В единый день голосования по призыву Алексея Навального по всей стране прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Почти всюду власти запретили митинговать и развернули кампанию репрессий против активистов. На самих акциях задержаны сотни людей, особенно жестко - в Питере и Екатеринбурге. В Москве во время "выборов" мэра протестующие устроили стихийное шествие, скандируя антипутинские лозунги.

По данным ОВД-Инфо на 20:29 мск, после акций 9 сентября по всей России задержаны как минимум 839 человек. Больше всего демонстрантов - 354 - задержали в Петербурге, 129 - в Екатеринбурге. 60 человек попали в полицию в Краснодаре, 48 - в Перми, 36 - в Москве, 32 - в Омске, 22 - в Казани, 19 - в Твери, 17 - в Уфе, 14 - в Хабаровске, 13 - в Томске, 12 - в Белгороде, по 10 человек - в Новосибирске и Челябинске, 9 человек задержали во Пскове, по 6 человек - в Волгограде, Ставрополе и Владивостоке, по 5 человек - в Комсомольске-на-Амуре и Тюмени, по 4 человека задержали в Набережных Челнах и Магнитогорске. Трое задержанных оказалось в Наро-Фоминске, по двое - в Кемерове и Новокузнецке. По одному человеку задержали в Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Орле, Иркутске, Костроме и Ярославле.

СКР возбудил дело по части 1 статьи 318 УК (причинение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти; до 5 лет) против некоего участника московской акции 9 сентября. Как утверждается, подозреваемый "в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы", в результате чего "полицейскому были причинены телесные повреждения".

Протестующие все еще остаются на Пушкинской.

Москва, Большая Дмитровка

В Москве оставшиеся протестующие собрались в парке "Зарядье".

В Челябинске в отдел полиции "Центральный" одному из задержанных вызвали скорую.

Полицейские задержали на выходе из дома издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Он собирался отнести теплые вещи и документы задержанным участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной и ее подруге Диане Деденко. Обеих оставляют в полиции на ночь, на них составили протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полиицейского).

В Петербурге ОМОН заблокировал протестующих на Гренадерском мосту. По данным МВД, задержаны уже около 500 человек.



Фото: fontanka.ru

Вахитовский райсуд Казани арестовал на 15 суток сторонника Алексея Навального Андрея Бояршиова. Его объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). Ему вменили репост во "Вконтакте" записи об акции 9 сентября.

В Петербурге омоновцы взяли в кольцо и задержали журналистов.

В Пскове полиция составила протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского) на одного из организаторов митинга, который приковал себя наручниками к стобу.

В Москве задержали около 10 человек, попытавшихся прорваться на Охотный ряд.



Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

В Петербурге задержаны уже около 80 человек. Среди них подростки и пожилые люди. Акция у Финляндского вокзала собрала около 2 тысяч участников.

В Москве у Охотного ряда начались задержания.

Участники московской акции устроили стихийное шествие по Тверской. Демонстранты скандируют "Россия без Путина", "Мы здесь власть", "Путин, уходи", "Путин хуйло", "Долой царя", "Отмени 282".

В Москве некоторые протестующие покинули Пушкинскую площадь и пошли гулять по центру города. Тем временем центр Москвы pic.twitter.com/QfNKKQH3Gk — Оксана Чиж (@Chizhaevna) 9 сентября 2018 г.

В Краснодаре задержаны более 50 человек.

К протестующим в Петербурге направляются поливальные машины.

В Петербурге на акции задержан девятилетний мальчик. В Питере задержали совсем маленького мальчика. На вид ему лет 9. Когда его вели в автозак, он плакал pic.twitter.com/gzpzm0sBl3 — Телеканал Дождь (@tvrain) 9 сентября 2018 г.

В Орле протестующие жгут избирательные бюллетени. На акции в городе задержано 6 человек.



Фото: mbk.media

Задержанной в Москве активистке Марии Рябиковой вызвали психиатра в ОП "Тверской" для проведения психэкспертизы. Рябикову задержали возле ее дома, объяснив это "подозрительным видом" активистки.

В Петербурге митингующие прорвали цепь ОМОНа. Прорвали цепь ОМОНА. Взрывают шашки #Питер pic.twitter.com/UbE1ix5TST — Artyom Aleksandrov (@artyomiscool) 9 сентября 2018 г.

В Петербурге протестующему разбили голову.



Фото: mbk.media

В Екатеринбурге задержали регионального координатора "Открытой России" Максима Верникова.

Во Владивостоке в отношении задержанного активиста "Открытой России" Андрея Яроцкого возбуждены дела по статьям 318 (применение насилия к представителю власти) и 319 УК (оскорбление представителя власти). Он находится в статусе подозреваемого. Дела касаются событий 12 июня, когда сотрудники полиции и ЦПЭ сорвали открытие регионального штаба "Открытой России" - Яроцкого и еще трех человек тогда задержали.

По данным МВД, в акции на Пушкинской сейчас участвуют 2 тысячи человек.

В Екатеринбурге на несогласованном митинге задержали более 100 человек. На них составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций). Съемка Глеба Эделева

В Екатеринбурге из полиции освободили Евгения Ройзмана и члена Либертарианской партии Святослава Алексеева.

В Петербурге задержаны более 30 человек. Силовики перекрыли Литейный мост и улицу Комсомола недалеко от Финляндского вокзала. Силовики у вокзала разделились на три части.

В Краснодаре задержано не менее 30 человек. ⚡️Полиция мгновенно оцепила площадь у «Авроры». Задерживают всех подряд. События развиваются стремительно. pic.twitter.com/hVie7Zcf75 — Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_krd) 9 сентября 2018 г.

В Белгороде задержали активиста местного штаба Алексея Навального, кандидата в муниципальные депутаты Дмитрия Свитнева. "До этого Максима по "случайному" совпадению вызвали из-за нарушения в 13:30 в избирком (митинг в 14:00). Теперь задержали. Вменяют 5.10 КоАП (проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено). Говорят, продержат 3 часа. В участок не доставляют, держат в газели. Просто срывают мероприятие по сути", - рассказали в штабе Навального.

Координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске, кандидат в мэры города Сергей Бойко арестован на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). "Бодро избирательная кампания началась", - написал он.

В Краснодаре задержан исполняющий обязанности координатора штаба Алексея Навального Дмитрий Свитнев.

В Петербурге задержаны не менее семи человек, двоих из них задерживали жестко.



Кадр трансляции

В Москве на Пушкинской площади начались задержания. Схвачен, в частности, сотрудник штаба Алексея Навального Руслан Шаведдинов.

В Петербурге на площади Ленина у Финляндского вокзала начались задержания. На площади появился белый дым - скорее всего от брошенной шашки. Наш корреспондент в Питере рассказывает, что там начались задержания. Еще на площади стал виден густой белый дым. Это не слезоточивый газ. Скорее всего, дымовая шашкаhttps://t.co/UXcIwD3xrE pic.twitter.com/DToP4UstJt — Телеканал Дождь (@tvrain) 9 сентября 2018 г.

В Екатеринбурге задержаны 15 человек. Всех доставили в городское управление МВД.

Во Владивостоке еще утром задержали активиста "Открытой России" Андрея Яроцкого. Он успел сообщить, что ему угрожали уголовным делом по статье 318 (применение насилия к представителю власти) или 319 УК (оскрбление представителя власти), после чего связь с ним прервалась.

На Пушкинскую площадь Москвы пришел Владимир Жириновский. Как передает корреспондент "Граней", его выступление собравшиеся прерывают криками "Клоун!".

Полицейские и оперативник ЦПЭ задержали в центре Москвы участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и ее подругу Диану Деденко под предлогом "террористической ориентировки". Обе не собирались участвовать в пенсионном митинге.

В Екатеринбурге на несогласованной акции на площади Кирова возле Уральского федерального университета задержан бывший мэр города Евгений Ройзман и еще десятки людей. По другим данным, что Ройзман сам прошел в автозак, чтобы проехать с задержанными в полицию. В отделах полиции города ввели план "Крепость", адвокатов не допускают к задержанным.



Фото Глеба Эделева/Грани.Ру

Во Владивостоке на место митинга пригнали "танкистов". Во Владивостоке новые технологии подавления протеста. Вместо казаков власти используют танкистов: https://t.co/kfEMVXuSFl pic.twitter.com/EoNMHFW7ch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 9 сентября 2018 г.

В Новосибирске начался суд над координатором регионального штаба Алексея Навального Сергеем Бойко. Ему вменяется часть 8 статьи 20.2 КоАП, предусматривающая арест на срок до 30 суток или штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей.

В Уфе задержан одиннадцатиклассник - участник шествия, он шел с флагом впереди колонны.

В Петербурге задержали координатора штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга. Их привезли в ОМВД по Гатчинскому району Ленинградской области и опросили "на предмет наркотиков", после чего отправили на наркологическую экспертизу.

В Екатеринбурге одной из участниц акции стало плохо при задержании.

В Уфе задержана координатор регионального штаба Алексея Навального Лилия Чанышева. Ей сказали, что кто-то другой якобы подал уведомление на проведение митинга в том же месте.

ОМОН начал задерживать демонстрантов в Екатеринбурге. Перед акцией местный штаб Алексея Навального потерял связь с координатором Юрием Кузьминых.

В Томске задержаны шестеро несовершеннолетних, их держат в отделе полиции "Кировский".

В Омске задержаны как минимум 14 человек

В Новосибирске у протестующих не получилось прорвать оцепление ОМОНа. В Новосибирске людям не удалось прорвать ОМОН, часть митингующих ретировались, кто-то пошел дворами, на площадке перед цепью полиции народу практически не осталось. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/IhpN19J8RI — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 9 сентября 2018 г.

В Челябинске оперативники ЦПЭ задержали организатора митинга Александра Беляева.

В Новосибирске толпа пытается прорваться к отделу полиции "Центральный", где держат координатора местного штаба Алексея Навального Сергея Бойко. Около 40 омоновцев перекрыли улицу, бьют людей дубинками и пытаются оттеснить.



Фото: tayga.info

В Уфе на акции задержаны 4 человека - трое волонтеров штаба Алексея Навального и уполномоченный организатор митинга.

В Москве полиция ищет одного из лидеров Либертарианской партии, видеоблогера Михаила Светова. Позвонила соседка, говорит по квартирам ходит наряд полиции, выясняют где я. Абсурд вообще. Пенсионные накопления все разворовали, но на то чтобы за блогером охотится деньги нашлись, вы смотрите. — Mikhail Svetov (@msvetov) 9 сентября 2018 г.

В Томске задержана координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева. Кроме того, полиция схватила еще более 10 человек. Задержанные находятся в отделе полиции "Кировский".

В Новосибирске задержали секретаря местного отделения Либертарианской партии Никиту Чуйкова.

В Кемерове полиция задержала координатора регионального штаба Алексея Навального Станислава Калиниченко и сотрудницу штаба Серафиму Тебенихину. У них отобрали телефоны.

В Томке на подходе к месту проведения акции задержали внештатного корреспондента "МБХ-медиа" Лику Кедринскую и еще одну девушку. Их везут в отдел полиции "Октябрьский".

В Хабаровске на пенсионном митинге задержали 10 человек. Их держат в отделе полиции № 4. На задержанных оформляют админиcтративные протоколы. С утра задерживали и затем отпустили еще двоих волонтеров местного штаба Алексея Навального, один из них - Илья Ермолаев. Ранее ему угрожали статьей 354.1 УК (реабилитация нацизма), а сейчас опрашивали по поводу обстоятельств съемки видео с приглашением на акцию.



Фото: ВК-группа "Хабаровск против повышения пенсионного возраста"

В Новосибирске на акции протеста задержали координатора регионального штаба Алексея Навального Сергея Бойко.

Во Владивостоке демонстранты собрались на заявленном месте, после чего перешли к зданию городской администрации.



Фото: navalny.org

Первый митинг начался в Южно-Сахалинске.



Фото: navalny.com

Задержана соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

В Красноярске задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии Станислава Рудковского. Его сперва привезли в отдел полиции № 4, а потом перевезли в отдел полиции № 2. Там на активиста составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций).

В Красноярске избит член местного отделения Либертарианской партии Владислав Ткачук. "Что я могу сказать. Я вышел 10 минут назад из подъезда, меня стопанул гопник, схватил, начал бить. Подбежали его друганы, растоптали телефон и нанесли несколько ударов по ноге. Сказал: "Запомни мои глаза! Ещё раз я тебя на митинге увижу - домой к тебе приду и ноги переломаю". Били пощечинами, не хотели следов оставлять, но губу повредили. Как расправились с телефоном - сели в свой Рендж Ровер без номеров и уехали. Что могу сказать - как же здорово жить в нашем государстве, как же хорошо работают наши правоохранителные органы", - написал активист.

В Петербурге в городской штаб Алексея Навального пришли полицейские. Они ищут сотрудников штаба и не объясняют цель визита.

В Москве политика Владимира Милова задержали у его дома и доставили в ОМВД "Ясенево". Что ему вменяется, пока неизвестно.

В Краснодаре на 10 суток арестовали бывшего главу регионального штаба Алексея Навального Мирослава Вальковича. Его задержали в четверг, расценив в качестве "неповиновения" отказ предъявить документы.

В Казани задержан активист, член избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрей Бояршинов. На него составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушения порядка проведения митингов).

В Кемерове задержан организатор акции 9 сентября, волонтер регионального штаба Алексея Навального Константин Петров. Его держат в ОП "Центральный". На активиста составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления).

Главу отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова оставляют в отделе полиции "Даниловский" до понедельника. На него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления). Ему грозит до 10 суток ареста или штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо до 50 часов обязательных работ.

В Кемерове задержан организатор акции 9 сентября, волонтер регионального штаба Алексея Навального Константин Петров. Задержанный находится в отделе полиции "Центральный". На него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления), обвинив в призывах приходить на митинг.

Заявитель митинга 9 августа в Екатеринбурге, студент Уральского государственного медуниверситета Яков Лысенко записал видеообращение, в котором подтверждает, что не стал бы отзывать уведомление об акции, если бы его не принудили к этому сотрудники ФСБ. Лысенко пояснил, что "очень напуган и переживает за свое будущее". Он попросил "никому не винить" его.

В Новосибирске полиция задержала заместителя координатора местного штаба Алексея Навального Кирилла Левченко. На него составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения публичного мероприятия), после чего освободили. Суд по административному делу назначен на 11 сентября.

Задержанного координатора челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского увезли на скорой из отдела полиции "Центральный". Оппозиционер жаловался на плохое самочувствие в связи с применением к нему силы полицейскими.

В Москве задержан глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Кроме того, снова задержали сотрудника московского штаба Навального Николая Касьяна - ему вменяют некое административное правонарушение и оставляют в отделе полиции до понедельника. Касьян был задержан накануне в московском штабе Навального вместе с другими его сотрудниками.

Советский райсуд Тамбова арестовал на 25 суток сотрудника городского штаба Алексея Навального Игоря Сливина за организацию встречи с Навальным около местного торгового центра, которая прошла 29 октября прошлого года. Сливин объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Он объявил голодовку. Встреча с Навальным, за которую осудили Сливина, проходила на частной территории с согласия собственника.



Игорь Сливин. Фото: личная ВК-страница

В Челябинске задержан координатор местного штаба Навального Борис Золотаревский. Силовики выпилили дверь в квартиру активиста и провели там обыск. Оппозиционера доставили в отдел полиции "Центральный".

Компания Google заблокировала показ на YouTube большей части рекламных роликов митингов 9 сентября, которые были заказаны штабом Алексея Навального. Глава федерального штаба политика Леонид Волков предполагает, что компания подчинилась письму ЦИК с требованием прекратить рекламировать акции 9-го числа. Он пообещал "разъяснять" Google незаконность действий российских властей и "настучать по голове" компании через мировую прессу. Дальше →

В Челябинске в местный штаб Алексея Навального пытаются ворваться двое неизвестных в черном, у одного из них с собой видеокамера. Кроме того, организатору челябинской акции 9 сентября Александру Беляеву вручили повестку на допрос по некоему уголовному делу - он проходит по нему свидетелем. Допрос назначен на пятницу на 17:00. Какое именно дело имеется в виду, неизвестно. 3 сентября челябинское управление СКР открыло дело по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам; до двух лет колонии) за комментарии в ВК-сообществе митинга. Видео вручения повестки

Арестованная 6 сентября на 10 суток сотрудница краснодарского штаба Алексея Навального Вера Холодная объявила сухую голодовку.

В Горячем Ключе Краснодарского края на 10 суток по части 19.3 статьи КоАП арестован волонтер краснодарского штаба Алексея Навального Антон Школьный. Его задержали накануне вечером, обвинив в отказе предъявить полицейским документы.

В Комсомольске-на-Амуре задержан депутат городской думы, противник пенсионной реформы Олег Паньков. Его доставили в отдел полиции № 2 и пока ничего не вменили. Накануне была задержана заявительница городского митинга 9 сентября Елена Петровская - ее оставили в полиции на ночь и до сих пор там держат.

В Петербурге городская администрация объявила о переносе митинга 9 сентября, который уже был согласован на площади Ленина у Финляндского вокзала, в Удельный парк. Чиновники мотивируют изменение акции тем, что на площади якобы прорвалась труба, и ее до сих пор не починили. В администрации утверждают, что уведомили штаб Алексея Навального об изменении места акции еще вечером 6 сентября, однако до сих пор не получили от организаторов согласия на перенос. На площади Ленина акция будет "незаконной", заявили в администрации. Штаб Навального не намерен изменять место акции - активисты поясняют, что трубу прорвало не на самой площади, а рядом с ней.

Ленинский райсуд Омска оштрафовал на 20 тысяч рублей за призывы выходить на акцию 9 сентября координатора городского штаба Алексея Навального Ольгу Картавцеву. Ее объявили виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления).

Центральный райсуд Челябинска арестовал на 9 суток руководителя регионального штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского. Он объявлен виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления) за агитацию участвовать в митинге 9 сентября.

Всех задержанных в московском штабе Навального освободили из отдела полиции "Даниловский". По словам координатора штаба Олега Степанова, силовики объяснили свои действия тем, что кто-то якобы находится в розыске, а также "планируются нарушения против выборов".

В московский штаб Алексея Навального пришли полицейские и задержали всех присутствующих - восьмерых человек, включая координатора штаба Олега Степанова. Задержанных отвезли в ОП "Даниловский". Видео из московского штаба, где задержали только что всех присутствующих там людей pic.twitter.com/xYgxuP7rIp — Олег Степанов (@olsnov) 7 вересня 2018 р.

Промышленный райсуд Ставрополя арестовал на 5 суток координатора местного штаба Алексея Навального Ивана Танского, объявив его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

В Казани задерживали координатора местного штаба Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву. На нее составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (проведение публичных акций без подачи уведомления). Активистку сперва хотели оставить в отделе полиции на ночь, однако затем отпустили, дав ей подписать "обязательство о явке" в понедельник.

В Саратове на выходе из автобуса задержали бывшего координатора городского штаба Алексея Навального Михаила Мурыгина. "Вытащили из автобуса на глазах всех, заломили руку, запихнули в авто", - рассказал он. Впоследствии задержанного освободили без протокола.

>

Михаил Мурыгин. Фото: телеграм-канал "Апология протеста"

Засвияжский райсуд Ульяновска оштрафовал на 1000 рублей координатора местного штаба Алексея Навального Владислава Марьина за публикацию во "Вконтакте" шуточного изображения с флагом "Исламского государства". Его объявили виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций).

Арестованный в Краснодаре на 10 суток активист Алексей Мандригеля объявил сухую голодовку.



Алексей Мандригеля. Фото с личной ВК-страницы

В Краснодаре на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) арестован координатор местного штаба Алексея Навального Размик Симонян. Еще двое активистов - Алексей Мандригеля и Станислав Чепаченко - получили по 10 и 5 суток ареста соответственно. Мандригеле и Чепаченко вменили ту же статью. 7 cуток ареста по такому же обвинению дали активисту штаба Навального Игорю Гусарю - поводом к его задержанию стал отказ активиста предъявить документы полицейским.



Размик Симонян. Фото: freemedia.io

Советский райсуд Томска арестовал на 25 суток организатора митинга 9 сентября, сотрудника местного штаба Алексея Навального Андрея Фатеева. Его объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) за призывы выходить на митинг.



Фото: телеграм-канал "Апология протеста"

В Екатеринбурге заявитель акции 9 сентября, студент Уральского государственного медуниверситета Яков Лысенко отозвал заявку на митинг после "профилактической беседы", которую с ним провели 6-го числа в вузе двое сотрудников ФСБ. Ему угрожали и оказывали психологическое давление - в частности, продемонстрировали кобуру с пистолетом. Ранее областные власти уже запретили митинг.



Яков Лысенко и координатор екатеринбургского штаба Навального Юрий Кузьминых после подачи заявки. Фото: shtab.navalny.com

В Белгороде задержан координатор местного штаба Алексея Навального Евгений Карпов. Оппозиционера схватили у его дома в четвертом часу ночи и доставили в отдел полиции № 2. К нему не допускают защитника. На пятницу назначен суд по иску Карпова по иску к городской админстрации, отказавшейся согласовать акцию.

На 7 судок арестован волонтер краснодарского штаба Алексея Навального Никита Шевченко. Активисту вменялась часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского). Его задержали под предлогом "профилактической беседы" и расценили в качестве "неповиновения" отказ пройти в отдел полиции.

На 10 суток арестована глава штаба Алексея Навального в Красноярске Мария Маковозова. Ее объявили виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) за публикации в группе штаба в соцсети об акции 9 сентября.

В Краснодаре на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законных требований полицейского) арестован активист Виталий Вотановский. Его задержали с утра за отказ предъявить документы.

В Нижнем Новгороде на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичной акции без подачи уведомления) арестован координатор регионального штаба Алексея Навального Дмитрий Силивончик.

Первомайский райсуд Краснодара арестовал на 7 суток активиста и журналиста Александра Савельева по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его задержали в четверг утром. В постановлении об аресте говорится, что журналист "громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, выражал явное неуважение к обществу, на замечания прохожих не реагировал".

В Челябинске прошел обыск у 34-летнего местного жителя Тараса Лобойченко - фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам на пенсионном митинге 9 сентября. Лобойченко, второму фигуранту - И. Валееву, а также неким "неустановленным лицам" инкриминируются комментарии в ВК-сообществе челябинского митинга. Они якобы "призывали к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов". Фигурантам грозит до двух лет. Дальше →

В Сургуте 15-летнему школьнику пригрозили уголовными делами после публикации им комментария в местной ВК-группе сторонников Навального. Молодой человек написал, что, если акцию 9 сентября не согласуют, "все равно надо выходить". Полицейские потребовали от школьника подписать предупреждение об ответственности по статьям о вооруженном мятеже и экстремизме. Между тем ответственность по ним наступает лишь с 16 лет. Дальше →