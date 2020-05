Банк "Роснефти" контролирует газету "Ведомости" через цепочку долгов, и долги эти неподъемны для издателя. Ответственность за создавшуюся ситуацию несет лично Демьян Кудрявцев, который собирается неплохо заработать на сделках, заодно избавившись от долгов. Таковы итоги совместного расследования , проведенного коллегами из "Медузы", Forbes, The Bell и самих "Ведомостей".

