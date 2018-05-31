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статья Усильем воскресенья

Владимир Абаринов, 31.05.2018
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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Чудесное воскресение Аркадия Бабченко породило бурю противоречивых мнений, связанных с этической стороной его действий. Оставляя в стороне рассуждения такого рода, обратимся к прецедентам и их правовой основе.

В книге правоведа Виктора Образцова "Криминалистика: избранные труды" приведены выразительные примеры имитации убийства в оперативных целях. Такая инсценировка применяется с целью изобличить заказчика. Чаще всего власти узнают о заказе от исполнителя-непрофессионала. Не решаясь по тем или иным причинам исполнить заказ, он приходит в правоохранительные органы.

Как правило, заказчик требует от киллера представить ему доказательства совершенного убийства.

Одна женщина в Подмосковье решила избавиться от тиранившего ее мужа и через посредника заказала его убийство за пять тысяч долларов. Исполнитель купил пистолет, но не нашел в себе сил совершить убийство и рассказал обо всем милиции. Заказчице исполнитель предъявил фотографию "трупа" с огнестрельной раной в голове (ее нанес театральный гример), обручальное кольцо и паспорт жертвы, а также в деталях рассказал, как именно он убивал ее мужа.

Иногда заказчик хочет получить не какие-нибудь, а строго определенные подтверждения убийства. Бывший служащий петербургского банка пожелал увидеть фото своего мертвого врага с забитым в голову гвоздем, похожим на железнодорожный костыль, который он специально для этой цели передал киллерам. В этом случае в операции была задействована пресса. Она сообщила об убийстве банкира. Фото трупа с гвоздем в голове показали в криминальной хронике по телевидению.

Потенциальная жертва имеет полное право отказаться от участия в инсценировке. В этом случае ее роль играет дублер. Использование средств массовой информации закон не регулирует. В России для такой инсценировки - оперативного эксперимента - необходимы наличие возбужденного уголовного дела и санкция суда. В мировой практике известен по меньшей мере один случай имитации убийства в политических целях.

В январе 1981 года сотрудник румынской внешней разведки Матей Хайдуку, работавший во Франции и занимавшийся промышленным и научным шпионажем, получил из Бухареста приказ ликвидировать двух политэмигрантов - литераторов Паула Гому и Вирджила Таназа. Оба будто бы сильно досаждали румынскому вождю Николае Чаушеску своими сочинениями. Таназ, в частности, опубликовал во французском журнале памфлет под заголовком "Король коммунистов его величество Чаушеску Первый".

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Париж, 1980 год. Таназ держит голодовку против пыток в Румынии. Фото: contemporanul.ro

Хайдуку, никогда не получавший и не исполнявший подобных приказов, решил сдаться французской контрразведке. Французы обратились к Гоме и Таназу и получили от них согласие на сотрудничество. Поскольку не исключалось, что за действиями Хайдуку следят, была разработана довольно тонкая операция. На званом приеме Хайдуку впрыснул в коктейль Гомы яд из авторучки, а агент французской контрразведки, как бы споткнувшись, нечаянно опрокинул бокал.

Неудача выглядела вполне правдоподобно, но со второй жертвой следовало придумать что-то другое. Вернувшись в Бухарест, Хайдуку рассказал шефу свой план: нанять бандитов, которые похитят и убьют Таназа. Шеф дал добро. 20 мая 1982 года среди бела дня посреди Парижа, на глазах десятков свидетелей, какие-то люди затолкали Таназа в машину и увезли.

Похищение получило широкую огласку. Таназ нигде не объявлялся. Естественно, подозрение пало на румынскую тайную полицию Секуритате. 9 июня президент Миттеран на специальной пресс-конференции выразил глубокую озабоченность исчезнованием Вирджила Таназа, а затем отменил запланированный визит в Румынию.

Сегодня известно, что Миттеран был осведомлен об операции контрразведки и прилежно играл свою роль.

Таназ безвестно отсутствовал три месяца. Это время он провел в уединении в Бретани под охраной французских спецслужб. Три месяца попросил дать ему Матей Хайдуку на подготовку побега семьи.

31 августа в газете Le Matin, выведавшей истинную подоплеку похищения, вышла статья о том, что похищение мнимое и устроено оно контрразведкой. В тот же день в Париже созвали пресс-конференцию, на которой перед журналистами представили все трое: Гома, Таназ и похожий на молодого ученого-гуманитария Хайдуку, представленный присутствующим как "господин Z". Существуют различные замысловатые версии случившегося. Одна из них заключается в том, что Матей Хайдуку на самом деле пытался завербовать министра обороны Франции Шарля Эрню, о котором в Бухаресте знали, что в прошлом он сотрудничал с советской разведкой. Кроме того, в феврале 1982 года во Франции была арестована невеста террориста Рамиреса Санчеса (Карлоса Шакала) Магдалена Копп. Она дала признательные показания и была приговорена к четырем годам лишения свободы за попытку совершения теракта. Карлос в ответ устроил несколько взрывов во Франции. Французские власти знали и о попытке вербовки Эрню, и о сотрудничестве Карлоса с Секуритате, однако Миттеран не мог предъявить Чаушеску такие обвинения, и предлогом для разрыва отношений с Бухарестом стало дело Таназа.

Киевская инсценировка длилась меньше суток и тоже завершилась эффектным выходом к прессе. Президенту Порошенко не пришлось напрямую участвовать в мистификации. По версии СБУ, предотвращена целая серия политических убийств.

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