В Русских домах (центрах Россотрудничества) по всему миру будут показывать фильм "Ополченочка".

Премьера этого лугандонского блокбастера о женщинах-танкистках должна была с помпой пройти 9 мая 2019 года. Но вот незадача - прототип главной героини, легендарный командир танкового экипажа Светлана Дрюк с позывным Ветерок, влюбившись во вражеского разведчика, перешла на сторону Украины: отпросилась на лечение, бежала через Молдову в Киев, а потом СБУ вывезла ее детей из Донецка. И за два месяца до московской премьеры фильма украинцы выпускают интервью с перебежчицей.

Это, конечно, слегка нарушило планы спонсоров и создателей "Ополченочки". Но не пропадать же добру. Утерлись, обтекли - и два года спустя шедевр студии "Лугафильм" снова рвется на экраны. О Свете Ветерок больше ни слова, устроили "общественный просмотр" в ОНФ, замутили скандал с отменой показа в Центральном доме кино. И вот теперь Примаков-внук позаботился о том, чтобы "правду о Донбассе" узнали во всем мире.

Одновременно выпущен пригожинский фильм "Турист" о добрых российских наемниках в ЦАР.



Кадр из фильма "Ополченочка"