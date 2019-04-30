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Женщина, представленная как Татьяна Горбунова, сообщила изданию "База", что ее сын Александр и есть тот самый "Саня из Дагестана", которого в Рунете знают под ником Сталингулаг. Также она подтвердила, что 26 апреля у нее был проведен обыск, в ходе которого силовики фотографировали квартиру и расспрашивали о сыновьях. Младший, Александр, обвиняется в том, что с домашнего телефона "заминировал" аэропорт в Москве. Поделилась она и другой информацией о сыне: у него тяжелое наследственное заболевание, передвигается в коляске, "кушать сам не может".

Тексты Сталингулага читать довольно интересно. В силу их остроумия и ясно выраженной гражданской позиции, подкрепленной внятными матерными высказываниями. Оттого и сюжет про силовиков, которые не придумали ничего лучшего, как инкриминировать национал-предателю телефонный терроризм, вызывает немалое доверие. Напротив, история с деанонимизацией проекта и с мамой, которая вольно или невольно сдает сыночка, выглядит не столь убедительно.

И если искать в этой истории конкретику, не углубляясь в детали, которые пока невозможно проверить, то можно предположить, что мы наблюдаем некую спецоперацию по запугиванию диссидентствующих блогеров. Обратите, мол, внимание, господа: сперва вас "разоблачат" журналисты, потом следователь с омоновцами нагрянет в квартиру ваших престарелых родителей, после маму заставят сознаться, и все про вас станет известно. Включая историю болезни. Короче, закон о неуважении к власти начал действовать, но это вовсе не значит, что вас накажут за невосторженное к ней отношение. Аэропортов в России много, не говоря уж о других людных местах, и для каждого найдется свой Сталингулаг, заподозренный в преступлении.

А существует ли этот "Саня", причем в единственном числе, болен он или здоров, контролирует ли он до сих пор свой аккаунт, мама это или не мама - поди пойми. Похоже, что товарищ майор вплотную занялся смутьянами, а кто не спрятался - тот и виноват. Впрочем, умению хорошо прятаться родная власть учит граждан сотни лет подряд, так что едва ли она всех переловит, и на место пойманных сталингулагов встанут десятки и сотни новых, столь же красноречивых, сколь и неуловимых.