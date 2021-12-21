Эффект зарвавшейся бомбы
Выдвинув свой эпический бандитский ультиматум, Москва нагнетает напряжение с каждым днем: группировка у украинских границ становится все внушительнее, Шойгу заявляет, что американцы с целью провокации завезли в Донбасс опасные химикаты, а Путин и российский МИД (устами Рябкова, Грушко и Гаврилова) угрожают Западу "военным ответом", "адекватными военно-техническими мерами" в случае отказа выполнить российские требования.
Мало того, что эти требования заведомо неприемлемы, а переговорный процесс Москва сознательно заблокировала, нарушив все правила дипломатического взаимодействия, - "долгосрочные юридически обязывающие гарантии", которых добивается Путин, сам он заранее объявил ничтожными. "Ну мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны", - заявил он во вторник на коллегии Минобороны.
В довершение надругательства над любыми международными договоренностями Рябков заявил, что все гарантии безопасности, предоставленные Украине по Будапештскому меморандуму 1994 года, "обеспечены и соблюдены".
Путин требует от США письменных гарантий, которые заранее объявил ничтожными. Что касается гарантий безопасности Украины, то они, по утверждению МИДа, "обеспечены Будапештским меморандумом и соблюдены". Отличная основа для переговоров! pic.twitter.com/EzbHnv2Gh6— Грани.Ру (@GraniTweet) December 21, 2021
В ситуации зашкаливающего кремлевского хамства и шантажа любые контакты по поводу "гарантий безопасности" выглядят как уступка Москве. Пока речь идет о российско-американских телефонных переговорах на уровне президентских помощников. Юрий Ушаков в понедельник вновь созвонился с американским коллегой Джейком Салливаном. Американская сторона подтвердила готовность к дипломатическим контактам, в том числе двусторонним. При этом подчеркивается, что любой диалог "будет тесно координироваться с европейскими союзниками и партнерами". Вашингтон повторяет: право суверенных государств выбирать партнеров и союзников - ключевой принцип европейской безопасности, "отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 членов альянса". Столь же твердо высказалась министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Литву (первая страна, которую она посетила в новой должности): Россия не может диктовать Альянсу его политику. Нейтральные страны Европы тоже не приемлют никаких "российских сфер влияния" на континенте и запретов на членство в НАТО. "Мы не собираемся вступать в НАТО ни сейчас, ни позже, но это сугубо шведское решение, которое больше никого не касается", - заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
По мнению бывшего американского дипломата Дэниела Фрида, американская администрация после небольших колебаний выработала консолидированный курс: "честная дипломатия, военная помощь Украине и варианты санкций - при солидарности Запада". По информации Фрида, не последнюю роль сыграла позиция стран "бухарестской девятки" (Байден встречался с их лидерами на прошлой неделе).
Чего на самом деле добивается Путин, до предела повышая градус конфронтации? Для большинства независимых комментаторов новые агрессивные авантюры Кремля неотделимы от проблемы престолонаследия и "транзита" власти и собственности.
Александр Хоц, публицист
Со временем становится яснее, к чему режим затеял громыхание военными железками возле границ с Украиной. Дело не только в страхе перед "расширением НАТО" и борьбе за сферу имперского влияния, как сначала казалось.
Путинский "проект договора" с коллективным Западом - более глубокий документ экзистенциального характера, отражающий страх режима перед логикой Истории, которая естественно толкает Россию по пути европейского развития и слома диктатуры.
...По сути, весь проект "договора" с Западом - это отчаянный крик с призывом "остановить Историю", заморозить распад "путинизма" по причинам его внутренней порочности. Это попытка сделать вид, что причиной провалов "социального строя" является влияние Запада и поддержка Навального - как это было в СССР, который искал причину деградации в диссидентах, "антисоветской агитации" и "западной пропаганде". Хотя все было намного проще: режим осточертел - потому и рухнул.
https://www.facebook.com/alexandr.hotz/posts/2266153933524273
Леонид Волков, соратник Алексея Навального
Одним документом МИД России (а на самом деле Путин) предлагает одновременно повторить и мюнхенский сговор 1938 года, и пакт Молотова-Риббентропа 1939 года... Ни гитлеровской военной машины, ни его экономических ресурсов, ни реальной готовности воевать, ни идеологии при этом у Путина нет, он блефует и шантажирует Запад совершенно откровенно с голой задницей. Разумеется, его сегодняшние "предложения" никто не будет даже читать: невозможно себе представить, чтобы какие-то из оскорбительных требований, которые предполагают отказ от суверенитета доброго десятка европейских стран, были предметом серьезного рассмотрения. Следовательно, нас ждет очередной виток оголтелой PR-войны, когда Путин через всех своих сергеевлавровых и маргаритсимоньян будет орать: "Мы им предложили мир, а они отказываются и пихают нас к войне".
Проблема в том, что когда гопник распаляет себя трэш-толком, сыпя все более и более грязными угрозами, он в какой-то момент зачастую теряет контроль и действительно бьет - даже если бить исходно и не собирался, а просто хотел отжать бумажник.
Александр Скобов, историк, публицист
По-видимому, в Кремле уже принято решение о сворачивании связей со странами Свободного мира. Не только экономических, но и всех прочих. В том числе и информационных. То есть взят курс на реализацию всевозможных проектов "Крепость Россия". На превращение России в Северную Корею. До сих пор сравнения с Северной Кореей представлялись все же преувеличением. Но сегодня они таковыми уже не кажутся.
Это будут очень глубокие и болезненные изменения во всем укладе современной жизни. И, конечно, для столь резких изменений нужен очень увесистый повод. Вот Кремль и ищет такой повод. Возможно, в его сценарий входит и "маленькая войнушка в Украине". То есть им кажется, что она будет маленькой. К глобальному военному столкновению с НАТО не приведет, но пойти на разрыв экономических связей страны Запада заставит. А там можно говорить, что это они первые все связи стали рушить. И перекрыть интернет.
https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/4843529162374925
Глеб Морев, литературовед, журналист
Разговоры об «идейной» подкладке происходящей эскалации — стремлении к воссозданию СССР — кажутся смехотворными. Основной целью Путина, объективно подходящего к завершению цикла своего политического и физического существования, является закрепление результатов 20-летнего пребывания у власти.
...Пример Ирана показывает российской власти, что и в состоянии мирового изгоя существовать вполне можно - и даже наращивать потенциал ядерного оружия.
...Очень легко вообразить, что будет с империями Ротенбергов, Ковальчуков, Чемезова, Тимченко, Сечина и пр. при не контролируемой ими же передаче политической власти. Так же не хочется, чтобы период "стабильности" оказался ограничен периодом физического существования патрона - в этом случае выйдет, что, как говорила моя бабушка, "копили на золотой гроб".
Отсюда - сегодняшняя подготовка через срыв переговоров к эскалации с последующим превращением в осажденную крепость, внутри которой легко контролируются все связанные с транзитом власти процессы.
https://www.facebook.com/gleb.a.morev/posts/5373222979357726
Константин Эггерт, международный обозреватель
Таким языком Москва не говорила с Западом едва ли не со времен Карибского кризиса 1962 года.
...Последним обитателем Кремля, обладавшим такой властью, был Сталин. Эта власть не может быть мирной по определению.
...Отвести войска от украинских границ просто так, по результатам видеосаммита с Байденом, ради каких-то заседаний каких-то "рабочих групп" теоретически можно, но практически - нет. Хорошо бы, конечно, добиться выполнения всех требований без войны. Но если не получится, то почему бы не прибегнуть к силе? Тем более если вокруг, как кажется, одни беспомощные Рузвельты и - ни одного Черчилля. Вдобавок у нынешней российской власти в дополнение к танкам есть еще и "Газпром" (которого у Сталина не было).
Логика путинского ультиматума предполагает, что хотя бы часть требований должна быть исполнена. Иначе российское начальство будет выглядеть бессильным и несерьезным. А этого допустить совершенно невозможно. Да и жители России, если верить социологам, с мыслью о войне заранее свыклись. Этот факт, вполне возможно, станет решающим - когда в Кремле наступит время решать.
https://www.dw.com/ru/pochemu-kreml-vedet-delo-k-novoj-vojne/a-60186152