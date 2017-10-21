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Израиль в пятницу обратился за разъяснениями в МИД России после сожжения флага страны представителями палестинской, сирийской и ливанской делегаций на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе посольства Израиля в России Алекса Гандлера.

"Посол Гарри Корен провел встречу с заместителем министра Михаилом Богдановым относительно этого инцидента. Мы удовлетворены тем, как российские дипломаты и служба безопасности уладили ситуацию", - сказал Гандлер.

Как рассказал Newsru.co.il руководитель еврейской части делегации Израиля на фестивале Максим Бабицкий, 17 октября около 200 человек развернули флаги Палестины и стали скандировать "Free Palestine" и "фашистский Израиль". Гражданка Ливана сорвала флаг Израиля с флаштока и попыталась его поджечь. По словам Бабицкого, когда несколько израильских делегатов приблизились к протестующим, толпа арабов стала надвигаться на них, стычку пресекли сотрудники ОМОНа и ФСО.

В итоге ливанку, сжигавшую флаг, оштрафовали и депортировали из России, а еврейскую часть делегации Израиля на фестивале в дальнейшем стали сопровождать пять охранников.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. Израиль на фестивале представляют две делегации: в одну, возглавляемую Бабицким, вошли активисты израильских партий, в другую вошли арабы-коммунисты. При этом, отметил Бабицкий, организаторы фестиваля препятствовали участию его делегации.