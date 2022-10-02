Все журналисты, работающие сейчас на Харьковщине, стараются попасть в Изюм. Он на слуху из-за массовых захоронений. А вокруг еще сотни сел и поселков с тысячами нерассказанных историй.



Иногда мы находим истории со счастливым финалом, как у фотографа Александра Гарагатого, который провел сто дней в плену, но выжил и не сломался. Его подвиг оценили. Неравнодушные украинцы прислали ему фотоаппарат и компьютер вместо отнятых захватчиками.







Иногда это истории с открытым финалом: бывший шахтер Александр Озерянский, бежавший в 2014 году из Донецка и ставший успешным фермером под Изюмом, был схвачен оккупантами в апреле и пропал без вести. Его жена Анна верит, что он жив. Ждет и надеется.







На днях мы случайно нашли могилу в селе Чистоводовка, где похоронены двое мужчин: Лазаренко В.В., 1982 г.р., и Никаноров В.А., 1990 г.р. Люди, которые их хоронили, как раз в этот день пасли коров, добраться до них было невозможно, а связи в селе нет, поэтому всех подробностей мы не узнали. Но кое-что рассказали местные жители. Мужчины были найдены со следами пыток: с кровоподтеками и синяками, завязанными за спиной руками, перебитыми (предположительно молотком) пальцами, у одного была раздавлена голова, словно ее переехали танком.









Валерий Никаноров



Информацию о Валерии Никанорове удалось найти и сообщить его друзьям. Днепрянин, лингвист по образованию, формально непригодный для службы в армии, осенью 2014 года он пошел на фронт добровольцем, воевал в составе батальона "Донбасс", был оператором зенитной установки. 24 февраля этого года он снова встал в очередь добровольцев к военкомату. Друзья описывают его как "веселого, доброго, позитивного, с кучей планов на будущее".



"Мое представление о войне сформировано кинематографом. На меня сильно повлияли советские фильмы с их нарративом защиты родины. Просто за поребриком они это поняли так, что нужно себе выдумать фашистов, чтобы с ними воевать, а я сделал другой вывод: у тебя есть страна, и если на нее напали, ее нужно защитить", - говорил Никаноров в одном из интервью.



Мужчина, похороненный вместе с Валерием Никаноровым, - Владимир Лазаренко, тоже днепрянин, выпускник Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. О нем пока известно меньше.



Оба они пропали в марте этого года. Родные и близкие надеялись до конца, что Валерий и Владимир оказались в плену. Увы, оказаться в российском плену - не значит выжить.





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