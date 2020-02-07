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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач обратился в Следственный комитет, обвинив телеведущего Владимира Соловьева в пропаганде фашизма. Поводом для обращения с просьбой проверить, не нарушает ли журналист российский закон "О противодействии реабилитации нацизма" и другие нормативно-правовые акты, стало документальное кино отца и сына Соловьевых "Муссолини. Закат". В интервью "Радио Свобода" соратник Алексея Навального, аргументируя свои обвинения, упоминает также Стратегию национальной безопасности РФ и "приказ самого СКР, в котором прямо указано, что СКР должен бороться с распространением идеологии фашизма". В ответ телеведущий пообещал жестоко покарать юриста, "устроив вырванные годы", но позже сообщил, что намерен дождаться ответа от следователей.

Пушкинскую фразу про писателя, которого должно судить по законам, им самим над собою признанным, есть соблазн переиначить - применительно к современной политике. Взять законы об оскорблении чувств и прочем противодействии нацизму, принятые нашим начальством, и переадресовать их самым речистым из российских руководителей, силовиков, пропагандистов. И пусть они наказывают друг друга, пока не изведутся в ходе этой братоубийственной войны, благо материала хватает.

Потому жалоба, которую юрист ФБК подал в бастрыкинское ведомство, вроде не должна вызывать особых нареканий. Хотя бы в качестве троллинга. Ну и любопытно, в конце концов, что Александру Головачу ответят в СКР, и нервная реакция со стороны Владимира Рудольфовича вызывает живой зрительский интерес. Сопутствующие дискуссии обстоятельства тоже достойны внимания и даже поучительны.

Тонким и точным представляется замечание Головача о том, что автор фильма про дуче с большим человеческим удовольствием примеривает на себя судьбу своего героя - бывшего журналиста. Хотя едва ли все-таки, прибавим, готов ее полностью повторить. Забавны отклики иных единомышленников Соловьева. Например, Игоря Молотова из "Раши тудэй", оповестившего нас о том, что "Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идет Россия". Как говорится, а то мы не знали.

Тем не менее кляуза - она и есть кляуза, и от того, что прекрасная Россия будущего подает его в современный опричный департамент на заведомого мерзавца, донос не перестает быть доносом. Фашистского прихвостня юрист ФБК желает покарать за слова, а это, пожалуй, нехорошо. Да и ясно же, что в ответ из СКР Головач получит бумажку юридически выверенную и ничтожную, которую жертва злого навета радостно процитирует в своих многочисленных теле- и радиоэфирах. В итоге соратник Навального предстанет гонителем свободного слова, а бесстрашный Соловьев, который еще в 2013 году, как бы предчувствуя возрождение фашизма на родине его победителей, не побоялся воспеть Муссолини, окажется провозвестником фашистской гласности.

И не надо про "Радио тысячи холмов" или там Юлиуса Штрейхера, повешенного в Нюрнберге, - здесь другой случай. Не исключено, что отдельные наши геббельсы федерального подчинения, среди них и Владимир Рудольфович, подлежат судебному преследованию за призывы к массовым убийствам, но в фильме про дуче они не звучат. Это, как бы сказать, историческое исследование с элементами публицистического саморазоблачения, не более того. Это не лечится, но и ненаказуемо.

Если же вспоминать про классические цитаты, то уместней здесь скорее фольклор. Что-нибудь типа "волка на собак в помощь не зови" - одна из самых мудрых и выстраданных в народе пословиц, в которой содержится прямая рекомендация обходиться без помощи СКР, полемизируя с Владимиром Соловьевым. Но терпеливо его выслушивать и ждать, затаив дыхание, кого он завтра восславит вслед за Путиным, желудочным баллоном, Бенито Муссолини, русской весной.