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Также: Мильштейн, Президент, Акции протеста, Право, История, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Антон Вайно, Сергей Кириенко, Евгений Федоров, Рамзан Кадыров

статья Мы из прошлого

Илья Мильштейн, 07.05.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Получили у Пушкина

На московскую акцию "Он нам не царь" вышли тысячи молодых протестующих. На Пушкинской площади их встречали провокаторы-нодовцы с георгиевскими ленточками и ряженые казаки с нагайками. Но "русский Антимайдан" быстро слился. В дело вступили "космонавты", начались жесткие массовые задержания. В это время в Питере на Невском полиция тоже не церемонилась с юными демонстрантами. ВИДЕО.

05.05.2018
статья Статья

Физиология "Антимайдана"

Мол, есть народ поддерживающий власть и желающий сражаться с "майданом", а есть "майдан" который бродит где-то по окраинам. И если он дойдет до центра, то "антимайдан" его порвет в клочки. Что же представляет собой московский "антимайдан" - якобы готовый защищать любимого президента от супротивников?

Николай Митрохин
26.02.2015
статья Статья

Кой-где гарцуют казаки

В социальных сетях широко представлена и другая точка зрения - мол, это не настоящие казаки, а "ряженые", которых "завезли". Нет, дорогие друзья. Это настоящие казаки. Щедро финансируемые российским государством. С трудом сдерживающиеся, чтобы не перестрелять вас всех. Других в России нет.

Николай Митрохин
07.05.2018

Казаки с нагайками. Приодетая в гимнастерки массовка НОД, поющая про Катюшу, которая любовь сбережет. Мы и раньше знали, что в администрации законно избранного помазанника всея РФ сидят люди изобретательные, но позавчера они опять нас удивили. Когда выкатили к памятнику Пушкину в Москве ряженых станичников и ряженых бойцов Второй мировой и те вступили в прямую дискуссию с соотечественниками, вышедшими на акцию "Он нам не царь".

"С монархией боретесь, граждане?" - как бы поинтересовались у митингующих господа Вайно и Кириенко. Что ж, получите казачков, прямо оттуда, из исторических учебников, повествующих о зверствах царизма при усмирении беспорядков. Хотя и обученных и экипированных на средства нынешней столичной мэрии. Ну и чисто для рифмы и общего развития ознакомьтесь с репертуаром смешанного хора поющих активистов движения им. депутата-единороса Федорова. У них свой царь-генералиссимус, при том что кормушка тоже государственная и враги те же самые: вы со своим Навальным, бунтующие против самодержавия.

Это был, как мы теперь окончательно постигаем, такой остроумный ход в полемике АП с несогласными. Дескать, монархию заказывали - вот вам преданные государю отморозки с плетками и в придачу к ним поющий квазисоветский народ, тоже способный при случае вступить в бой со смутьянами. А на самом деле, товарищи школьники, студенты и ветераны-правозащитники, у нас тут в России пока демократия, но в строгих законных рамках. Желающих побунтовать накануне инаугурации просим пройти в тот загон, который вам определили. Желающие выйти из загона и провести несанкционированный митинг в центре столицы столкнутся с трудностями. Их будут солидарно бить служащие Росгвардии, ряженые в папахах и ряженые в гимнастерках, оборвавшие песню ради такого неотложного дела. Они свято чтут традиции дедов, прадедов и прапрадедов, антисоветских и советских, и могут повторить, да. По крайней мере в Москве.

Все эти позавчерашние новости с картинками, по-видимому, символизируют стилистику четвертого путинского срока. Ожидаемое ужесточение режима будет сопровождаться попытками тотального наступления на гражданское общество. Ставка делается одновременно и на силовиков, и на дружинников в широком смысле слова, которые все активней станут терроризировать оппозиционеров, имитируя патриотические порывы верных слуг царя и отечества и праведный гнев советских трудящихся против всяких там распоясавшихся диссидентов.

Это будет такая архаика в развитии, медленном, но неуклонном, - и ошибется тот, кто скажет, будто эволюция, сиречь развертывание, может идти только по пути прогресса. За два без малого десятилетия жизни с Путиным мы ведь уже убедились в том, что движение назад, к зрелой авторитарной власти, соединяющей в себе драгоценные черты андроповщины и николаевской реакции, развертывается с той же неумолимостью, как и вперед. От штурма Грозного (настоящего) до штурма Рейхстага (игрушечного покуда). От реконструкций исторических битв до Крыма и Донбасса, аннексированных всерьез вчерашними реконструкторами. От православия, отделенного от государства, к памятнику князю Владимиру и судам, безжалостно карающим за оскорбление религиозных чувств. От возрождения казачества в рамках реставрации милой позабытой старины до ряженых мужиков с нагайками, успешно осваивающих казенные деньги.

Все вернулось, и все перемешано, и кто поручится, что завтра, то есть лет через шесть, изнемогающий под бременем всенародной любви президент устоит перед соблазном объявить себя императором Владимиром Владимировичем Первым. К тому времени осажденная наша крепость уже наверное бесповоротно отгородится от мира, с инакомыслием и лозунгами типа "долой царя" будет практически покончено, зато казачество, на лошадях и в пешем строю, и язычество, под иконами и с дубьем, станет явлением повседневным. Причем до такой степени привычным, что изобретательные люди в администрации Путина, не говоря о простом народе, просто не поймут гаранта, если он не поддастся персональным соблазнам и публичным призывам. Мол, все условия для монархии созданы, что же вы колеблетесь, ваше величество? Шутки кончились, ступайте царствовать!

А дальше все быстро произойдет. Дума разом в трех чтениях примет федеральный закон "О царе Путине В.В." в качестве асимметричного ответа на очередные американские санкции. Совет Федерации единодушно проголосует за государя минут через двадцать после того, как корреспонденты гостелеканалов огласят эту новость, и обе палаты тут же объявят о самороспуске. Патриарх благословит президента на царство, к нему присоединятся представители всех религий, верований и суеверий, сколько их есть в нашей великой многонациональной стране. Эксклюзивную молитву во славу русского царя вознесет Рамзан Кадыров.

Но это лет через шесть, вряд ли намного раньше. А пока зафиксируем момент - не то чтобы уникальный, казаками нас не поразишь, тем более нодовцами, но все-таки не совсем обычный. Архаика продолжает наступление, пытаясь отвоевать у оппозиции площадку массового несанкционированного митинга в Москве, и это следует воспринимать как чрезвычайно важное сообщение. Синхронно из прошлого и из будущего. Прошлого не поправить, что же касается грядущего, то, разглядывая картинки с Пушкинской, почти невозможно поверить, что оно непредсказуемо.

Тем не менее это именно так, чему ясным доказательством служит и свержение монархии в России, и развал коммунистической империи. Бессмертны одни лишь песни - про Катюшу, к примеру, и хочется, из последних сил, надеяться, что свою любовь она пронесет через века и бойца, которому не с кем больше будет воевать и незачем охранять границу, дождется.

Комментарии 54 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 07.05.2018
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Демонстранты на Пушкинской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

"Он нам не царь": хроника протестов

05.05.2018

Полицейские жестко разгоняли антипутинские акции в российских городах. По всей стране больше 1600 задержанных, почти половина из них в Москве. Схвачено много несовешеннолетних. Полицейские применяли спецсредства, избиения продолжаются в автозаках и участках. Протестующие вышли по призыву Алексея Навального под лозунгом "Он нам не царь".

Илья Мильштейн

Честь имеют

Илья Мильштейн, 26.09.2016

И если с годами при обнаружении тайных архивов выяснится, что все эти мизулины и милоновы с приданными им блогерами и офицерами и еще тот мочеиспускательный мужик работали по указке злодейского лобби, то я, знаете, не удивлюсь. Дочитывая хронику запретов в России, эту многостраничную печальную книгу, в которой когда-нибудь будет же поставлена точка.
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