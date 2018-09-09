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Также: Акции протеста, Регионы, Полиция, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

статья Протесты 9 сентября. Хроника

09.09.2018
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Акция в Москве на Пушкинской площади. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

В единый день голосования по призыву Алексея Навального по всей стране прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Почти всюду власти запретили митинговать и развернули кампанию репрессий против активистов. На самих акциях задержаны сотни людей, особенно жестко - в Питере и Екатеринбурге. В Москве во время "выборов" мэра протестующие устроили стихийное шествие, скандируя антипутинские лозунги.

ВИДЕО

21:48 | 09.09.2018

По данным ОВД-Инфо на 20:29 мск, после акций 9 сентября по всей России задержаны как минимум 839 человек. Больше всего демонстрантов - 354 - задержали в Петербурге, 129 - в Екатеринбурге. 60 человек попали в полицию в Краснодаре, 48 - в Перми, 36 - в Москве, 32 - в Омске, 22 - в Казани, 19 - в Твери, 17 - в Уфе, 14 - в Хабаровске, 13 - в Томске, 12 - в Белгороде, по 10 человек - в Новосибирске и Челябинске, 9 человек задержали во Пскове, по 6 человек - в Волгограде, Ставрополе и Владивостоке, по 5 человек - в Комсомольске-на-Амуре и Тюмени, по 4 человека задержали в Набережных Челнах и Магнитогорске. Трое задержанных оказалось в Наро-Фоминске, по двое - в Кемерове и Новокузнецке. По одному человеку задержали в Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Орле, Иркутске, Костроме и Ярославле.

19:57 | 09.09.2018

СКР возбудил дело по части 1 статьи 318 УК (причинение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти; до 5 лет) против некоего участника московской акции 9 сентября. Как утверждается, подозреваемый "в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы", в результате чего "полицейскому были причинены телесные повреждения".

19:24 | 09.09.2018

Протестующие все еще остаются на Пушкинской.

18:52 | 09.09.2018

Москва, Большая Дмитровка

18:46 | 09.09.2018

В Москве оставшиеся протестующие собрались в парке "Зарядье".

18:33 | 09.09.2018

В Челябинске в отдел полиции "Центральный" одному из задержанных вызвали скорую.

17:53 | 09.09.2018

Полицейские задержали на выходе из дома издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Он собирался отнести теплые вещи и документы задержанным участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной и ее подруге Диане Деденко. Обеих оставляют в полиции на ночь, на них составили протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полиицейского).

17:53 | 09.09.2018

В Петербурге ОМОН заблокировал протестующих на Гренадерском мосту. По данным МВД, задержаны уже около 500 человек.
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Фото: fontanka.ru

17:34 | 09.09.2018

Вахитовский райсуд Казани арестовал на 15 суток сторонника Алексея Навального Андрея Бояршиова. Его объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). Ему вменили репост во "Вконтакте" записи об акции 9 сентября.

17:31 | 09.09.2018

В Петербурге омоновцы взяли в кольцо и задержали журналистов.

17:13 | 09.09.2018

В Пскове полиция составила протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского) на одного из организаторов митинга, который приковал себя наручниками к стобу.

17:03 | 09.09.2018

В Москве задержали около 10 человек, попытавшихся прорваться на Охотный ряд.
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Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

16:42 | 09.09.2018

В Петербурге задержаны уже около 80 человек. Среди них подростки и пожилые люди. Акция у Финляндского вокзала собрала около 2 тысяч участников.

16:40 | 09.09.2018

В Москве у Охотного ряда начались задержания.

16:30 | 09.09.2018

Участники московской акции устроили стихийное шествие по Тверской. Демонстранты скандируют "Россия без Путина", "Мы здесь власть", "Путин, уходи", "Путин хуйло", "Долой царя", "Отмени 282".

16:23 | 09.09.2018

В Москве некоторые протестующие покинули Пушкинскую площадь и пошли гулять по центру города.

16:11 | 09.09.2018

В Краснодаре задержаны более 50 человек.

16:08 | 09.09.2018

К протестующим в Петербурге направляются поливальные машины.

15:55 | 09.09.2018

15:42 | 09.09.2018

В Петербурге на акции задержан девятилетний мальчик.

15:41 | 09.09.2018

В Орле протестующие жгут избирательные бюллетени. На акции в городе задержано 6 человек.
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Фото: mbk.media

15:35 | 09.09.2018

Задержанной в Москве активистке Марии Рябиковой вызвали психиатра в ОП "Тверской" для проведения психэкспертизы. Рябикову задержали возле ее дома, объяснив это "подозрительным видом" активистки.

15:28 | 09.09.2018

В Петербурге митингующие прорвали цепь ОМОНа.

15:26 | 09.09.2018

В Петербурге протестующему разбили голову.
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Фото: mbk.media

15:19 | 09.09.2018

В Екатеринбурге задержали регионального координатора "Открытой России" Максима Верникова.

15:15 | 09.09.2018

Во Владивостоке в отношении задержанного активиста "Открытой России" Андрея Яроцкого возбуждены дела по статьям 318 (применение насилия к представителю власти) и 319 УК (оскорбление представителя власти). Он находится в статусе подозреваемого. Дела касаются событий 12 июня, когда сотрудники полиции и ЦПЭ сорвали открытие регионального штаба "Открытой России" - Яроцкого и еще трех человек тогда задержали.

15:05 | 09.09.2018

По данным МВД, в акции на Пушкинской сейчас участвуют 2 тысячи человек.

14:57 | 09.09.2018

В Екатеринбурге на несогласованном митинге задержали более 100 человек. На них составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций).

Съемка Глеба Эделева

14:56 | 09.09.2018

В Екатеринбурге из полиции освободили Евгения Ройзмана и члена Либертарианской партии Святослава Алексеева.

14:48 | 09.09.2018

В Петербурге задержаны более 30 человек. Силовики перекрыли Литейный мост и улицу Комсомола недалеко от Финляндского вокзала. Силовики у вокзала разделились на три части.

14:45 | 09.09.2018

В Краснодаре задержано не менее 30 человек.

14:36 | 09.09.2018

В Белгороде задержали активиста местного штаба Алексея Навального, кандидата в муниципальные депутаты Дмитрия Свитнева. "До этого Максима по "случайному" совпадению вызвали из-за нарушения в 13:30 в избирком (митинг в 14:00). Теперь задержали. Вменяют 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено). Говорят, продержат 3 часа. В участок не доставляют, держат в газели. Просто срывают мероприятие по сути", - рассказали в штабе Навального.

14:29 | 09.09.2018

Координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске, кандидат в мэры города Сергей Бойко арестован на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). "Бодро избирательная кампания началась", - написал он.

14:27 | 09.09.2018

В Краснодаре задержан исполняющий обязанности координатора штаба Алексея Навального Дмитрий Свитнев.

14:25 | 09.09.2018

В Петербурге задержаны не менее семи человек, двоих из них задерживали жестко.
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Кадр трансляции

14:15 | 09.09.2018

В Москве на Пушкинской площади начались задержания. Схвачен, в частности, сотрудник штаба Алексея Навального Руслан Шаведдинов.

14:10 | 09.09.2018

В Петербурге на площади Ленина у Финляндского вокзала начались задержания. На площади появился белый дым - скорее всего от брошенной шашки.

14:06 | 09.09.2018

В Екатеринбурге задержаны 15 человек. Всех доставили в городское управление МВД.

13:55 | 09.09.2018

Во Владивостоке еще утром задержали активиста "Открытой России" Андрея Яроцкого. Он успел сообщить, что ему угрожали уголовным делом по статье 318 (применение насилия к представителю власти) или 319 УК (оскрбление представителя власти), после чего связь с ним прервалась.

13:47 | 09.09.2018

На Пушкинскую площадь Москвы пришел Владимир Жириновский. Как передает корреспондент "Граней", его выступление собравшиеся прерывают криками "Клоун!".

13:45 | 09.09.2018

Полицейские и оперативник ЦПЭ задержали в центре Москвы участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и ее подругу Диану Деденко под предлогом "террористической ориентировки". Обе не собирались участвовать в пенсионном митинге.

13:12 | 09.09.2018

В Екатеринбурге на несогласованной акции на площади Кирова возле Уральского федерального университета задержан бывший мэр города Евгений Ройзман и еще десятки людей. По другим данным, что Ройзман сам прошел в автозак, чтобы проехать с задержанными в полицию. В отделах полиции города ввели план "Крепость", адвокатов не допускают к задержанным.
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Фото Глеба Эделева/Грани.Ру

12:51 | 09.09.2018

Во Владивостоке на место митинга пригнали "танкистов".

12:46 | 09.09.2018

В Новосибирске начался суд над координатором регионального штаба Алексея Навального Сергеем Бойко. Ему вменяется часть 8 статьи 20.2 КоАП, предусматривающая арест на срок до 30 суток или штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

12:43 | 09.09.2018

В Уфе задержан одиннадцатиклассник - участник шествия, он шел с флагом впереди колонны.

12:35 | 09.09.2018

В Петербурге задержали координатора штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга. Их привезли в ОМВД по Гатчинскому району Ленинградской области и опросили "на предмет наркотиков", после чего отправили на наркологическую экспертизу.

12:30 | 09.09.2018

В Екатеринбурге одной из участниц акции стало плохо при задержании.

12:28 | 09.09.2018

В Уфе задержана координатор регионального штаба Алексея Навального Лилия Чанышева. Ей сказали, что кто-то другой якобы подал уведомление на проведение митинга в том же месте.

12:27 | 09.09.2018

ОМОН начал задерживать демонстрантов в Екатеринбурге. Перед акцией местный штаб Алексея Навального потерял связь с координатором Юрием Кузьминых.

12:24 | 09.09.2018

В Томске задержаны шестеро несовершеннолетних, их держат в отделе полиции "Кировский".

12:22 | 09.09.2018

В Омске задержаны как минимум 14 человек

12:17 | 09.09.2018

В Новосибирске у протестующих не получилось прорвать оцепление ОМОНа.

12:10 | 09.09.2018

В Челябинске оперативники ЦПЭ задержали организатора митинга Александра Беляева.

11:55 | 09.09.2018

В Новосибирске толпа пытается прорваться к отделу полиции "Центральный", где держат координатора местного штаба Алексея Навального Сергея Бойко. Около 40 омоновцев перекрыли улицу, бьют людей дубинками и пытаются оттеснить.
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Фото: tayga.info

11:52 | 09.09.2018

В Уфе на акции задержаны 4 человека - трое волонтеров штаба Алексея Навального и уполномоченный организатор митинга.

11:43 | 09.09.2018

В Москве полиция ищет одного из лидеров Либертарианской партии, видеоблогера Михаила Светова.

11:29 | 09.09.2018

В Томске задержана координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева. Кроме того, полиция схватила еще более 10 человек. Задержанные находятся в отделе полиции "Кировский".

11:26 | 09.09.2018

В Новосибирске задержали секретаря местного отделения Либертарианской партии Никиту Чуйкова.

11:17 | 09.09.2018

В Кемерове полиция задержала координатора регионального штаба Алексея Навального Станислава Калиниченко и сотрудницу штаба Серафиму Тебенихину. У них отобрали телефоны.

10:47 | 09.09.2018

В Томке на подходе к месту проведения акции задержали внештатного корреспондента "МБХ-медиа" Лику Кедринскую и еще одну девушку. Их везут в отдел полиции "Октябрьский".

10:43 | 09.09.2018

В Хабаровске на пенсионном митинге задержали 10 человек. Их держат в отделе полиции № 4. На задержанных оформляют админиcтративные протоколы. С утра задерживали и затем отпустили еще двоих волонтеров местного штаба Алексея Навального, один из них - Илья Ермолаев. Ранее ему угрожали статьей 354.1 УК (реабилитация нацизма), а сейчас опрашивали по поводу обстоятельств съемки видео с приглашением на акцию.
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Фото: ВК-группа "Хабаровск против повышения пенсионного возраста"

10:35 | 09.09.2018

В Новосибирске на акции протеста задержали координатора регионального штаба Алексея Навального Сергея Бойко.

09:44 | 09.09.2018

Во Владивостоке демонстранты собрались на заявленном месте, после чего перешли к зданию городской администрации.
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Фото: navalny.org

09:32 | 09.09.2018

Первый митинг начался в Южно-Сахалинске.
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Фото: navalny.com

08:15 | 09.09.2018

Задержана соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

07:29 | 09.09.2018

В Красноярске задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии Станислава Рудковского. Его сперва привезли в отдел полиции № 4, а потом перевезли в отдел полиции № 2. Там на активиста составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций).

07:15 | 09.09.2018

В Красноярске избит член местного отделения Либертарианской партии Владислав Ткачук. "Что я могу сказать. Я вышел 10 минут назад из подъезда, меня стопанул гопник, схватил, начал бить. Подбежали его друганы, растоптали телефон и нанесли несколько ударов по ноге. Сказал: "Запомни мои глаза! Ещё раз я тебя на митинге увижу - домой к тебе приду и ноги переломаю". Били пощечинами, не хотели следов оставлять, но губу повредили. Как расправились с телефоном - сели в свой Рендж Ровер без номеров и уехали. Что могу сказать - как же здорово жить в нашем государстве, как же хорошо работают наши правоохранителные органы", - написал активист.

20:39 | 08.09.2018

В Петербурге в городской штаб Алексея Навального пришли полицейские. Они ищут сотрудников штаба и не объясняют цель визита.

20:22 | 08.09.2018

В Москве политика Владимира Милова задержали у его дома и доставили в ОМВД "Ясенево". Что ему вменяется, пока неизвестно.

20:03 | 08.09.2018

В Краснодаре на 10 суток арестовали бывшего главу регионального штаба Алексея Навального Мирослава Вальковича. Его задержали в четверг, расценив в качестве "неповиновения" отказ предъявить документы.

19:57 | 08.09.2018

В Казани задержан активист, член избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрей Бояршинов. На него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушения порядка проведения митингов).

19:52 | 08.09.2018

В Кемерове задержан организатор акции 9 сентября, волонтер регионального штаба Алексея Навального Константин Петров. Его держат в ОП "Центральный". На активиста составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления).

19:52 | 08.09.2018

Главу отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова оставляют в отделе полиции "Даниловский" до понедельника. На него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления). Ему грозит до 10 суток ареста или штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо до 50 часов обязательных работ.

19:48 | 08.09.2018

В Кемерове задержан организатор акции 9 сентября, волонтер регионального штаба Алексея Навального Константин Петров. Задержанный находится в отделе полиции "Центральный". На него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления), обвинив в призывах приходить на митинг.

19:11 | 08.09.2018

Заявитель митинга 9 августа в Екатеринбурге, студент Уральского государственного медуниверситета Яков Лысенко записал видеообращение, в котором подтверждает, что не стал бы отзывать уведомление об акции, если бы его не принудили к этому сотрудники ФСБ. Лысенко пояснил, что "очень напуган и переживает за свое будущее". Он попросил "никому не винить" его.

17:25 | 08.09.2018

В Новосибирске полиция задержала заместителя координатора местного штаба Алексея Навального Кирилла Левченко. На него составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения публичного мероприятия), после чего освободили. Суд по административному делу назначен на 11 сентября.

16:53 | 08.09.2018

Задержанного координатора челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского увезли на скорой из отдела полиции "Центральный". Оппозиционер жаловался на плохое самочувствие в связи с применением к нему силы полицейскими.

16:30 | 08.09.2018

В Москве задержан глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Кроме того, снова задержали сотрудника московского штаба Навального Николая Касьяна - ему вменяют некое административное правонарушение и оставляют в отделе полиции до понедельника. Касьян был задержан накануне в московском штабе Навального вместе с другими его сотрудниками.

15:35 | 08.09.2018

Советский райсуд Тамбова арестовал на 25 суток сотрудника городского штаба Алексея Навального Игоря Сливина за организацию встречи с Навальным около местного торгового центра, которая прошла 29 октября прошлого года. Сливин объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Он объявил голодовку. Встреча с Навальным, за которую осудили Сливина, проходила на частной территории с согласия собственника.
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Игорь Сливин. Фото: личная ВК-страница

15:11 | 08.09.2018

В Челябинске задержан координатор местного штаба Навального Борис Золотаревский. Силовики выпилили дверь в квартиру активиста и провели там обыск. Оппозиционера доставили в отдел полиции "Центральный".

14:30 | 08.09.2018

Компания Google заблокировала показ на YouTube большей части рекламных роликов митингов 9 сентября, которые были заказаны штабом Алексея Навального. Глава федерального штаба политика Леонид Волков предполагает, что компания подчинилась письму ЦИК с требованием прекратить рекламировать акции 9-го числа. Он пообещал "разъяснять" Google незаконность действий российских властей и "настучать по голове" компании через мировую прессу. новость Дальше →

13:52 | 08.09.2018

В Челябинске в местный штаб Алексея Навального пытаются ворваться двое неизвестных в черном, у одного из них с собой видеокамера.

Кроме того, организатору челябинской акции 9 сентября Александру Беляеву вручили повестку на допрос по некоему уголовному делу - он проходит по нему свидетелем. Допрос назначен на пятницу на 17:00. Какое именно дело имеется в виду, неизвестно. 3 сентября челябинское управление СКР открыло дело по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам; до двух лет колонии) за комментарии в ВК-сообществе митинга.

Видео вручения повестки

13:03 | 08.09.2018

Арестованная 6 сентября на 10 суток сотрудница краснодарского штаба Алексея Навального Вера Холодная объявила сухую голодовку.

12:57 | 08.09.2018

В Горячем Ключе Краснодарского края на 10 суток по части 19.3 статьи КоАП арестован волонтер краснодарского штаба Алексея Навального Антон Школьный. Его задержали накануне вечером, обвинив в отказе предъявить полицейским документы.

12:31 | 08.09.2018

В Комсомольске-на-Амуре задержан депутат городской думы, противник пенсионной реформы Олег Паньков. Его доставили в отдел полиции № 2 и пока ничего не вменили. Накануне была задержана заявительница городского митинга 9 сентября Елена Петровская - ее оставили в полиции на ночь и до сих пор там держат.

12:14 | 08.09.2018

В Петербурге городская администрация объявила о переносе митинга 9 сентября, который уже был согласован на площади Ленина у Финляндского вокзала, в Удельный парк. Чиновники мотивируют изменение акции тем, что на площади якобы прорвалась труба, и ее до сих пор не починили. В администрации утверждают, что уведомили штаб Алексея Навального об изменении места акции еще вечером 6 сентября, однако до сих пор не получили от организаторов согласия на перенос. На площади Ленина акция будет "незаконной", заявили в администрации.

Штаб Навального не намерен изменять место акции - активисты поясняют, что трубу прорвало не на самой площади, а рядом с ней.

12:03 | 08.09.2018

Ленинский райсуд Омска оштрафовал на 20 тысяч рублей за призывы выходить на акцию 9 сентября координатора городского штаба Алексея Навального Ольгу Картавцеву. Ее объявили виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления).

09:16 | 08.09.2018

Центральный райсуд Челябинска арестовал на 9 суток руководителя регионального штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского. Он объявлен виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления) за агитацию участвовать в митинге 9 сентября.

20:55 | 07.09.2018

Всех задержанных в московском штабе Навального освободили из отдела полиции "Даниловский". По словам координатора штаба Олега Степанова, силовики объяснили свои действия тем, что кто-то якобы находится в розыске, а также "планируются нарушения против выборов".

20:12 | 07.09.2018

В московский штаб Алексея Навального пришли полицейские и задержали всех присутствующих - восьмерых человек, включая координатора штаба Олега Степанова. Задержанных отвезли в ОП "Даниловский".

19:43 | 07.09.2018

Промышленный райсуд Ставрополя арестовал на 5 суток координатора местного штаба Алексея Навального Ивана Танского, объявив его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

19:05 | 07.09.2018

В Казани задерживали координатора местного штаба Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву. На нее составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (проведение публичных акций без подачи уведомления). Активистку сперва хотели оставить в отделе полиции на ночь, однако затем отпустили, дав ей подписать "обязательство о явке" в понедельник.

18:41 | 07.09.2018

В Саратове на выходе из автобуса задержали бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина. "Вытащили из автобуса на глазах всех, заломили руку, запихнули в авто", - рассказал он. Впоследствии задержанного освободили без протокола.
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Михаил Мурыгин. Фото: телеграм-канал "Апология протеста"

18:36 | 07.09.2018

Засвияжский райсуд Ульяновска оштрафовал на 1000 рублей координатора местного штаба Алексея Навального Владислава Марьина за публикацию во "Вконтакте" шуточного изображения с флагом "Исламского государства". Его объявили виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций).

18:03 | 07.09.2018

Арестованный в Краснодаре на 10 суток активист Алексей Мандригеля объявил сухую голодовку.
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Алексей Мандригеля. Фото с личной ВК-страницы

17:58 | 07.09.2018

В Краснодаре на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) арестован координатор местного штаба Алексея Навального Размик Симонян. Еще двое активистов - Алексей Мандригеля и Станислав Чепаченко - получили по 10 и 5 суток ареста соответственно. Мандригеле и Чепаченко вменили ту же статью. 7 cуток ареста по такому же обвинению дали активисту штаба Навального Игорю Гусарю - поводом к его задержанию стал отказ активиста предъявить документы полицейским.
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Размик Симонян. Фото: freemedia.io

16:03 | 07.09.2018

Советский райсуд Томска арестовал на 25 суток организатора митинга 9 сентября, сотрудника местного штаба Алексея Навального Андрея Фатеева. Его объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) за призывы выходить на митинг.
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Фото: телеграм-канал "Апология протеста"

14:17 | 07.09.2018

В Екатеринбурге заявитель акции 9 сентября, студент Уральского государственного медуниверситета Яков Лысенко отозвал заявку на митинг после "профилактической беседы", которую с ним провели 6-го числа в вузе двое сотрудников ФСБ. Ему угрожали и оказывали психологическое давление - в частности, продемонстрировали кобуру с пистолетом. Ранее областные власти уже запретили митинг.
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Яков Лысенко и координатор екатеринбургского штаба Навального Юрий Кузьминых после подачи заявки. Фото: shtab.navalny.com

09:44 | 07.09.2018

В Белгороде задержан координатор местного штаба Алексея Навального Евгений Карпов. Оппозиционера схватили у его дома в четвертом часу ночи и доставили в отдел полиции № 2. К нему не допускают защитника. На пятницу назначен суд по иску Карпова по иску к городской админстрации, отказавшейся согласовать акцию.

20:26 | 06.09.2018

На 7 судок арестован волонтер краснодарского штаба Алексея Навального Никита Шевченко. Активисту вменялась часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского). Его задержали под предлогом "профилактической беседы" и расценили в качестве "неповиновения" отказ пройти в отдел полиции.

18:35 | 06.09.2018

На 10 суток арестована глава штаба Алексея Навального в Красноярске Мария Маковозова. Ее объявили виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) за публикации в группе штаба в соцсети об акции 9 сентября.

17:54 | 06.09.2018

В Краснодаре на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законных требований полицейского) арестован активист Виталий Вотановский. Его задержали с утра за отказ предъявить документы.

17:13 | 06.09.2018

В Нижнем Новгороде на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичной акции без подачи уведомления) арестован координатор регионального штаба Алексея Навального Дмитрий Силивончик.

12:52 | 06.09.2018

Первомайский райсуд Краснодара арестовал на 7 суток активиста и журналиста Александра Савельева по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его задержали в четверг утром. В постановлении об аресте говорится, что журналист "громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, выражал явное неуважение к обществу, на замечания прохожих не реагировал".

11:35 | 06.09.2018

В Челябинске прошел обыск у 34-летнего местного жителя Тараса Лобойченко - фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам на пенсионном митинге 9 сентября. Лобойченко, второму фигуранту - И. Валееву, а также неким "неустановленным лицам" инкриминируются комментарии в ВК-сообществе челябинского митинга. Они якобы "призывали к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов". Фигурантам грозит до двух лет. новость Дальше →

13:07 | 05.09.2018

В Сургуте 15-летнему школьнику пригрозили уголовными делами после публикации им комментария в местной ВК-группе сторонников Навального. Молодой человек написал, что, если акцию 9 сентября не согласуют, "все равно надо выходить". Полицейские потребовали от школьника подписать предупреждение об ответственности по статьям о вооруженном мятеже и экстремизме. Между тем ответственность по ним наступает лишь с 16 лет. новость Дальше →

21:31 | 04.09.2018

Против 25-летнего челябинца Игоря В. открыто дело о призывах к массовым беспорядкам, передает Znak.com. Челябинцу вменяют комментарии в ВК-группе местного митинга против пенсионной реформы. Молодой человек предлагал противодействовать задержаниям и избиениям омоновцами. Отвергнув идею явиться на митинг с оружием, он предложил "более легальный" способ - принести на акцию сумки со стеклянными бутылками и жестяными банками. новость Дальше →

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09.09.2018
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