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Уже несколько лет назад генетики из России, США, Австрии и Великобритании закрыли вопрос о подлинности "екатеринбургских останков". Две международные группы авторитетных ученых работали независимо друг от друга. В марте 2009 года были опубликованы результаты исследования, выполненного под руководством директора лаборатории генетической идентификации Вооруженных сил США Майкла Коубла. Спустя две недели появился отчет другой группы во главе с профессором Массачусетского университета, руководителем лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики РАН Евгением Рогаевым.

Обе группы работали с одним и тем же генетическим материалом - останками из так называемой "второй могилы". Обе сравнивали его с ДНК Николая II, выделенной из его окровавленной сорочки (в апреле 1891 года наследника ударил саблей по голове японский полицейский). Вторым образцом для сравнения была ДНК, полученная из костной ткани брата Николая II, великого князя Георгия Александровича, который умер от туберкулеза в 1899 году. В обоих случаях вывод экспертов был однозначен: останки принадлежат детям императора Алексею и Марии.

Эти два трупа убийцы оттащили в сторону от первого захоронения и сожгли на костре. Остальные девять изуродованных серной кислотой трупов были идентифицированы еще раньше. Они были погребены 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе рядом с останками других членов дома Романовых, но Русская православная церковь их подлинность не признала. Митрополит Ювеналий, состоявший членом правительственной комиссии, заявлял, что лично у него нет оснований не доверять выводам экспертов, однако "история науки свидетельствует: то, что сегодня в науке считается самым современным, точным и надежным, завтра может оказаться устаревшим, неточным и ошибочным".

Можно было бы спросить владыку Ювеналия, занимавшего пост председателя Синодальной комиссии по канонизации святых: почему он не сомневается в подлинности мощей Серафима Саровского или Николая Чудотворца, не проходивших никакую экспертизу? Да и возможна ли такая экспертиза? А главное, нужна ли она? Странный для духовного лица материализм.

На конференции "Дело об убийстве Царской семьи", созванной на днях Русской православной церковью, немногие трезвые голоса, один из которых принадлежал признанному специалисту, историку Людмиле Лыковой, тонули в хоре конспирологов. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон "требовал, чтобы его разубедили в том, что голова убитого царя была доставлена в Кремль, заспиртована и хранилась на столе в кабинете Ульянова (Ленина)". А секретарь патриаршей комиссии по изучению царских останков епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) поразил общественность следующим заявлением:

У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было.

После чего старший следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ полковник Марина Молодцова тотчас сообщила, что отнюдь не исключает такой версии и назначит для ее оценки "психолого-историческую" экспертизу. При этом она, по свидетельству очевидца, "постоянно терялась и не знала, что отвечать на посыпавшиеся вопросы".

Теория ритуального убийства не имеет ни малейшего отношения к идентификации останков. Ее автор - генерал Михаил Дитерихс, который по поручению адмирала Колчака курировал первое расследование убийства царской семьи. В его книге, изданной в 1922 году, антисемитизмом пропитана буквально каждая страница. Он не знает сомнений: преступление совершили "еврейские изуверы".

Исчадиям же еврейского народа, вдохновителям и руководителям нужно было этим убийством создать действительно какую-то пустоту, пропасть в сердце, в основе идеологии русского народа, которая могла бы обеспечить этим временным властелинам народной физической массы полную победу в будущем.

Развил эту тему в брошюре 1925 года оккультист Михаил Скарятин. Он исследовал "каббалистические знаки" на стенах подвала, где совершился расстрел, сфотографированные английским журналистом Робертом Вильтоном. Расшифровка дала следующий текст:

Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения Государства - о сём извещаются все народы.

Труд Скарятина размещен на православных сайтах. Неудивительно, что значительная часть комиссии РПЦ убеждена в том, что "это так и было".

Дополнением к версии ритуального убийства стал рассказ об отсечении головы императора и доставке ее Ленину. Его сочинил подвизающийся в криминальном жанре беллетрист Лев Златкин:

Более 50 лет назад я случайно встретился в Баку с человеком, который "под настроение" рассказал, что он был среди тех красноармейцев, которые стояли в оцеплении 17 и 18 июля 1918 года, когда комиссары во главе с Юровским пытались в районе Старой Коптяковской дороги уничтожить трупы расстрелянной ими ночью царской семьи. Судя по воспоминаниям этого человека, тела императора и императрицы, их детей, слуг пытались расчленить и сжечь. Страшная работа длилась вплоть до ночи 19 июля. В итоге были превращены в пепел все фрагменты тел, за исключением двух голов - Николая и Александры. Якобы командир отряда "ликвидаторов", военный комендант Ермаков, предложил Юровскому: "Отвези их в подарок Ленину от революционного уральского пролетариата". В соседней деревне Коптяки после этого реквизировали два жбана меда и в них погрузили отрубленные головы для отправки в столицу...

У этой истории есть не менее захватывающее продолжение, и тоже со ссылкой на безымянного ветерана органов: будто бы Берия, мечтая получить царские миллионы, велел собрать в кучу останки всех членов царской фамилии, казненных после революции в разных местах, и захоронить там, где их потом и нашли. Ай да Лаврентий Палыч! Предвидел метод ДНК-идентификации, созданный лишь в 1984 году.

Интересно, что митрополит Платон требует, чтобы ему доказали обратное. Видимо, в правовом сознании владыки в отношении евреев действует презумпция виновности.

Судьба царских останков давно уже стала тем же, чем стали вынос тела Ленина из мавзолея или возвращение статуи Феликса на Лубянку, - инструментом создания искусственного напряжения в социальных сетях, того, что по-английски называется словом hype. В сочетании с ритуальным убийством это hype особенно шумный. Зачем он понадобился РПЦ? Ей, по-видимому, остро нужна моральная компенсация травмы, полученной в борьбе с "Матильдой".

Но есть и чисто практическая цель. Царственные страстотерпцы - бизнес-проект РПЦ. На месте захоронения в урочище Ганина Яма построен монастырь, там действует семь храмов (по числу убиенных членов семьи - слуги такой чести не удостоены), мемориальная "шахта номер семь", налажено экскурсионное обслуживание и автобусное сообщение для паломников ("Платки и юбки можно получить при входе на время посещения Обители"). Но никаких останков там никогда не было и нет.

Что же делать? Очень просто: надо сделать так, чтобы они там были. Митрополит Ювеналий не единственный, кто говорит о том, что наука, дескать, развивается, методы идентификации совершенствуются. Исходя из этой логики, царские останки вообще хоронить нельзя. Их надо обратить в мощи и передать на хранение церкви. А уж она развернет бизнес на костях во всю ширь. Другую причину упрямства РПЦ найти трудно.