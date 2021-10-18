От редакции

Свободолюбивая общественность радостно приветствует запрет "Мужского государства" по статье об "экстремистских организациях" за хейтспич, "признаки речевого неуважения" и намерение свергнуть строй. Дремучих и агрессивных пропагандистов поздняковского патриархата (а может, и не особо идейных подписчиков пабликов МГ) теперь ждут блокировки и посадки.

Помните, как в 2017 году активисты написали донос на гомофоба Германа Стерлигова по 282-й статье, надеясь "создать прецедент достойного использования состава"? И вот в кои-то веки репрессивный закон послужил благому делу. Радуются даже некоторые соратники Навального, с чьими штабами и медиаресурсами в этом году было проделано ровно то же самое по той же статье.

Антиэкстремистское законодательство путинского государства подлежит отмене в полном объеме. И в целом его законодательный, "правоохранительный" и судебный инструментарий совершенно непригоден для защиты прав граждан. Разве те, кого травил Поздняков со своей сворой, могли рассчитывать на государство? Разве не очевидно, что идеологически МГ и путинский режим скрепно связаны? Что второй генерит несравнимые объемы ненависти? Что если спецслужбы иной раз не взращивают и не крышуют ультраправых отморозков, то во всяком случае подобные структуры, даже виртуальные, ими плотно инфильтрованы?

Как можно за кого-то болеть в схватке небольшой омерзительной жабы с огромной душащей нас всех гадюкой? Как можно злорадствовать по поводу блокировки КП в Беларуси (хотя за Сунгоркиным наблюдать сейчас действительно забавно)? Как можно ругать Гугл за удаление приложения "Навальный", а через несколько дней приветствовать блокировку немецкой RT тем же Гуглом за антиваксерскую пропаганду? Неужели непонятно, что и тут метод обезвреживания бомбы гораздо опаснее самой бомбы, что цензура соцсетей - страшное зло (и продержится дольше, чем путинская диктатура). Нельзя радоваться блокировке ютуб-канала - какого угодно канала. Нельзя радоваться запрету пабликов как экстремистской организации - каких угодно пабликов.