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В Чечне в ночь на воскресенье группа граждан напала на пост полиции близ аула Рошни-Чу Урус-Мартановского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

По информации Life, инцидент произошел около 2:10. На посту находились четверо полицейских. Точное число нападавших не установлено.

В ходе короткого боя, передает издание, погибли двое участников атаки - 36-летний Ахмед Чахкиев и 31-летний Адам Цуцаев. При одном из убитых, как утверждается, найден пистолет Макарова.

Со стороны силовиков жертв нет. Один из полицейских, Шаип Д., получил сотрясение мозга от взрыва самодельной бомбы.

Сразу после нападения кадыровцы ввели планы "Гроза-1" и "Ураган-1", но к вечеру, когда информация попала в СМИ, эти планы уже были отменены.