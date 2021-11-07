В России очередной управляемый всплеск мигрантофобии. Глава СК Александр Бастрыкин, на днях предложивший ввести геномную регистрацию для всех мигрантов, взял под контроль расследование драки в московских Новых Ватутинках. СМИ писали, что на двух мужчин с ребенком напали то ли "выходцы с Кавказа", то ли "уроженцы Казахстана". В итоге задержаны четверо азербайджанцев, трое из которых оказались гражданами России. Первоначальное им вменили групповое хулиганство, затем статью заменили на более тяжкую - покушение на убийство.

По этому поводу произошла резкая публичная перепалка между Рамзаном Кадыровым и Маргаритой Симоньян.

Главред RT в скандальном посте назвала "позорищем" поведение кавказцев в Москве. "Все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро (как проверяли меня, когда я понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад). И правильно сделают. Ибо неча", - написала Симоньян. "Вам покажут, кто в этом доме хозяин", - пригрозила она.

Кадыров обвинил Симоньян в искажении информации ради "хайпа". Он обрушился с критикой на СМИ, которые упоминают "кавказцев" в погоне за просмотрами, подрывая тем самым единство государства. "В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова, - пишет Кадыров. - К этому давно пора подключить спецслужбы. Зачинщиков и провокаторов нетрудно найти, но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство. Но это уже будет новый круг разжигания межнациональной розни между гражданами одной страны, и станет только хуже".

Симоньян, отвечая Кадырову, тоже упирала на угрозу развала государства: "Замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше - на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее. Когда-то мы из-за этого уже потеряли страну. Очень не хочется потерять еще раз".

Затем последовали примирительные заявления: Симоньян, в частности, похвалила главу Чечни за то, что тот "одному ему ведомыми способами выручает из украинского плена незнакомых ему русских журналистов". Кадыров, в свою очередь, дал понять, что инцидент исчерпан: стороны поговорили по телефону "спокойно и без обид", как и подобает "уроженцам Кавказа": "И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ - это прекрасный край".

Что произошло в Новых Ватутинках

Как заявляли в Следственном комитете, вечером 4 ноября возле жилых домов на Нововатутинском проспекте в Москве четверо злоумышленников напали на двоих мужчин, у одного из которых "на руках был малолетний ребенок", и избили их. "Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка", - указывают в СК. Ведомство изначально расследовало дело по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Однако потом по поручению Бастрыкина обвинение было переквалифицировано на более тяжкое - часть 3 статьи 30 - пункты "а", "в" и "ж" статьи 105 (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц).

По утверждению потерпевшего, конфликт начался с того, что нападавшие "зацепили" его спутника, затем ударили по щеке его ребенка, а когда он стал защищать сына, один из нападавших достал нож и стал им махать. Его спутник стал защищаться и погнался за нападавшего, те стали от него убегать. Отец "взял ребенка в охапку" и пошел домой, но злоумышленники снова встретили его у магазина и избили.

По делу о драке задержаны Фарамаз Гасанов, Эльджан Гасанов, Эльхан Гасанов и Араз Мусаев. Трое из них - граждане России. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.