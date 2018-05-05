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На московскую акцию "Он нам не царь" вышли тысячи молодых протестующих. На Пушкинской площади их встречали провокаторы-нодовцы с георгиевскими ленточками и ряженые казаки с нагайками.
Полицейские жестко разгоняли антипутинские акции в российских городах. По всей стране больше 1600 задержанных, почти половина из них в Москве. Схвачено много несовешеннолетних. Полицейские применяли спецсредства, избиения продолжаются в автозаках и участках. Протестующие вышли по призыву Алексея Навального под лозунгом "Он нам не царь".