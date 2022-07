Тот российский образованный класс, что после начала войны не уехал из России, сегодня переживает чувство, которое я бы назвал ренессансом ресентимента. Эти люди пока не смирилось, что новый формат их жизни (с низкими доходами, без поездок за границу, в пониженном социальном статусе) - возможно, навсегда. И отчаяние все чаще изливается на тех, кто этой судьбы избежал. Что и формирует отчетливый антизападный тренд, он же национальный консенсус, как точно подметил лондонский политолог Владимир Пастухов.

Меня, однако, в истории с ресентиментом мыслящего сословия интересует другой поворот. Такие потрясения, как война, всегда дают старт большим мыслительным процессам. Появляются новые концепции и новые люди, их формулирующие. А в болевых криках оставшихся в России я такой новизны не вижу. Я вижу только усиление старых идей, основанных на ошибках и предрассудках - свойственных и режиму Путина, и его противникам, отчего тот самый национальный консенсус и был сформирован.

Вот вам полдюжины типичных русских интеллектуальных ошибок.

Ошибка 1. Одушевление абстрактных понятий (типа "Родина")



Типичный акцент в русской дискуссии - это наделение субъектностью, то есть самостоятельной волей, того, что ими не обладает. Например, государства. В России принято полагать, что волей обладает именно государство, а не человек. На этом, к слову, построен русский патриотизм. Россия воспринимается как некая отдельно живущая женщина, которая вечно чего-то требует от своих детей: обычно - жертвы. Но как только ты отказываешь этой матери-родине в субъектности, морок спадает. Приходится думать, каким конкретно субъектам было выгодно начать войну с Украиной. Приходится искать причины, почему Германия или Европа осторожничают в этой войне: ведь "осторожничают" не Германия или Европа, а партии, или избиратели, или бизнесмены - или кто-то еще, обладающий волей, субъектностью. Вообще любая глупость типа "да Запад всегда Россию ненавидел" становится очевидной, как только понимаешь, что Запад - это вовсе не отдельно живущий мужчина, которому какая-то отдельно живущая дама не приглянулась.



Ошибка 2. Суждение по аналогии (с Россией)



Второй по распространенности грех русского мышления - это суждение по аналогии, причем по аналогии с Россией. Ничто так не роднит русского человека с Путиным, как убежденность, что западная цивилизация устроена точно так же, как и русская, только притворяется хитрее.



Отсюда и поток площадной брани антипутинцев в сторону, скажем, канцлера Германии. Эти люди кричат, что Шольц не дает Украине тяжелого вооружения потому, что он слабак, что продажен, что на Путина у Шольца компромат. Но это просто проекция русских реалий (где действительно распространены продажность или шантаж) на практику иной жизни. Ругающие Шольца исходят из того, что Германия устроена так же, как Россия, а потому Шольц может единолично решать все. Но в Германии у власти - коалиционное правительство, где Шольц представляет лишь одну из трех партий. Плюс мощная оппозиция. Плюс независимая пресса. И много что еще. Разбираться в этой сложной, динамичной, подвижной системе невероятно интересно, однако непросто. А русская простота, та самая, которая хуже воровства, кричит, что ей все ясно: ну, весь мир такой же, как она.



Ошибка 3. Вера в силу простоты



Еще одна популярная тема в русской образованной среде - это что на Западе заигрались в толерантность, мультикультурализм и терпимость. А потому "Европа бухнется на колени перед мусульманами" или "каждому гендеру придется строить по отдельному сортиру". Все это зиждется на плоской, как средневековая Земля, идее, что простота повышает надежность и прочность системы. То есть что телега надежнее "мерседеса".



Странно даже, что эти люди продолжают заниматься половым размножением: уж оно-то своими неисчислимыми генетическими вариациями свидетельствует как раз в пользу сложности перед простотой почкования. Точно так же осознание того, что гендеров и правда много, дает Западу преимущества хотя бы в том, что здесь не ломают судьбы и жизни тех, кто отличен от большинства. Вера в силу простоты - ложная. Возможно, простой человек спокойнее воспримет приход скудных времен, чем человек сложный, - но это не значит, что он быстрее найдет из этих времен выход.

Ошибка 4. Одновариантность

О том, что русские люди являются людьми одного варианта, писал еще Давид Самойлов в "Памятных записках". Именно одновариантность мышления не позволяла бывшим фронтовикам думать, что в войне можно было бы победить и "без Сталина, меньшей кровью и с лучшим устройством послевоенной Европы".

К сожалению, представление о том, что существует лишь одно верное решение, и сегодня типично для России. А раз так, то принятие других решений - как минимум ошибочно, а как максимум преступно. Отсюда, к слову, и вечные обвинения друг друга среди оппозиции.

Однако западная мысль, основанная на приоритете личности, основана и на том, что наличие единственного верного решения вовсе не очевидно. Поэтому ошибка в западной практике и не является виной, требующей казни ошибавшегося. Здесь куда важнее работа над ошибками.



Ошибка 5. Отсутствие рационализма

Русское мышление очень часто эмоционально, но еще чаще иррационально. Причем эта иррациональность свойственна всему постсоветскому пространству. Типичный ее пример - предъявление претензий условному режиссеру вроде Кирилла Серебренникова по принципу "за границу удрал, а раньше фильмы снимал и спектакли ставил на путинские деньги". Тут двойное безумие. Во-первых, деньги бюджета, то есть всех граждан страны, отчего-то называются "путинскими". Во-вторых, важны лишь средства, но никак не результат. Да какая разница - на чьи деньги воздавались шедевры Возрождения? И я бы сам с абсолютно чистой совестью принял деньги от Путина - и чем больше, тем лучше! - чтобы потратить их на то, чтобы никакого Путина в России больше не было.

Ошибка 6. Статичность времени



Еще одна проблема русского метропольного мышления в том, что время для него неизменно, статично. История воспринимается как снимок, а не как кино. Отсюда и бесконечные отсылки то к Петру I, то к Ивану Грозному, свойственные что Путину, что его противникам. Прошлое используется не как иллюстрация, но как доказательство. С восприятием статичности времени связан и отказ людям в праве меняться, а грехам - искупаться. Вот почему многие антипутинцы не прощают Чулпан Хаматовой то, что она когда-то призывала голосовать за Путина. Они не видят разницы между 2012 и 2022 годами.

К слову, неприятие динамичности времени тесно связано с русским иррационализмом. Рационализм говорит: ну что ж, отлично, если Савл обратился в Павла! Одним христианином стало больше! Welcome to the club! (И Павел не просто приходит в клуб, но и возглавляет его.) А русский иррационализм будет долго и уныло перечислять Павлу, сколько христиан он уничтожил ранее и почему ему теперь никакой веры нет.

Ошибка 7. Незнание западных парадигм



Ну, и еще одна классическая ошибка русского мировосприятия - это восприятие мира через условный "путинский телевизор". Даже в том случае, если человек телевизор не смотрит вообще. Почти 30 лет свободы выезда из России русские потратили на то, чтобы Запад стал им пляжем, магазином, в лучшем случае музеем - но не учебным классом. Вот почему даже очень талантливые представители российского "мыслящего тростника", так и не связавшие себя с западной парадигмой (академической, публицистической - неважно), - представляют собой иллюстрацию к словам того же Давида Самойлова - "в провинции любых времен есть свой уездный Сен-Симон". Многие Сен-Симоны, безусловно, не любят Путина. А потом вдруг все равно выдают вслух что-нибудь типа: "Если всюду гей-парады проводить, то скоро рожать будет некому". То есть они вообще не понимают, что это не пропаганда однополого секса, а парады гордости за то, что люди добились равных прав не по принципу большинства или пола, а просто потому, что они люди. То есть гей-парады - что-то среднее между первомайской демонстрацией и вечеринкой по поводу 8 марта...

И здесь я список своих претензий к русскому метропольному мышлению остановлю. Это русское мышление - к сожалению, производное от слова "мышь". Та мышь, которая сидит в норе самоизоляции, но мнит о себе, что может родить гору.