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Также: Ближний Восток, Война, США, Мир, Политика | Персоны: Александр Подрабинек, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп

статья Преданы на земле

Александр Подрабинек, 10.10.2019
Женщины в армии Курдистана. Фото: Flickr/Kurdishstruggle
Женщины в армии Курдистана. Фото: Flickr/Kurdishstruggle
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В среду началась масштабная операция турецкой армии на севере Сирии. Совместно с турецкими военными курдскому ополчению противостоит оппозиционная Сирийская национальная армия. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, операция должна привести к созданию "безопасной зоны", что позволит сирийским беженцам вернуться в свои дома. В четверг Минобороны Турции отчиталось о нанесении ударов по 181 объекту в первый день операции.

Президент Дональд Трамп заявил, что курды "не помогли нам во Второй мировой войне, например в Нормандии". При этом он угрожает обрушить турецкую экономику санкциями.

Диктаторские режимы любят давать светлые имена своим темным делишкам. Российская агрессия против Грузии в 2008 году называлась "принуждением к миру", а нынешняя военная операция Турции против курдов именуется "Источником мира". Совсем в духе антиутопии Оруэлла "1984", где военное ведомство называется "министерством мира", а служба госбезопасности - "министерством любви".

9 октября турецкая армия начала на севере Сирии масштабное наступление против сирийских курдов с использованием авиации и наземных войск. Уже есть погибшие и раненые. Международное возмущение остановить Реджепа Тайипа Эрдогана не может. Это "Путин 2.0", который использует маленькую победоносную войну для укрепления режима своей личной власти. Разумеется, военные возможности курдского ополчения, противостоявшего диктатуре Башара Асада, не идут ни в какое сравнение с военной мощью турецкой армии. Курдам ждать помощи неоткуда. США фактически бросили их на произвол судьбы, сопровождая предательство высокопарными обещаниями сохранить верность своим военным союзникам.

Конечно, президент США Дональд Трамп в своей обычной манере потрясает кулаками и угрожает обложить Турцию санкциями и разрушить ее экономику, если Эрдоган не "проведет операцию настолько гуманно, насколько это возможно". На самом деле это звучит как индульгенция Эрдогану, и турецкий президент именно так это и понимает. "Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда выводятся войска, демонстрирует истинные намерения", – так прокомментировал Эрдоган вывод американских войск из Сирии и грозные предупреждения Трампа.

Все всё понимают. Никакие экономические санкции не способны остановить экспансионистскую политику диктаторских режимов. Мир имел возможность убедиться в этом множество раз. Эти санкции - что против Китая за Тяньаньмэнь, что против России за Крым, что готовящиеся сейчас против Турции - пыль в глаза своей и международной общественности. Еще одна попытка западных политиков убедить своих избирателей, что избранные народом лидеры действуют принципиально, последовательно и в интересах мира. Надо признать, попытки эти небезуспешны, многие верят в высокую эффективность таких мер. На самом деле санкции доставляют диктатурам некоторые неприятности, но не настолько серьезные, чтобы они отказывались из-за этого от своих хищных намерений. И это можно наблюдать каждый день, если не благодушествовать и не выдавать желаемое за действительное.

А пока несчастный 40-миллионный курдский народ, лишенный своей родины, гонимый и преданный всем прогрессивным человечеством, подвергается новым жестоким испытаниям, которые еще неизвестно чем закончатся.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Александр Подрабинек, 10.10.2019
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