Реклама

Прикубанский районный суд Краснодара признал незаконными действия следователя, отобравшего подписку о неразглашении данных предварительного следствия с подозреваемого в возбуждении ненависти к атеистам поэта Максима Дроздова. Об этом "Граням" сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

"Принудительно отобранная следователем подписка о неразглашении данных по этому странному делу нарушала право на защиту Максима Дроздова, лишала его возможности даже с адвокатом обсудить вопросы защиты, - отметил Сабинин. - Следователь, в том числе публично, имел право высказываться в обвинительном ключе по этому делу, а подозреваемый обязан был молчать и фактически не мог защищаться. Суд прислушался к нашей позиции, признал действия следователя незаконными и необоснованными и обязал его устранить допущенные нарушения".

17 октября стало известно, что в отношении Дроздова возбуждено дело по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды). Он опубликовал в группе "Патриотическое творчество" в социальной сети "ВКонтакте" стихотворение, которое, по версии следствия, содержит негативные высказывания по отношению атеистам.

"На страничке оказалась группа "оскорбленных неверующих", которые, видимо, и написали донос, не разобравшись в том, что это шутка, стеб и дружеский троллинг, - считает сам Дроздов. - Смысл моего стихотворения можно охарактеризовать словами "сарказм" и "ирония". С самого начала там идет нагнетание "обвинений" против атеистов, они идут лавинообразно, доводя до абсурда саму идею того, что это может быть правдой".

В сентябре Дроздова в рамках доследственной проверки дважды опрашивали в следователь краснодарского управления СКР. Поводом стала публикация Дроздовым стихотворения со строками "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!".

Это не первое дело в России о возбуждении ненависти к атеистам. В январе 2016 года пресс-служба управления СКР по Архангельской области сообщила об аналогичном деле в отношении 19-летнего жителя города Котласа. "По версии следствия, в августе 2014 года пользователь сети Интернет с персонального компьютера разместил "на стене" одного из сообществ на сайте "ВКонтакте" комментарий, в котором содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки ряда религиозных групп и социальной группы "атеисты". Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных управлением ФСБ по Архангельской области" - говорилось в сообщении. О расследовании этого дела позже не сообщалось.