотов. Витринные защитники Отечества. Образцовые генералы и офицеры, клейма негде ставить. Мы им бесконечно сочувствуем.
О том, что делать и как им и всем нам спастись, существуют разные мнения. Есть точка зрения, что все не так плохо и сажают за экстремизм у нас пока выборочно, и поезд из Москвы в Москву доберется без особых приключений, и Шойгу неуязвим. Представляется, что адвокаты попросту троллят генералов, а также законодателей. Закрадывается, однако, мысль, что хаос в стране нарастает и надо бы исправить, пока не поздно, посткрымские законы. А то ведь голову сломаешь, стремясь постичь, кого можно сажать, защищая детей от информации, а кого еще рано. Ну и национал-предателям хочется дать совет, таким беспощадным.
В том духе дать совет, что не следует им уподобляться национал-патриотам с их людоедскими законами, которые сразу нужно будет отменить, едва в России ликвидируется Путин с его подручными и прихлебателями. Переучреждать страну после них безусловно придется и разделываться с прошлым тоже, но другими методами. За развязывание войны, за коррупцию, за пытки, за создание ЧВК - карать, но не увлекаясь "массовидностью террора". За идеи, даже идиотские, никого не наказывать. А то вновь поставим на рельсы то, что безнаказанно катится нынче из Севастополя во Владивосток, гремя огнем, сверкая блеском стали.
Проблема лишь в том, откуда нам брать других либералов, если теперешние норовят засудить простодушных милитаристов, используя дикие античеловеческие законы. Где найти настоящих демократов, когда юристы несомненно демократических убеждений желают пересажать явных дураков, не повинных в том, что уродились такими. Ну, подвезут, быть может, со временем либералов истинных.
Цель Владимира Путина, его спецслужб и спецпропагандистов, объявивших войну целому свету, сводится к мобилизации населения перед лицом внешнего врага. Он только рад будет, если удастся резко ограничить доступ глубинного нашего народа к "проекту ЦРУ", как выразился однажды национальный лидер, имея в виду интернет. В этом смысле обострение конфликта с Западом на почве дальнейших обоюдных запретов выгодно Кремлю.
Одних пока метелим главным образом вербально, других, наоборот, наказываем рублем за слова. Наконец, нагнетать страхи тоже полезно. Ибо после принятия законопроектов любой раздражительный гражданин десять раз подумает, прежде чем поделиться своим выстраданным мнением о сенаторе Клишасе. Не говоря уж о Владимире Владимировиче, который и сам по себе на вес золота, а теперь еще станет источником поступлений в бюджет.