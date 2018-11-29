О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.274023.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.274023.html
Также: Мильштейн, Россия, Телевидение, Колонки, Политика, СМИ, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Сергей Брилев, Дмитрий Песков

статья Когда я извернусь

Илья Мильштейн, 29.11.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Блин Комо

Злоба прорывается разве что в словах о "жулике и мошеннике" Навальном, а тревога - в упоминании о занятиях бизнесом в девяностые, когда Соловьев, дескать, и поднакопил денежку, которую позже вложил в недвижимость. В Москве, в Переделкине и на озере Комо.

Илья Мильштейн
29.09.2017
статья Статья

Вниз по матушке

Артем Шейнин робеть не стал и с ходу начал говорить красиво. Сообщив коллеге, что готов "уволиться завтра" и "с удовольствием, чтобы про всякую ***** (херню) не спрашивали", он дал понять, что уже не отделяет личной жизни от публичной, и это означало, что артист растворился в роли без остатка.

Илья Мильштейн
27.06.2018

История с Сергеем Брилевым, нежнейшим из путинских пропагандистов, уличенным в двойной лояльности - российскому царю и британской короне, - завершилась весьма трогательно и просто. Хотя по ходу развития сюжета возникали разные вопросы, не вполне проясненные до сих пор. К примеру, осталось непонятным, как это телеведущему удалось дня три подряд пребывать в неведении о том, что про него рассказал Алексей Навальный миллионной аудитории своего видеоблога. Все-таки новости - наша профессия, разве нет? И что там произошло с девушкой Полиной, стрингером телеканала "Дождь", которая сперва сообщила редакции, будто Брилевы ее подкупили, а потом опровергла сама себя. Это теперь не так уж и важно.

Главное, что скандал кончился и Сергей вышел из неловкого как бы положения с высоко поднятой головой. Заодно преподав урок всем, кто еще окажется в подобной ситуации и пожелает из нее выйти, гордо расправив плечи и посвистывая. Он, можно сказать, провел мастер-класс на тему "Божья роса в качестве отбеливающего средства при сильном ветре". Внимайте и учитесь.

Во-первых, если тебя, любимца публики и первых лиц в стране, для которых Англия есть злейший враг, застукали с британским левой в кармане, надо во всем сознаться. Немножко хлопая при этом глазами и улыбаясь по-доброму и слегка растерянно: да, мол, вступил в подданство, а что такого? Факта никогда не скрывал, на госслужбе не состою, к тайнам не допущен, бабки на недвижимость честно заработаны, начальство в курсе. Во-вторых, призвать на помощь указанное начальство в Кремле, чтобы лично Дмитрий Песков, пусть и первыми попавшимися словами, отмазал тебя, назвав "абсолютным патриотом". А такие патриоты, абсолютные, как известно, награждаются у нас не только орденами, но и средствами, достаточными для покупки зарубежных домиков и квартирок, владение которыми немыслимо без иностранного вида на жительства, подданства, гражданства. В-третьих, не забыть мобилизовать друзей, закадычных и по вызову, которые у себя в блогах заклеймят позором кампанию травли и дискредитации, сравнив тебя едва ли не с поэтом Пастернаком, который тоже пострадал ни за что.

Ну и считай, что дело в шляпе. История завершилась. Скандал кончился. Жизнь продолжается, и ежели омрачали эту великолепную двойную жизнь некие тревожные мысли, насчет непредсказуемого нашего руководства, которое сегодня сквозь пальцы смотрит на твой британский паспорт, а завтра прикажет его порвать, то сегодня проблема решена. Забавно, что благодаря Навальному, который хотел вывести на чистую воду двурушника, но в итоге помог ему укрепиться в своем бинарном статусе. Спасибо, Алексей Анатольевич!

Правда, настырный разоблачитель не унимается, обзывается и снова обвиняет. Почему, дескать, клявшийся Всемогущим Богом в преданности Ее Величеству Королеве Елизавете Второй входил в Общественный совет МВД РФ и до сих пор заседает в Общественном совете Минобороны, когда это прямо запрещено российским законом? Журналисты, копнувшие поглубже, обнаруживают, что отец заместителя гендиректора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам служил в разведке, и ставят вопрос ребром: а не является ли Сергей Брилев потомственным шпионом и на кого работает ныне? Народ попроще интересуется, как ему все же не страшно и не стыдно: жить там, где по приказу Родины распрыскивается яд "Новичок", а работать в Москве, развешивая токсичную лапшу на уши доверчивым соотечественникам. Однако обаятельный телеведущий этой сложной тематикой не заморачивается и ответов не дает. Есть же рамки приличий при постановке бестактных вопросов. Хватит с вас и того, что он, припертый к стенке, признался в содеянном насчет двойного гражданства - великодушно, благодушно, нехотя, с юморком.

А то некоторые коллеги и высокопоставленные товарищи в схожей обстановке ведут себя совсем по-другому. Горячатся и допускают грубости, типа "представься, мразь". Посылают в задницу или еще дальше. Наряжаются в жуткие мундиры с дикими фуражками и требуют немедленной дуэли. Судебную систему привлекают к дискуссии, в конце концов. Потому Сергея Брилева надо ценить как одного из самых галантных наших лжецов и подстрекателей, обслуживающих режим. Истинно вежливого человека и со вкусом. Умеющего выбрать лучшее из того, что есть на свете: Путина и британскую королеву, Москву и Лондон.

Странно даже, согласитесь, что эти прекрасные люди и страны между собой враждуют, а журналист с двойным дном по мере сил участвует в их войне, преступая клятвы и разжигая страсти. Однако он же служит и связующим звеном, символизируя собой мир и дружбу в отношениях российской телестудии с английской квартирой. Когда бы все мы были такими расчетливыми и находчивыми, как Брилев, то и войны бы, наверное, никакой не случилось, даже холодной. Но мы так не умеем, оттого и война, и прочие невзгоды, о которых мягко, неназойливо, с милой улыбкой владельца ликвидной недвижимости за 700 тысяч фунтов повествует нам ведущий субботней программы "Вести".

Порассказывает - и возвращается в Лондон, отдохнуть от нас. Отдохнет - и опять приезжает, вдыхая дым Отечества и денег, которые, впрочем, не пахнут.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 29.11.2018
новость Новости по теме
27.11.2018 Телепропагандист Брилев признал наличие подданства Британии →
22.11.2018 ФБК: Телепропагандист Брилев имеет британское подданство →
Фото и Видео
47628
Play own
Пять лет Евромайдану
47626
Play own
Убийство Старовойтовой. 20 лет
47622
Play own
75-летие Мустафы Джемилева
47359
Play own
Странные лозунги Русского марша
Реклама


Выбор читателей
новость Грузия: партия Саакашвили проиграла
Саломе Зурабишвили. Фото: Википедия
статья Путин включился в украинскую кампанию
Виталий Портников. Courtesy photo
статья Великая еврейская вина
Александр Подрабинек. Courtesy photo
статья Новая войнушка Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Условка за "Русскую Республику"
Иван Колотилкин. Источник: idelreal.org
новость Дело Кузьминкина: больше школьников для СКР
Кирилл Кузьминкин. Фото с личной ВК-страницы (Кирилл Кропоткин)
РЕКЛАМА
новость Бутина: торг с прокурорами
Мария Бутина. Фото: департамент шерифа Александрии
новость Керченский пролив: Турция как посредник
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость 17 лет для иеромонаха-педофила
Иеромонах Мелетий (Ткаченко). Источник: sakhaday.ru
новость Новые аресты пленных
Андрей Драч. Кадр съемки ФСБ
новость Ялта: повторный обыск за репосты
Элина Мамедова. Фото с личной ФБ-страницы
новость Шпионское дело участкового
Здание Мосгорсуда. Фото Граней.Ру
новость Трамп: Встреча с Путиным под вопросом
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Новый проект Навального
Алексей Навальный объявляет об "Умном голосовании". Кадр видеообращения
новость ВТБ: ошибочный кредит Центральной Африке
Жители Кага-Бандоро блокируют российский самолет, апрель 2018. Фото: твиттер: @agoufleury
новость Россия проиграла в ООН
Никки Хейли. Фото: share.america.gov
в блоге Чеченский выбор Чубайса
26
новость Телефонные бандеровцы
Эвакуация из бизнес-центра "Город столиц". Фото из ВК-группы "Раменское"
новость Киев о допросах пленных
Владимир Лисовый дает показания. Кадр съемки ФСБ
новость Крым: аресты украинских пленных
Аресты украинских пленных: публика в суде. Фото: Грани.Ру