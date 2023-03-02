Девять лет назад Россия напала на Украину. Начало оккупации Крыма датируется 20 февраля. 1 марта Совет Федерации задним числом разрешил Путину использовать войска на украинской территории. На следующий день сотни москвичей вышли в центр города с протестом.







В Петербурге антивоенную акцию сорвали провокаторы.







В тот же день в Москве было организовано шествие в поддержку аннексии. Страну уже захлестывала мощная волна крымнашизма.







4 марта у здания Минобороны состоялся новый антивоенный сход. Снова были жесткие задержания и административные аресты.







15 марта в Москве пройдет по-настоящему массовая акция против войны с Украиной. Следующий "Марш мира", уже не такой массовый, состоится в сентябре. После этого протесты сойдут на нет.