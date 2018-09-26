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Вопрос о том, почему власти неустанно репрессируют Алексея Навального, менее всего интересен с точки зрения юриспруденции. Это скучно, да и неприятно, особенно для человека, уважающего законы, разбираться в хитросплетениях КоАП и гадать, за что теперь привлекли самого известного нашего оппозиционера. И как его могли посадить по статье, карающей за нарушение порядка проведения публичных акций, если к протестным выступлениям 9 сентября против "пенсионной реформы" он лишь призывал - до подачи заявки на их проведение. А потом уже ни участвовать в них в Москве, ни громко полемизировать со столичной мэрией, отказавшей в согласовании акции, не мог - по весьма уважительной причине. Поскольку отсиживал 30-дневный срок за прошлое правонарушение, совершенное еще в январе.

Гадать не о чем - при слове "Навальный" у Фемиды нашей спадает повязка с глаз и сами собой раскрываются ворота спецприемников. Но вот почему так происходит и что заставляет начальство устраивать весь этот судебный балаган, непонятно. Хотели бы посадить надолго - давно посадили бы за "Кировлес", и не надо говорить, будто его тогда освободили, убоявшись возмущенных граждан в центре Москвы. Доводилось начальству разгонять толпы и погуще. Пожелал бы Владимир Владимирович никогда более не слышать имени, которое он брезгует произносить вслух, - и это, увы, не проблема. Однако власть зачем-то долгие годы играет с ним в "кошки-мышки", порой оживляя эту монотонную игру комедийными сценами. Вроде той, что нам показывали недавно, когда генерал армии, убедительно вживаясь в роль дебила, вызывал несогласного на дуэль.

Есть версии конспирологические, указывающие на связь Навального не то с Бортниковым и ФСБ, не то - бери выше! - с Игорем Ивановичем Сечиным, использующими харизматичного основателя ФБК для сведения счетов с конкурентами. Эта версия оттого не выглядит совершенно бредовой, что при небывалом нашем режиме, при дорвавшихся до высшей власти чекистах было бы даже и странно, если бы они не создавали протестные движения с харизматичными лидерами во главе. Как создают, к примеру, тайные террористические организации типа "Нового величия", чтобы потом, пытая и сажая девочек и мальчиков, рапортовать об очередной раскрытой ячейке троцкистско-зиновьевского подполья. В государстве, где провокация является нормой и во внешней политике, и во внутренней, борьба с оппозицией именно так и должна вестись. Путем создания фейковых антигосударственных структур, с целью вовлечения в них идеалистически настроенных граждан и неизбежными последующими репрессиями.

Однако более реалистичной все же представляется иная версия того, что творится с Навальным и его соратниками. Дело в том, что во главе России стоит не абстрактный офицер НКВД-МГБ-КГБ, но человек из андроповского ведомства. Из той конторы, в которой превыше всего в работе с диссидентами ценились профилактика и контроль. Вербовка - дело полезное, но ежели объект оперативной разработки в своих действиях подконтролен и предсказуем и все контакты его, старые и новые, легко отследить, то зачем же разрушать столь полезную организацию? По-настоящему ведь страшны организации тайные, а если Навальный и его люди все как на ладони, то для чего же их надолго сажать или там казнить? Слава богу, не при Сталине живем, когда тех же чекистов расстреливали пачками.

Отсюда и своеобразный, хорошо просчитанный гуманизм органов, карающих до поры нестрого, но и не выпускающих добычу из зубов. 30 суток, 20 суток, а там поглядим, как сложится ситуация в стране и что будет полезнее для запугивания населения, не желающего пополнять казну своими пенсионными деньгами и голосующего черт знает за кого: суровые показательные кары для знаменитых бунтовщиков или мягкие истязания. Пока вот Навальный опять сидит и мало кто за него вступается, и это значит, что деньги на войну у россиян изымать можно вполне безнаказанно.

Впрочем, в рамках этой версии, Алексей Навальный тоже играет в сложные игры с чекистами. В жизни, включая жизнь политическую, важно ведь не только кто кого контролирует, но и кто как выглядит. Вот с девочками из "Нового величия" вышло совсем скверно, пришлось даже стерпеть массовую недозволенную демонстрацию в центре Москвы. Ибо контртеррористические подразделения российских спецслужб на фоне детей в клетках выглядели слишком уж гнусными палачами - даже по нынешним временам. Пришлось разжимать челюсти, освобождая мышек под домашний арест.

С Навальным, хоть он и не дитя, картина схожая. Из тюрьмы он выходит смертельно уставший, чтобы через несколько секунд снова оказаться в полицейском автобусе, потом в суде, потом за решеткой, но сказать успевает многое и смотрится несомненным героем. Вне зависимости от того, в чем его подозревают конспирологи и какие схемы выстраивают реалисты. Он еще молод и знает, что игра предстоит долгая, что бесспорных лидеров во внесистемной оппозиции кроме него нет ни одного, и всякий срок, и любая удавшаяся протестная акция, к которой он призывал, в этой бесконечной и жестокой игре записывается ему в актив. И время работает на него, и все беззаконные приговоры, которые Алексею выносят в районных судах, тоже в сущности прибавляют ему политического веса.

Сегодня дико даже и помыслить и понадеяться на то, что бесправный зек может победить в дуэли с теми, кто таскает его по узилищам. Однако Родина наша, страна беззаконий и чудес, не раз уже совершала такие повороты в жизни, что прямо дух захватывало, и наше поколение это помнит очень хорошо. Потому мы слабо интересуемся тонкостями российского судопроизводства. Мы сильно интересуемся тем, что случится на нашем веку, когда участь переменится, Фемида законопослушно ослепнет, Россия вспрянет ото сна и темницы рухнут.