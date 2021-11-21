



Одна из самых болезненных проблем России - проблема исторической памяти. Это страна, находящаяся в постоянном ПТСР. Ее самой тяжелой психологической травмой является воспоминание о сталинском терроре, когда, по самым умеренным оценкам, около миллиона человек были казнены и пять миллионов отправлены в лагеря.



Анализ и осознание этого страшного опыта - непременное условие выздоровления нации, своего рода прививка от рецидивов тоталитаризма.



Общество "Мемориал", созданное во времена горбачевской демократизации Андреем Сахаровым, ставит перед собой именно эту задачу - колоссального масштаба и еще более колоссального значения: хранить память об эпохе государственном терроризма. Еще важнее задача, устремленная в будущее: пока мы поименно помним всех жертв и всех палачей, повторение трагедии невозможно.



По той же самой причине, только с прямо противоположными целями, нынешний российский режим не желает больше терпеть деятельность "Мемориала".





На митинге "Мемориала" в парке Горького 5 марта 1989 года. Фото Дмитрия Борко



Путинизм - это всесилие спецслужб, подчинивших себе все ветви власти. Прямые наследники и преемники системы, чья мощь строилась на страхе и затыкании ртов, снова запугивают и затыкают рты - без этого им у власти никак не удержаться.



Напоминание о сталинских чистках и бессудных судах неминуемо заставляет общество проводить параллели с современными арестами, сфабрикованными делами и бутафорскими судебными процессами. Размах нынешних репрессий пока еще не сравним с тем, что было при Сталине, но они стремительно набирают темп - и спотыкаются об общество "Мемориал", которое постоянно проводит раздражающие "силовиков" акции: устраивает дни памяти, развешивает на домах таблички "Последний адрес" с именами людей, которые были здесь арестованы. У "Мемориала" собрана огромная база данных с именами; работа не закончена, но там уже сейчас хранятся сведения о 3 миллионах репрессированных и 40 тысячах репрессировавших. Каждый человек может поискать там своих родственников - и часто находит. Это сильное чувство, заставляющее смотреть иначе и на историю, и на настоящее.



И вот терпение властей предержащих иссякло. Генеральная прокуратура Российской Федерации требует ликвидировать эту правозащитную организацию.



Если сейчас запретят "Мемориал", это станет своего рода чертой, после которой памятью будет монопольно управлять путинское государство. Скоро детей в школе станут учить, что Сталин был великий исторический деятель - почти такой же, как Владимир Путин, и что в великой России без вины никого никогда не наказывали.



Если у страны лоботомирована память, с нею можно делать все что угодно.



"Мемориал" сейчас очень нуждается в поддержке, в том числе международной.



Пожалуйста, не молчите.



