Выдвинув свой эпический бандитский ультиматум, Москва нагнетает напряжение с каждым днем: группировка у украинских границ становится все внушительнее, Шойгу заявляет, что американцы с целью провокации завезли в Донбасс опасные химикаты, а Путин и российский МИД (устами Рябкова, Грушко и Гаврилова) угрожают Западу "военным ответом", "адекватными военно-техническими мерами" в случае отказа выполнить российские требования.

Мало того, что эти требования заведомо неприемлемы, а переговорный процесс Москва сознательно заблокировала, нарушив все правила дипломатического взаимодействия, - "долгосрочные юридически обязывающие гарантии", которых добивается Путин, сам он заранее объявил ничтожными. "Ну мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны", - заявил он во вторник на коллегии Минобороны.

В довершение надругательства над любыми международными договоренностями Рябков заявил, что все гарантии безопасности, предоставленные Украине по Будапештскому меморандуму 1994 года, "обеспечены и соблюдены".

Путин требует от США письменных гарантий, которые заранее объявил ничтожными. Что касается гарантий безопасности Украины, то они, по утверждению МИДа, "обеспечены Будапештским меморандумом и соблюдены". Отличная основа для переговоров! pic.twitter.com/EzbHnv2Gh6 — Грани.Ру (@GraniTweet) December 21, 2021

В ситуации зашкаливающего кремлевского хамства и шантажа любые контакты по поводу "гарантий безопасности" выглядят как уступка Москве. Пока речь идет о российско-американских телефонных переговорах на уровне президентских помощников. Юрий Ушаков в понедельник вновь созвонился с американским коллегой Джейком Салливаном. Американская сторона подтвердила готовность к дипломатическим контактам, в том числе двусторонним. При этом подчеркивается, что любой диалог "будет тесно координироваться с европейскими союзниками и партнерами". Вашингтон повторяет: право суверенных государств выбирать партнеров и союзников - ключевой принцип европейской безопасности, "отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 членов альянса". Столь же твердо высказалась министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Литву (первая страна, которую она посетила в новой должности): Россия не может диктовать Альянсу его политику. Нейтральные страны Европы тоже не приемлют никаких "российских сфер влияния" на континенте и запретов на членство в НАТО. "Мы не собираемся вступать в НАТО ни сейчас, ни позже, но это сугубо шведское решение, которое больше никого не касается", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

По мнению бывшего американского дипломата Дэниела Фрида, американская администрация после небольших колебаний выработала консолидированный курс: "честная дипломатия, военная помощь Украине и варианты санкций - при солидарности Запада". По информации Фрида, не последнюю роль сыграла позиция стран "бухарестской девятки" (Байден встречался с их лидерами на прошлой неделе).

Чего на самом деле добивается Путин, до предела повышая градус конфронтации? Для большинства независимых комментаторов новые агрессивные авантюры Кремля неотделимы от проблемы престолонаследия и "транзита" власти и собственности.