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статья Раздавите гадину

18.10.2021

От редакции

Свободолюбивая общественность радостно приветствует запрет "Мужского государства" по статье об "экстремистских организациях" за хейтспич, "признаки речевого неуважения" и намерение свергнуть строй. Дремучих и агрессивных пропагандистов поздняковского патриархата (а может, и не особо идейных подписчиков пабликов МГ) теперь ждут блокировки и посадки.

Помните, как в 2017 году активисты написали донос на гомофоба Германа Стерлигова по 282-й статье, надеясь "создать прецедент достойного использования состава"? И вот в кои-то веки репрессивный закон послужил благому делу. Радуются даже некоторые соратники Навального, с чьими штабами и медиаресурсами в этом году было проделано ровно то же самое по той же статье.

Антиэкстремистское законодательство путинского государства подлежит отмене в полном объеме. И в целом его законодательный, "правоохранительный" и судебный инструментарий совершенно непригоден для защиты прав граждан. Разве те, кого травил Поздняков со своей сворой, могли рассчитывать на государство? Разве не очевидно, что идеологически МГ и путинский режим скрепно связаны? Что второй генерит несравнимые объемы ненависти? Что если спецслужбы иной раз не взращивают и не крышуют ультраправых отморозков, то во всяком случае подобные структуры, даже виртуальные, ими плотно инфильтрованы?

Как можно за кого-то болеть в схватке небольшой омерзительной жабы с огромной душащей нас всех гадюкой? Как можно злорадствовать по поводу блокировки КП в Беларуси (хотя за Сунгоркиным наблюдать сейчас действительно забавно)? Как можно ругать Гугл за удаление приложения "Навальный", а через несколько дней приветствовать блокировку немецкой RT тем же Гуглом за антиваксерскую пропаганду? Неужели непонятно, что и тут метод обезвреживания бомбы гораздо опаснее самой бомбы, что цензура соцсетей - страшное зло (и продержится дольше, чем путинская диктатура). Нельзя радоваться блокировке ютуб-канала - какого угодно канала. Нельзя радоваться запрету пабликов как экстремистской организации - каких угодно пабликов.

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18.10.2021
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Координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин в пикете в поддержку ФБК

Чего изводите

29.04.2021

В Мосгорсуде на закрытом процессе оформляют окончательный запрет структур Алексея Навального. ФБК и региональные штабы объявлены вне закона, под ударом все активисты и доноры. Статьи УК об "экстремистских организациях" давно стали инструментом расправы с политическим и религиозным инакомыслием. ВИДЕО.
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