Черту под 70-летием Путина подвел он сам за неделю до дня рождения, публично украв еще один кусок Украины. Его речь многие слушали с ужасом: бред старика с атомной бомбой, живущего в придуманном мире, где есть какой-то сатанинский Запад, где детям с рождения меняют пол, а вместо матери и отца существуют исключительно "родитель №1" и "родитель №2". Плюс немыслимая логика: раз англосаксы в 1945-м разбомбили Дрезден и сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, то и он, Путин, в 2022-м имеет право на все. Реально бред.

Многие заметили, что при подписании документов он тыкал шариковой ручкой в колпачок подставки, как будто перьевой ручкой в чернильницу. Заметившие были моложе Путина и не знали, что он ходил в школу, где на парте стояла чернильница-непроливайка, а писали перьевой ручкой со сменным пером, в Ленинграде она называлась "вставочка". А в школьном дневнике значилась "подпись родителей" - именно "родителей", а не "отца" или "матери", так что Путин, впадая в советское детство, в подсунутую ему ложь поверил.

Но это неважно.

Важно, что перед нами чудовище, мировое зло, вообразившее, что должно спасти мир, этот мир уничтожив.

И, что еще более важно, перед нами чудовище, в которое превратился серый, ничем не примечательный, обычный, в общем, советский человек, типичный такой ленинградец. Мог бы сейчас на пенсии сидеть на даче под Зеленогорском, жарить шашлык, гонять в Финляндию за сыром.

Крайне соблазнительно поддаться идее, что "нельзя было кагэбэшника пускать во власть". Да какой Путин был кагэбэшник? Никакой, после развала СССР ему даже не предложили в тайной полиции остаться, он мыкался без работы, пока его не подобрал Собчак. И даже если лично Путин такой профессионально гнилой спецслужбист, так что? Переродился ведь не только он. В чудовищ превратились сотни, тысячи, миллионы людей.

Вон Дима Киселев: я знаю его с 1980-х, мы дружили семьями. Он всегда был западник, либерал, демократ: иностранные языки, скандинавская филология. Работал на иновещании. Когда Горбачев ввел в Вильнюс танки, отказался читать в эфире пропагандистскую дезу, был уволен с волчьим билетом, а потом был награжден за свой поступок литовской медалью Памяти 13 января, которую у него спустя четверть века за все его последующие подлости отберут. Он бы дал мне пощечину, если бы я ему в 1980-х сказал, какое перерождение с ним случится.

Или Володя Соловьев, кандидат наук и бизнесмен, поработавший в США, мой бывший коллега. Он был иконой стиля и образцом поведения российского среднего класса: московские миддлы завороженно слушали его эфиры на "Серебряном дожде", где он со знанием дела рассказывал, чем рубашки из хлопка Sea Island отличаются от рубашек из поплина two fold 200.

Путина можно считать их главарем, можно - соблазнителем: он, верно, оказался эдаким дантистом наоборот, который в каждом здоровом зубе умеет разглядеть потенциальный кариес и этот кариес взрастить. У Путина есть несомненный талант найти в каждом нужном ему человеке худшее, часто от самого человека скрытое, и на этом худшем сыграть. Киселев, я думаю, попался на крючок эфирного честолюбия, теряемой популярности. Мало кто помнит, что он до своего перерождения имел близкий к нулю рейтинг, хотя и вел в прайм-тайм "Вести недели". Киселева не знали даже мои студенты на журфаке МГУ - вечно путали с Евгением. И тогда Дмитрий Киселев переродился в Геббельса, которого знают все.

Путин тоже переродился.

Я помню президентские выборы 2000-го (тогда еще были выборы): мои друзья работали в путинском штабе, в Александр-Хаусе, отжатом за долги у банкира Смоленского. Для обсуждения важных тем мы заходили в комнату с "белым шумом", где помехи не позволяли перехватить разговор. И друзья уверяли: Путина - прозападник, либерал, демократ! Наш человек!

Они говорили правду. Если вы найдете путинские интервью ранней поры, то убедитесь. Путин был человек пустой, как банка из-под огурцов, но тогда эта банка была заполнена западничеством, демократией, либерализмом.

Что с ним за последние два десятка лет произошло? Что вообще с ними всеми, кто еще вчера были мне друзья и коллеги, случилось?

С ними - это гипотеза, но лучше иметь хоть какую-то гипотезу, чем никакой, - случился корпоративный Маугли. И я понимаю теперь, почему исследователи говорят о корпоративизме как неотъемлемой части фашизма.

Маугли - это не милый мальчик из сказки Киплинга, выращенный добрыми животными.

Маугли - это архетип, история расчеловечивания и озверения, которая, теперь понятно, может происходить не только с детьми.

Именно Маугли случился и с Путиным, когда он оказался в кремлевских джунглях. Там было не до либеральных идей и свобод: выбирая между возможностью быть съеденным или съесть других, он выбрал второе. Оказалось, он умеет жить по законам джунглей: достаточно вести себя как вели себя компартия и КГБ в СССР. Путин стал вспарывать глотки и животы, начав, невероятно прозорливо, с телевидения и прессы.

Вскоре он понял, что может стать реальным царем зверей. Это сильно вскружило голову. Людей он уже не видел. Живых, настоящих, не бутафорских, не актеров из ФСО и ФСБ, он видел последний раз в ХХ веке. Хорошо было бы снять сиквел "Принца и нищего": один из двойников смертельно боящегося покушения Путина (это путинский реальный страх, он же знает законы джунглей!) занимает его место, а Путин оказывается на улице. Он же ничего не знает: ни как пользоваться смартфоном, ни как расплачиваться картой, ни что такое пиццерия, ни как опасны подошедшие к тебе менты, ни как заплатить за метро, ни как забронировать гостиницу...

Жизнь вне джунглей он давно уже представляет лишь по жизни в джунглях. Там он знает, как сделать так, чтобы тигр Кадыров лизал ему пятки. Там он позволяет гиене Сечину загрызть шакала Улюкаева. А людей ему притаскивают в пасти, как притащили осмелившегося замахнуться на джунгли Навального - и Путин наслаждается тем, как Навального медленно догрызают в лесной яме. При этом Путин уверен, что хорошо знает жизнь вне леса. Ведь звери притаскивают ему с деревенской помойки обрывки "Комсомольской правды". А однажды еноты притащили потерянный туристом томик философа Ильина, без половины страниц, но читаемый. И Путина поразила описанная там философия фашисткого вождизма: это было то, о чем он думал, но что не умел сформулировать. Что джунгли нельзя оставлять без присмотра, иначе все всех сожрут. И что мир людей - те же джунгли. Даже хуже, чем джунгли. Много хуже: извращенный, изнеженный, живущий не по понятиям, а по дурацким писаным законам мир, хотя законы - это всего лишь разводка для слабаков, чтобы их половчее схрумкали сильные.

И вот тогда Путин, похоже, решил стать царем всех людей. Точнее, нет: он понял, что мир, отказывающийся от законов джунглей, идет к гибели, а потому должен быть уничтожен. Он, Путин, должен спасти людей, превратив их в зверей, потому что зверь и есть человеческая природа, а прочее бла-бла-бла, болтающий условный Немцов - и где теперь этот Немцов? Путин начал с ближайшей деревни, вздумавшей отделиться от леса. Он сам был давно уже зверь и боялся не смерти, и уж тем более не смерти зверья. Звери вообще гибнут. Это вырожденцы кричат про ценность жизни, а в джунглях все всех жрут, таков закон. Путин боялся погибнуть раньше, чем он перегрызет глотку тем, кто может выскочить против него с ружьем. Но у него тоже есть ружье, которое он забрал у погибшего охотника. От человека во Владимире Владимировиче Маугли осталось только это: умение выстрелить...



Да-да: знаю, что это все литературщина, сказки и киплинговщина.



Но вам ведь интересно, как Россия и Путин стали абсолютным мировым злом, каким прежде были лишь Германия и Гитлер?



Я дал ответ, как они стали.



И 70-летний Маугли, давно уже съевший Шерхана и ставший Шерханом, из своего ядерного ружья скоро пальнет. Такова логика архетипа и логика сюжета.



И вот когда первый выстрел прозвучит, тогда и поговорим про киплинговщину и литературщину.



Если, конечно, будет тогда кому с кем поговорить.