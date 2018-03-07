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Также: Мильштейн, Госдума, Секс, Право, СМИ, Колонки, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Леонид Слуцкий, Марин Ле Пен, Алексей Навальный, Григорий Явлинский

статья В похотном ряду

Илья Мильштейн, 07.03.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Сексуальный магнатизм

Свое покаянное заявление Харви Вайнстин начинает с сообщения о том, что он рос в 60-е - 70-е годы, когда стандарты благопристойного поведения были иными. Он оговаривается, что это ни в коей мере его не оправдывает. Но довод этот заслуживает внимания.

Владимир Абаринов
16.10.2017
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Дерьмометр 29.07.2008
в блоге Депутат и историки
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в блоге Крылатый Эрос Киселева
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в блоге Нестареющий Кончаловский

Сделать из Слуцкого русского Вайнштейна. Нет, это не парадокс с антисемитским душком и тонкой русофобской примесью. Это цитата. В таком духе пару недель назад высказывался главный герой скандала с харасcментом, председатель комитета Госдумы по международным делам. Прибавляя, что эти "попытки... заранее обречены на провал", и не отказывая себе и своим коллегам в удовольствии слегка поглумиться над теми, кто заставляет его нервничать из-за таких пустяков. Изображая жертву сексуальных домогательств.

Вероятно, Слуцкий предполагал, что скандал удастся быстро замять. При помощи громких угроз подать в суд за клевету и тихих закулисных шантажных технологий. Однако он немного ошибся.

За время, прошедшее с тех пор, ситуация заметно изменилась - и не в лучшую сторону для русского Вайнштейна. Обвинения по его адресу, прозвучавшие сперва анонимно, пополнились именами, явками и подробностями. Сначала Екатерина Котрикадзе, ныне заместитель главного редактора RTVI, а семь лет назад корреспондент грузинского телеканала, рассказала, как к ней приставал влиятельный международник. Потом Дарья Жук, продюсер "Дождя", прямо обратилась к Леониду Эдуардовичу, напоминая ему, как тот ее лапал и звал на ужин. А вчера дело дошло и до расшифровок приватных бесед.

Год назад корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова встретилась со Слуцким, чтобы поговорить с ним о визите в Россию Марин Ле Пен. Но депутату от ЛДПР эта тема, вероятно, показалась пресноватой. Судя по публикации, расшалившийся Эдуардович, забыв про внешнюю политику, активно занялся устройством личной жизни Фариды. Он рекомендовал журналистке "бросить нах" работу, а также бойфренда и полюбить его, народного избранника. Кроме того, законодатель ухватил девушку за лобок и велел "не переживать" по этому поводу.

Тем не менее в чем-то главном Слуцкий, наверное, был прав. Все-таки Госдума не Голливуд, а Россия не Америка, и даже если завтра десятки девушек будут свидетельствовать против наглого скота, оскорблявшего их своими приставаниями, коллеги от него не отвернутся и начальство со службы не погонит. Да и в этой вашей Америке должно было пройти много лет, а то и десятилетий, чтобы ошалевший от безнаказанности босс вдруг на себе испытал то, что чувствовали униженные им женщины. Вот это одиночество, эту беспомощность, эту боль.

Ибо цивилизации развиваются неравномерно и ежели где-то за океаном сурово наказывают за домогательства, то это вовсе не значит, что скоро и у нас собирательный жизнерадостный Слуцкий, грянувшись оземь и опозоренный навеки, обратится в безусловного несчастного Вайнштейна. Наоборот, его еще нахваливать будут коллеги, похлопывая по плечу и прыская в кулаки. Кто наедине, а кто и прилюдно, в комментах и устных выступлениях. Сказанул же как-то наш национальный лидер, задавая тренд, что "мы все завидуем" некоему президенту, который "десять женщин изнасиловал", - так чего же мы хотим от простого председателя комитета Госдумы по международным делам? Он в тренде.

А бывает еще, что цивилизация успешно сочетается с варварством и в той стране, где уже привыкли вроде давать по рукам распускающим руки, народ вдруг выбирает себе такого президента, рядом с которым и Слуцкий с Вайнштейном смотрятся вполне пристойно. Всякое бывает.

Так что если депутату от ЛДПР и надо о чем-то сегодня тревожиться, то лишь о том, чтобы его, заметно раскрепостившегося в свободные от законотворческой деятельности часы, не сожрали восхищенные единомышленники и коллеги. Место он занимает уж больно привлекательное и весьма перспективное, откуда и в министры можно метить. Впрочем, в том патриотическом серпентарии, где служит Леонид Эдуардович, запятнанные как раз востребованы, и он в сущности должен быть благодарен своим разоблачительницам. Ветеран санкционного списка, Слуцкий и раньше казался почти образцовым государственным деятелем, а теперь, на фоне харассмента, представляется персонажем практически идеальным. И патриот, и мужик, что называется, настоящий - ну все угодья в нем. Странно даже, что он еще сердится на девушек, невольно помогающих ему делать блистательную карьеру.

В общем, сейчас в России не самое лучшее время для жертв сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна или как там его у нас зовут. Вот когда бы его звали Навальным или, допустим, Явлинским - тогда, нет сомнений, негодяю досталось бы и от депутатов, и от прокуроров. Но его зовут Слуцким, и надо радоваться, если после постыдных разоблачений он хоть ненадолго угомонится и юные журналистки смогут спокойно заходить в его "уставленный иконами кабинет", не боясь в ходе интервью обрести ненужный опыт борьбы против потных рук.

Это единственное, на что следует ныне рассчитывать, поддерживая Екатерину, Дарью, Фариду и других, кому есть что рассказать нашему обществу о повадках классического либерал-демократа и среде его обитания. Что ж, начинать надо с малого, а там, глядишь, и до цивилизации дорастем, и престарелого маньяка всерьез порасспрашиваем о былых прегрешениях. Но все-таки сильно его бранить, люстрировать и вываливать в перьях не станем, мы же не звери какие-нибудь, не американцы, и Голливуд ихний нам не указ.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 07.03.2018
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