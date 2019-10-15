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Турецкие военные с 9 октября в ходе операции "Источник мира" убили 595 курдских ополченцев на севере Сирии, сообщает турецкое Минобороны. По состоянию на 12 октября тяжелые бои велись за город Рас-эль-Айн; по утверждению турецкой стороны, он уже захвачен. Кроме того, утверждает Анкара, сирийские оппозиционные отряды, союзные Турции, взяли под свой контроль важные дороги в 30 километрах от границы и захватили более 10 деревень.
В ночь на 14 октября руководители курдской автономии заключили соглашение с сирийскими властями. В итоге войска диктатора Башара Асада заняли два крупнейших города региона - Ракку и Манбидж, а также крупнейшую электростанцию в Сирии в районе города Табка. Кроме того, сирийская армия зашла в город Тель-Тамер на стратегически важном шоссе M4, пролегающем с востока на запад примерно в 30 километрах от границы с Турцией.
По некоторым данным, соглашение между Дамаском и курдами предусматривает роспуск арабо-курдского альянса SDF (Сирийские демократические силы), все курдские военные отряды при этом могут войти в 5-й ударный корпус сирийской армии, находящийся под непосредственным контролем России. При этом в новой сирийской конституции будет гарантирована автономия курдов.
Военные действия на севере Сирии создают угрозу освобождения боевиков "Исламского государства", которые содержатся в тюрьмах на курдской территории, а также членов их семей, которых держат в специальных лагерях. Там держат около 2 тысяч иностранных боевиков. Из лагеря Айн-Исса, по заявлению курдской администрации, уже сбежали 785 сторонников ИГ.
Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что США не будут вмешиваться в ситуацию на севере Сирии. Однако во вторник он выступил с заявлением, осуждающим турецкое наступление: по его словам, оно подвергает опасности гражданское население, угрожает миру, безопасности и стабильности в регионе, вызывает гуманитарный кризис и создает условия для военных преступлений.
После заявления Трампа американский Минфин ввел санкции против двух турецких министерств - обороны и энергетики, а также в отношении трех министров - главы Минобороны Хулуси Анкары, руководителя МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.
В понедельник министры иностранных дел ЕС единогласно осудили действия Турции в Сирии. "Мы считаем неправильным то, что делает Турция", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Франция и Германия прекратили поставки оружия в Турцию.
Аналитики единодушны: происходящее коренным образом меняет военно-политический расклад в Сирии, и главным бенефициаром этих изменений будет Владимир Путин.
Аллан Каваль, спецкор газеты Le Monde:
Нет сомнений в том, что Россия играет центральную роль в предстоящем выстраивании отношений между курдскими формированиями и режимом Башара Асада. Тем не менее Россия не может рассориться с Анкарой. Сохранить хорошие отношения с Турцией, не срывать ее планы - это позволит Москве еще сильнее вбить клин между Анкарой и ее партнерами по НАТО.
Вассим Наср, журналист France 24:
Именно Путин разруливает эту ситуацию, как было уже не раз. Вспомним, что потеря Алеппо сирийской оппозицией в 2016 году была согласована между Путиным, Эрдоганом и Тегераном... Теперь Эрдоган, возможно, получит свой пояс безопасности (на севере Сирии. - Ред.); Дамаск хочет возвращения курдов, хочет вернуть сельскохозяйственные угодья и нефтяные месторождения; Иран хочет остаться в восточной части Сирии. А России в итоге удалось вытолкать Запад из-за отсутствия у него стратегии. То есть сегодня Эрдоган в Сирии работает на Путина... Я не думаю, что будет полномасштабное столкновение армий Сирии и Турции... Потому что царь (Путин. - Ред.) дергает за ниточки в этой истории.
Хассан Хассан, специалист по Сирии, сотрудник Центра глобальной политики (США):
Для сирийского режима и России уход американцев - большое достижение. Это произошло в одночасье - всё, ушли. Их больше не волнует, что будет дальше... Это конец или начало конца курдского проекта в Сирии... Вы (американцы. - Ред.) не просто ушли, вы ведь пять лет фактически воевали (с ИГ. - Ред.) за него (Асада и его российских и иранских союзников. - Ред.).
Филипп Жели, обозреватель газеты Le Figaro:
Этот жалкий уход американцев, намеченный Бараком Обамой и безо всякого стыда ускоренный Дональдом Трампом, приведет к примирению между Дамаском и Анкарой, скрепленному Москвой. За это заплатят курды, поскольку Асад гарантирует Эрдогану, что покончит с их надеждами на автономию в обмен на прекращение турецкого наступления.
Турецкая армия проводит на севере Сирии масштабную операцию против курдского ополчения. США фактически бросили курдов на произвол судьбы, сопровождая предательство высокопарными обещаниями сохранить верность своим военным союзникам. Президент Дональд Трамп заявил, что курды "не помогли нам во Второй мировой войне, например в Нормандии". При этом он угрожает обрушить турецкую экономику санкциями. Комментарий Александра Подрабинека.