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новость Симуляторы в погонах

Минобороны представило скриншот игры как доказательство связей США с ИГ
14.11.2017
Скриншот сообщения Минобороны
Скриншот сообщения Минобороны
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Российское Минобороны заявило о якобы выявленных фактах поддержки террористов "Исламского государства" со стороны США, опубликовав в качестве подтверждения аэрофотоснимки. Однако расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила, что снимки не имеют отношения к событиям в Сирии.

"Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ возглавляемой США "международной коалицией" , - говорилось на странице Минобороны в Фейсбуке. Сообщение иллюстрировалось фотографиями, которые, по утверждению военного ведомства, были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. В МО заявляли, что на изображениях вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

Однако в одном из снимков был опознан скриншот из компьтерной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron". Другие кадры, использованные российским Минобороны, оказался взятым из видео иракского о работе иракской авиации Ирака по террористам ИГ под Эль-Фаллуджей в июне 2016

После появления этих сообщений Минобороны России удалило снимки из публикации.

В июне стало известно, что Путин в четырехсерийном фильме-интервью продемонстрировал Стоуну под видом съемки российских ударов по "Исламскому государству" в Сирии кадры атаки американского вертолета Apache на талибов в 2013 году в Афганистане, заявив, что "это работа нашей авиации".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что видеозапись - это "материалы Минобороны, часть их доклада президенту", поэтому сомнения в подлинности "неверны и неуместны".

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