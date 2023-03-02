О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani2.appspot.com/War/m.287387.html
Также: Война, Акции протеста, Украина, Общество, Россия, Европа, Политика, Мир

статья Из архива: 2 марта 2014 года

02.03.2023

Девять лет назад Россия напала на Украину. Начало оккупации Крыма датируется 20 февраля. 1 марта Совет Федерации задним числом разрешил Путину использовать войска на украинской территории. На следующий день сотни москвичей вышли в центр города с протестом.



В Петербурге антивоенную акцию сорвали провокаторы.



В тот же день в Москве было организовано шествие в поддержку аннексии. Страну уже захлестывала мощная волна крымнашизма.



4 марта у здания Минобороны состоялся новый антивоенный сход. Снова были жесткие задержания и административные аресты.



15 марта в Москве пройдет по-настоящему массовая акция против войны с Украиной. Следующий "Марш мира", уже не такой массовый, состоится в сентябре. После этого протесты сойдут на нет.

Оставить комментарий Обсудить
02.03.2023
в блоге Блоги
4891
Ольга Карач 02.03.2014
в блоге К русским матерям
12
Лев Рубинштейн 01.03.2014
в блоге Простите нас, украинцы
59
Александр Скобов 01.03.2014
в блоге Пора воевать
статья Статьи по теме
Военный у здания ВС Крыма. Фото: А.Стенин/РИА Новости

КРЫМСКАЯ ВОЙНА. 1 МАРТА

01.03.2014

Военное вторжение в Крым началось. Переброска войск на полуостров идет полным ходом. Ввести "ограниченный контингент" вооруженных сил России на Украину президенту Владимиру Путину единогласно разрешил Совет Федерации. Воздержаться от эскалации насилия Москву призывали власти Украины и лидеры мировых держав. Хроника 1 марта.

Вооруженные люди у здания аэропорта Симферополя, 28.02.2014. Фото: А.Стенин/РИА Новости

УКРАИНА. 28 ФЕВРАЛЯ

28.02.2014

Украинские власти заявляют о российской военной агрессии. В Крыму происходят передвижения российских военных и силовые захваты ключевых объектов. Полуостров фактически блокирован: воздушное пространство закрыто, не работают телефоны и интернет. Хроника событий 28 февраля.
Лидер крымских татар Рефат Чубаров и лидер "Русского Единства" Сергей Аксенов у Верховной рады. Фото Т.Литвиненко/РИА "Новости"

КРЫМ. 27 ФЕВРАЛЯ

27.02.2014

Верховная рада и кабмин Крыма захвачены вооруженными людьми в форме без опознавательных знаков. Прокуратура квалифицировала захват как теракт. Под дулами автоматов прошла внеочередная сессия парламента Крыма, постановившая провести 25 мая референдум о статусе автономии. НАТО предупреждает Россию о недопустимости вмешательства. Хроника четверга.
Лев Рубинштейн. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру

Кому война

Лев Рубинштейн, 03.03.2014

И в полном соответствии с этой логикой, с этим незыблемым порядком вещей ничуть не должно никого изумлять, что собрания граждан под антивоенными лозунгами признаются незаконными и довольно грубо пресекаются, а бюджетные шествия с пресловутыми ленточками и призывами типа "Танки на Киев!" не только поощряются, но и организовываются властью.
Владимир Абаринов

Ничего крыминального

Владимир Абаринов, 03.03.2014

После длинного предисловия Керри повторил про "серьезные последствия" для торговли, инвестиций, активов, лишение права на въезд. "Готовы ли Соединенные Штаты ввести санкции, если Россия не отступит?" - спросил Стефанопулос. Но получил в ответ лишь новую порцию красноречия. По всей видимости, к торговым и экономическим санкциям против России Америка не готова.
Борис Соколов

Родом из судетства

Борис Соколов, 03.03.2014

Как и в случае с Австрией, преступление Гитлера состояло не в том, что он оккупировал и аннексировал территорию против воли ее населения, а в том, что он сделал это с явным нарушением международного права, с помощью угрозы войны и подрывной деятельности против Чехословакии. Ровно тем же занимается Путин в Крыму, да и по всей Украине, стремясь дестабилизировать новое правительство.
новость Новости по теме
04.03.2014 В Москве задержаны десятки участников антивоенного схода →
02.03.2014 Путинисты провели массовое шествие в поддержку вторжения в Крым →
02.03.2014 В Петербурге задержаны участники антивоенного народного схода →
02.03.2014 Антивоенные акции в Москве: более 360 задержанных →

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах