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новость Беженец Эскерханов, признавшийся в гомосексуальности, извинился перед "руководством Чечни"

14.11.2017
Мовсар Эскерханов. Фото: time.com
Мовсар Эскерханов. Фото: time.com
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Живущий в Германии эмигрант Мовсар Эскерханов, который в конце сентября первым из уроженцев Чечни признался в гомосексуальности, выступил с извинениями перед "руководством Чечни". Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на анонс сюжета ГТРК "Грозный", опубликованный в Инстаграме телеканала.

Эскерханов обвинил журналистов Time, которые и выпустили статью с его признанием, в намерении опорочить чеченцев. По словам эмигранта, он пригласил журналистов, так как они обещали ему помочь с получением убежища в Германии, однако своего обещания журналисты не выполнили.

"Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили, - заявил Эскерханов. - Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе".

В свое оправдание эмигрант заявил, что на момент встречи с журналистами принимал препараты от эпилепсии. Теперь, заверил Эскерханов, он идет на поправку.

Публикация Time сопровождалась видеозаписью, в которой Эскерханов рассказывал о своей жизни в Чечне и в эмиграции. В Германию чеченец уехал еще в 2013 году, однако в убежище ему неоднократно отказывали.

"Голос постоянно выдавал, кто я, - объяснял Эскерханов мотивы эмиграции. - Слово "гей" для чеченца означает "животное", потому что для них это не человек. Если гей, у него там нет ни будущего, ни настоящего, ни прошедшего. 28 лет я страдал, молча страдал, принимал эти угрозы. Я не хочу скрывать лицо, пускай весь мир увидит мое лицо".

Эмигрант призвал гомосексуалов не бояться быть собой.

4 ноября ГТРК "Грозный" выпустила сюжет об Эскерханове, встретившись с семьей эмигранта, живущей в Ачхой-Мартане. В нем утверждалось, будто беженец "пустил по миру" приемных родителей, продав их дом и квартиру. Сестра эмигранта заявила: "Теперь, если он сошел с пути, он нам не нужен".

В этот же сюжет вошел комментарий психотерапевта, который заявил, что Эскерханов, "скорее всего, психопат". В обоснование своего вывода медик сослался на опубликованные эмигрантом видео, в которых тот в агрессивной форме обещает отомстить обидчикам, из-за которых ему пришлось уехать из Чечни.

В Европе помощь эмигранту оказывает директор Германо-кавказского общества Эккехард Мас. В беседе с Би-Би-Си он рассказал, что некоторое время назад к нему явился незнакомец, который, назвавшись журналистом из Чечни, попросил дать контакты Эскерханова. "Не уверен, что Мовсар хочет что-то делать для чеченского телевидения", - заметил Мас. Дать контакты эмигранта он отказался, однако пообещал передать Эскерханову просьбу о встрече. "О том, что они встретились, я не знал", - заключил общественник.

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14.11.2017
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