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Водитель совершил наезд на полицейского на блокпосту ГИБДД в селе Яндаре Назрановского района Ингушетии, передает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Затем он вышел из машины и ранил ножом еще двоих правоохранителей, после чего был застрелен.

Пострадавших госпитализировали в больницу в Назрани. Одного силовика поместили в реанимацию, состояние еще одного оценивают как тяжелое, пострадавший при наезде попал в травматологию.

Как сообщается, нападавший был один. Это 20-летний житель Карубалака Магомет Мизиев. Ранее агенство сообщало, будто бы участников атаки было двое, и один из них был серьезно ранен и госпитализирован.

В мае несколько вооруженных боевиков напали на пост ДПС в ингушском Маголбеке. Пострадал полицейский, двое нападавших были убиты.

В марте прошлого года в ФСБ заявили, что во всех населенных пунктах Ингушетии решением оперативного штаба снят режим контртеррористической операции. "Данное решение было принято в связи с отсутствием террористических угроз в населенных пунктах, - сказал представитель ФСБ. - Режим КТО введен только на части приграничных территорий в горно-лесистой местности. Режим КТО в населенных пунктах, действовавший ранее, отменен".

Режим КТО сохранялся до последнего времени в некоторых населенных пунктах Назрановского и Сунженского районов. Как отметили в ФСБ, впервые за последние 10 лет в Ингушетии нет населенного пункта, где действует режим КТО.