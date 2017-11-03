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Нынешняя история с биоматериалами, которые с непонятными целями собирают в России чужеземцы, - не первая. Сейчас уже многие забыли, что в конце мая 2007 года Федеральная таможенная служба внезапно запретила транспортировку за рубеж любых биологических образцов человека - от крови до волос. Причину запрета никто тогда в точности не объяснил, если не считать таковым объяснением мнение министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, который "не исключил версии, связанной с серьезной опасностью по возможному попаданию в "недружественные" лаборатории мира биоматериалов людей, работающих на оборонных предприятиях России". Ну и, разумеется, "не стал опровергать и гипотетическую возможность разработки против россиян биологического оружия генно-этнической направленности".

Как выяснили журналисты "Коммерсанта", запрету предшествовали визиты сотрудников ФСБ в медицинские учреждения, отправляющие биоматериалы своих пациентов в иностранные клиники. Эти пациенты либо участвуют в клинических испытаниях новых медикаментов, либо нуждаются в консультации, либо ищут донора. В начале мая директор ФСБ Николай Патрушев представил президенту доклад о биотерроризме, где будто бы и содержалось грозное предупреждение о "генно-биологическом оружии", способном "повреждать здоровье представителей русского народа вплоть до бесплодия и смерти".

Запрет, однако, нанес упреждающий удар по здоровью народа - десятки тысяч больных людей лишились необходимой помощи. Он был отменен в середине июня. Новые правила вывоза лишь незначительно отличались от прежних.

На этот раз инициатива снова исходит от тех же органов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

Эта информация поступает по линии специальных служб Российской Федерации, действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность... Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется.

Спецоперация началась три месяца назад. 28 июля на сайте Russia Today появился материал под заголовком "Военный интерес: ВВС США хотят закупить образцы живых тканей россиян". Он был опубликован и на англоязычном сайте RT. В тот же день заметку на ту же тему разместило РИА "Новости". А на следующий день подробную английскую версию опубликовал Sputnik International. Это один и тот же текст с вариациями. Все эти заведения - одна контора, они постоянно занимаются перекрестным опылением. Сами ли они обнаружили объявление о тендере или им кто подсказал - не суть важно.

Материал RT на русском языке добросовестно излагает условия тендера, описанного на сайте госсзакупок США, но о заказчике пишет, что это "Учебное авиационное командование ВВС США", занимающееся "профессиональным отбором летчиков и техников, а также подготовкой технического персонала для американских ВВС". Ответственный за тендер офицер Маркус Мэттингли, телефон которого указан в объявлении, о целях закупки "оперативного комментария не предоставил", сообщает RT. То ли корреспондент до него не дозвонился, то ли он попросил перезвонить для уточнения деталей. Статью завершает комментарий военного эксперта Игоря Никулина, который не ведает сомнений:

Разрабатываются новые виды биологического оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не может быть. Скорее всего, это могут быть боевые вирусы. США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда, а европеоиды нужны, так как они составляют большинство населения нашей страны.

Английская версия уже без обиняков выносит "боевые вирусы" в заголовок, правда, со стеснительным вопросительным знаком в конце. РИА "Новости" дополняет информацию напоминанием: "Американские военные в последнее время нередко проводят тендеры, так или иначе связанные с Россией. В апреле Министерство обороны США объявляло о планах приобрести полноразмерные макеты танка Т-72, а в мае Пентагон начал искать преподавателей русской военной терминологии". В статье "Спутника" помимо комментария Никулина имеется мнение обозревателя МИА "Россия сегодня" Александра Хроленко. Он тоже считает, что "вероятнее всего, заказ российских образцов РНК связан с разработкой, испытаниями и подготовкой к боевому применению биологического оружия". Поскольку, дескать, "Пентагон менее всего напоминает международное министерство здравоохранения и вряд ли всерьез озабочен здоровьем людей на постсоветском пространстве".

Стоило авторам всей этой продукции агитпропа воспользоваться Гуглом - и они узнали бы, что образцы РНК и синовиальной жидкости потребовались не каким-то секретным лабораториям, а Центру передовой молекулярной диагностики в составе ВВС, у которого имеется проект по изучению болезней и травм опорно-двигательного аппарата. Неужели они это знали и скрыли? Неужели среди москвичей есть мошенники?

Громкого скандала тогда, в июле, не вышло, но, видно, президента ознакомили с этой историей, и она у него отложилась в памяти. Он вспомнил ее на заседании Совета по правам человека в Кремле. Выступавшие многое позволили себе. Николай Сванидзе говорил о многочисленных немотивированных отказах в согласовании оппозиционных митингов, о том, что их участников задерживают без всякой законной причины и держат в невыносимых условиях:

В автобусы грузят вдвое больше людей, чем мест в зарешеченном отсеке, воды не дают, в туалет не пускают. После доставки в УВД держат в холодном автобусе часами. Защитники сплошь и рядом не допускаются, обязательный звонок близким не разрешается. В камерах, не предназначенных для длительного содержания, задержанные проводят до 48 часов и более.

Людмила Алексеева и Станислав Кучер говорили об атмосфере ненависти, захлестнувшей страну.

Президенту нужно было чем-то сбить эту волну, и тут подвернулся подходящий повод. Председатель совета Российского общественного института избирательного права, член Центризбиркома Игорь Борисов поднял удивительную тему: оказывается, изображениями наших граждан, снятых на избирательных участках, манипулируют враги:

По нашим данным, я делал запросы в соответствующие организации, обратите внимание: 950 тысяч просмотров от 10 сентября - практически миллион - было инициировано с IP-адресов из-за рубежа. Вопрос: для чего такое количество интересантов смотрит наши выборы и проводит видеозапись фактически образа человека и как он дальше будет использоваться с учетом тех технологий, которые сегодня существуют? То есть лично я озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках, и непонятно, как и для каких целей они там будут находиться.

Уж не втыкают ли иностранные маги и чернокнижники иголки в образы дорогих сограждан?

Вот на этот взволнованный монолог президент и ответил:

Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально...

Прием сработал: никто не обсуждает заседание Совета по правам человека. Говорят исключительно про биоматериал.

На Руси в холерные бунты первым долгом шли убивать чужеземных лекарей. Страшилка про биоматериал сродни россказням про похищение коварными иностранцами органов для пересадки: поехал человек за границу отдыхать, пришел на пляж, лег на песочек, уснул, просыпается - у него шов на животе и почки не хватает. А теперь вот генное оружие. И опять иностранцы. Корежит их от того, что Россия велика, сильна и прекрасна.