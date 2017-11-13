О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.265598.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.265598.html
Также: Европа, Россия, Право, Криминал, Террор, Полиция, Спецслужбы, Дети, Мир, Политика, Общество, Происшествия | Персоны: Кирилл Коротеев

новость В ЕСПЧ поступила жалоба в связи с убийством дагестанских пастухов Гасангусеновых

13.11.2017
Гасангусейн и Наби Гасангусеновы. Источник: islamnews.ru
Гасангусейн и Наби Гасангусеновы. Источник: islamnews.ru
Реклама

В ЕСПЧ поступила жалоба, направленная жителем аула Гоор-Хиндах Шамильского района Дагестана Муртазаали Гасангусеновым в связи с убийством силовиками двух его сыновей - 19-летнего Гасангусейна и 17-летнего Наби. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал", который совместно с Европейским центром прав человека (EHRAC) в Лондоне представляет интересы заявителя. Жалобу подготовили юристы Дарья Бахарева и Кирилл Коротеев.

Гасангусейн и Наби Гасангусеновы жили в Гоор-Хиндахе вместе с родителями, которые оба являются инвалидами. 23 августа 2016 года братья пасли скот в нескольких километрах от аула. Как отмечается, глава поселения ежегодно уведомляет полицию о том, где каждый пастух пасет скот.

В 21:32 Наби Гасангусенов позвонил матери, Патимат Алиевой, и сообщил, что вместе с братом возвращается домой. Однако домой молодые люди так и не пришли; на звонки они не отвечали.

В 6 утра 24 августа дядя братьев обнаружил их тела. Убитые лежали на земле рядом лицами вниз. Они были переодеты в чужие черные куртки с капюшонами и разуты. На спинах лежали автоматы, а рядом с телами - пластиковые тапки, армейские ботинки, также не принадлежавшие покойным, и рюкзаки. Пятна крови на земле были присыпаны песком.

Прибывшие полицейские намеревались забрать убитых для криминалистической экспертизы, однако возмущенные жители аула не отдали тела.

Согласно рапорту, который в день гибели Гасангусеновых составил и.о. начальника райотдела полиции Ибрагим Алиев, 23 августа в 2 километрах от Гоор-Хиндаха ФСБ совместно с полицией, в том числе с ЦПЭ, проводила некие оперативно-разыскные мероприятия. В 21:30 братья якобы обстреляли силовиков и были убиты ответным огнем.

Между тем в УФСБ по Дагестану на запрос "Новой газеты" ответили, что никаких мероприятий в этой местности 23 августа не проводили. Между тем региональное МВД предоставить пояснения затруднилось.

На другой день после убийства братьев СКР возбудил по факту якобы совершенного нападения на силовиков дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя) и части 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору). Дело было открыто против "неустановленных лиц" - покойные Гасангусеновы его фигурантами не стали. В этой связи родственников убитых и адвокатов Мурада и Шамиля Магомедовых, работающих по соглашению с "Мемориалом", к ознакомлению с материалами не допускали. В частности, их не ознакомили с протоколами допросов 19 свидетелей, хотя эти допросы были проведены именно по инициативе представителя семьи Гасангусеновых.

Адвокаты успели обжаловали отказ в суде. Лишь после этого следователь допустил их к ознакомлению с материалами.

До апреля нынешнего года СКР провел ряд экспертиз. Одна из них показала, что под ногтями и на волосах убитых нет следов продуктов выстрела, какие непременно обнаружились бы, если бы те действительно напали на силовиков с оружием. Из каких именно автоматов расстреляли братьев, также установлено не было. При этом СКР исследовал только 10 стволов, изъятых в райотделе полиции и региональном ЦПЭ; причастность ФСБ к убийству не проверялось. Между тем из 18 гильз, найденных на месте инцидента, лишь одна оказалась выпущена из автомата, оставленного на теле одного из покойных.

Между тем дела об убийстве братьев СКР несколько месяцев не возбуждал. В ответ на заявление отца покойных, поданное 31 января, следователь Сафаралиев пообещал провести доследственную проверку. Гасангусенов обжаловал бездействие чиновника, и 23 марта Советский райсуд Махачкалы обязал Сафаралиева в течение трех дней принять решение по заявлению. Верховный суд Дагестана подтвердил это решение, отклонив апелляции как самого следователя, так и прокурора.

Тем не менее решения по заявлению отца убитых Сафаралиев до сих пор не вынес, а с материалами доследственной проверки Гасангусенова не ознакомил.

В своей жалобе в ЕСПЧ Гасангусенов обвиняет Россию в нарушении статей 2 (право на жизнь), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. Нарушение последней из этих статей, поясняют юристы, состоит в том, что у родителей убитых не было возможности доказать их невиновность и тем защитить их доброе имя.

Оставить комментарий Обсудить
13.11.2017
новость Новости по теме
05.10.2017 Дагестан: убитые под Качалаем не нападали на силовиков, а были похищены →
02.10.2016 В районе Каспийска пропали пятеро жителей Дагестана →
28.06.2016 Машина, якобы взорванная в Дагестане, принадлежит похищенному жителю региона →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама


Выбор читателей
статья Анекдоты про Путина
статья Трамп ускользнул от Путина
Илья Мильштейн
в блоге Сечин и черная метка
383
новость RT признал себя агентом
Эмблема RT America
РЕКЛАМА
в блоге Ракетная клевета Америки
383
новость Замначальника зоны сел за пытки
Михаил Белоусов под конвоем. Фото: znak.com
новость Песков о негибкости американцев
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите АТЭС. Фото: kremlin.ru
новость Сечин не явился в суд
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость Новые показания Родченкова
Григорий Родченков. Кадр видео
новость Россию не пустят в Пхёнчхан
Хайо Зеппельт. Кадр ARD
в блоге По принципам Ивана III
383
новость Сенцов: ШИЗО на Ямале
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
новость Побег француза из России
Иоанн Барберо. Кадр интервью
новость Питер: условка за пост о беженцах
Анатолий Плешанов. Фото: пресс-служба суда
новость Месть за Russia Today
Госдума. Фото Граней.Ру
новость 26 марта: жалоба в ЕСПЧ
Эльвира Дмитриева. Фото с личной ФБ-страницы
новость ФСБ: Бахолдин воевал за Украину
Денис Бахолдин в пикете на Манежной. 2014 год
статья Бегство болотника
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Погиб Борис Ноткин
Борис Ноткин. Кадр Первого канала