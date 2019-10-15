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Турецкие военные с 9 октября в ходе операции "Источник мира" убили 595 курдских ополченцев на севере Сирии, сообщает турецкое Минобороны. По состоянию на 12 октября тяжелые бои велись за город Рас-эль-Айн; по утверждению турецкой стороны, он уже захвачен. Кроме того, утверждает Анкара, сирийские оппозиционные отряды, союзные Турции, взяли под свой контроль важные дороги в 30 километрах от границы и захватили более 10 деревень.

В ночь на 14 октября руководители курдской автономии заключили соглашение с сирийскими властями. В итоге войска диктатора Башара Асада заняли два крупнейших города региона - Ракку и Манбидж, а также крупнейшую электростанцию в Сирии в районе города Табка. Кроме того, сирийская армия зашла в город Тель-Тамер на стратегически важном шоссе M4, пролегающем с востока на запад примерно в 30 километрах от границы с Турцией.

По некоторым данным, соглашение между Дамаском и курдами предусматривает роспуск арабо-курдского альянса SDF (Сирийские демократические силы), все курдские военные отряды при этом могут войти в 5-й ударный корпус сирийской армии, находящийся под непосредственным контролем России. При этом в новой сирийской конституции будет гарантирована автономия курдов.

Военные действия на севере Сирии создают угрозу освобождения боевиков "Исламского государства", которые содержатся в тюрьмах на курдской территории, а также членов их семей, которых держат в специальных лагерях. Там держат около 2 тысяч иностранных боевиков. Из лагеря Айн-Исса, по заявлению курдской администрации, уже сбежали 785 сторонников ИГ.

Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что США не будут вмешиваться в ситуацию на севере Сирии. Однако во вторник он выступил с заявлением, осуждающим турецкое наступление: по его словам, оно подвергает опасности гражданское население, угрожает миру, безопасности и стабильности в регионе, вызывает гуманитарный кризис и создает условия для военных преступлений.

После заявления Трампа американский Минфин ввел санкции против двух турецких министерств - обороны и энергетики, а также в отношении трех министров - главы Минобороны Хулуси Анкары, руководителя МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

В понедельник министры иностранных дел ЕС единогласно осудили действия Турции в Сирии. "Мы считаем неправильным то, что делает Турция", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Франция и Германия прекратили поставки оружия в Турцию.

Аналитики единодушны: происходящее коренным образом меняет военно-политический расклад в Сирии, и главным бенефициаром этих изменений будет Владимир Путин.

Аллан Каваль, спецкор газеты Le Monde:

Нет сомнений в том, что Россия играет центральную роль в предстоящем выстраивании отношений между курдскими формированиями и режимом Башара Асада. Тем не менее Россия не может рассориться с Анкарой. Сохранить хорошие отношения с Турцией, не срывать ее планы - это позволит Москве еще сильнее вбить клин между Анкарой и ее партнерами по НАТО.

Вассим Наср, журналист France 24:

Именно Путин разруливает эту ситуацию, как было уже не раз. Вспомним, что потеря Алеппо сирийской оппозицией в 2016 году была согласована между Путиным, Эрдоганом и Тегераном... Теперь Эрдоган, возможно, получит свой пояс безопасности (на севере Сирии. - Ред.); Дамаск хочет возвращения курдов, хочет вернуть сельскохозяйственные угодья и нефтяные месторождения; Иран хочет остаться в восточной части Сирии. А России в итоге удалось вытолкать Запад из-за отсутствия у него стратегии. То есть сегодня Эрдоган в Сирии работает на Путина... Я не думаю, что будет полномасштабное столкновение армий Сирии и Турции... Потому что царь (Путин. - Ред.) дергает за ниточки в этой истории.

Хассан Хассан, специалист по Сирии, сотрудник Центра глобальной политики (США):

Для сирийского режима и России уход американцев - большое достижение. Это произошло в одночасье - всё, ушли. Их больше не волнует, что будет дальше... Это конец или начало конца курдского проекта в Сирии... Вы (американцы. - Ред.) не просто ушли, вы ведь пять лет фактически воевали (с ИГ. - Ред.) за него (Асада и его российских и иранских союзников. - Ред.).

Филипп Жели, обозреватель газеты Le Figaro:

Этот жалкий уход американцев, намеченный Бараком Обамой и безо всякого стыда ускоренный Дональдом Трампом, приведет к примирению между Дамаском и Анкарой, скрепленному Москвой. За это заплатят курды, поскольку Асад гарантирует Эрдогану, что покончит с их надеждами на автономию в обмен на прекращение турецкого наступления.