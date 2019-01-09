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Собственно, картинка в телевизоре сама по себе внушала ужасы и соблазны. Покои патриарха Московского и всея Руси, радушный хозяин в кадре, а напротив него - довольно-таки немелкий бес в обличье генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Такое нечасто увидишь, а только раз в году, когда эти двое встречаются в честь православного Рождества.

Однако год назад все-таки было не так страшно, хотя предстоятель тоже говорил о конце света - это вообще его конек. Но тогда на повестке дня были выборы Путина, и в беседе с тем же Киселевым глава РПЦ, выражая обеспокоенность развитием цифровых технологий и засильем гей-пропаганды в Европе, где гражданство предоставляют, вообразите, только ее восторженным потребителям, более всего сосредоточился на призывах к соотечественникам пойти и проголосовать. С этой задачей, как мы знаем, и патриарх и россияне неплохо справились.

Теперь ситуация иная, о чем человекообразный телеведущий сразу напомнил собеседнику: мол, свершилась "драма во вселенском православии", УПЦ вышла из подчинения Москве, и как быть? Это задало тон всей беседе, в ходе которой Его святейшество позволял себе странные речи, как бы сравнивая президентов Украины и РФ и внезапно вопрошая Киселева: вы, интересовался, можете себе представить, что было бы, если бы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин председательствовал на церковном Соборе, если бы он прямо говорил, кто должен быть избран? И хотя политически грамотный шоумен откликался в том духе, что это невозможно, зловещий образ епископа Шевкунова витал над покоями, ухмыляясь призрачно и повергая в трепет особо информированных телезрителей.

А потом, ближе к концу интервью, случилось то, что случилось. Журналист, апеллируя к прежним высказываниям патриарха, заговорил с ним про гаджеты, и Кирилла, что называется, понесло. Поразмышляв сперва о воздействии на людей жизненных удобств и удовольствий, аскетичный наш проповедник возвысил голос против всемирной сети. Ибо оттуда, из интернета, из смартфонов и других электронных устройств, осуществляя контроль из одной точки, явится не кто-нибудь, но антихрист. Значит, сама по себе структура представляет опасность. И не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис, заключил предстоятель.

Понятное дело, эти его предсказания уже растасканы на цитаты и прокомментированы в гаджетах, но до конца происшедшее, похоже, не осознано. Не осмыслен вот этот леденящий душу сюжет: демонический Киселев расспрашивает патриарха о том о сем, а тот ему задвигает про светопреставление. Знаменитый журналист, который уже долгие годы подряд с сатанинским упорством и громадным успехом зомбирует подведомственное ему население, пытает Кирилла насчет гаджетов, и глава РПЦ извещает его и телезрителей о том, как некий управляющий из единого центра злоумышленник принесет человечеству гибель.

Пропагандист-орденоносец, изобретатель радиоактивного пепла эдак запросто калякает со Святейшим, и что же слышит в ответ?

Про тотальный контроль слышит и про несчастного подконтрольного индивидуума, который, вы только подумайте, оказывается полностью поглощен этой технологией. Глядит на картинку в паутине, внимая, допустим, мечущемуся по телестудии врагу рода человеческого, - и уходит в нее из жизни, из реальности, и все, и кранты. Не уйдешь из сети. Попался.

Получается, патриарх бесстрашно раскрывает нам глаза, не боясь находящегося рядом искусителя, но мы пока слепы. Он сурово и просто, разве что пальцем не указывая, обличает шайтана, но мы пока глухи. Мы тупо рассматриваем на экране телевизора, компьютера, смартфона этих двоих, главного православного начальника и генерального директора, и содрогаемся, но не постигаем, отчего. А это бесконечно поучительное зрелище. Намеренно или невзначай, вольно или невольно Кирилл обличает Дмитрия, а вместе с ним себя самого - и целую эпоху глобального управляемого вранья. Эпоху, источающую запах серы.

Да и кто еще, по совести, если применить научный подход, без религиозного мистицизма и апокалиптических прозрений, лезет во все наши смартфоны, учреждая повальный контроль, - кроме руководства, его агитаторов и спецслужб. В каких радиодеталях заграничной сборки кроется чекистский черт, ежели не в наших. Кого выслеживают, сажают и штрафуют за невосторженные репосты и прочие мысли вслух. Все это надо уразуметь, борясь с нечистым, и тут нельзя переоценить пользу от нашумевшего интервью Киселева с Гундяевым. Бог нам в помощь.