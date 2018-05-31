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Чудесное воскресение Аркадия Бабченко породило бурю противоречивых мнений, связанных с этической стороной его действий. Оставляя в стороне рассуждения такого рода, обратимся к прецедентам и их правовой основе.

В книге правоведа Виктора Образцова "Криминалистика: избранные труды" приведены выразительные примеры имитации убийства в оперативных целях. Такая инсценировка применяется с целью изобличить заказчика. Чаще всего власти узнают о заказе от исполнителя-непрофессионала. Не решаясь по тем или иным причинам исполнить заказ, он приходит в правоохранительные органы.

Как правило, заказчик требует от киллера представить ему доказательства совершенного убийства.

Одна женщина в Подмосковье решила избавиться от тиранившего ее мужа и через посредника заказала его убийство за пять тысяч долларов. Исполнитель купил пистолет, но не нашел в себе сил совершить убийство и рассказал обо всем милиции. Заказчице исполнитель предъявил фотографию "трупа" с огнестрельной раной в голове (ее нанес театральный гример), обручальное кольцо и паспорт жертвы, а также в деталях рассказал, как именно он убивал ее мужа.

Иногда заказчик хочет получить не какие-нибудь, а строго определенные подтверждения убийства. Бывший служащий петербургского банка пожелал увидеть фото своего мертвого врага с забитым в голову гвоздем, похожим на железнодорожный костыль, который он специально для этой цели передал киллерам. В этом случае в операции была задействована пресса. Она сообщила об убийстве банкира. Фото трупа с гвоздем в голове показали в криминальной хронике по телевидению.