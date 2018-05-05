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Также: Акции протеста, Полиция, Президент, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Борко

статья Получили у Пушкина

05.05.2018

На московскую акцию "Он нам не царь" вышли тысячи молодых протестующих. На Пушкинской площади их встречали провокаторы-нодовцы с георгиевскими ленточками и ряженые казаки с нагайками.

Репортаж Дмитрия Борко:

Русские титушки
Но "русский Антимайдан" быстро слился. В дело вступили "космонавты", начались жесткие массовые задержания.
Мы вас не боимся
В это время в Питере на Невском полиция тоже не церемонилась с юными демонстрантами.

Видео "Граней":

Избиение демонстрантов в Петербурге
Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
05.05.2018
статья Статьи по теме
Демонстранты на Пушкинской. Фото Юрия Тимофеева/Грани.ру

"Он нам не царь": хроника протестов

05.05.2018

Полицейские жестко разгоняли антипутинские акции в российских городах. По всей стране больше 1600 задержанных, почти половина из них в Москве. Схвачено много несовешеннолетних. Полицейские применяли спецсредства, избиения продолжаются в автозаках и участках. Протестующие вышли по призыву Алексея Навального под лозунгом "Он нам не царь".

Фото и Видео
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Мы вас не боимся
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Русские титушки
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Избиение демонстрантов в Петербурге
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